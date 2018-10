Danubio sigue sin perder

Franjeados y fusionados no solo dividieron puntos. Sino también un tiempo para cada uno, por lo cual el empate fue lo más justo en este encuentro.

Los de Raúl Moller, comenzaron de mejor manera el encuentro. Fue tanto así que a los cuatro minutos ya se encontraban en ventaja luego de una gran jugada de Gastón Machado. El volante de los verdinegros se desprendió de gran manera de su marcador y quedó solo frente al potero Salvador Ichazo y con un remate potente puso el 1 a 0 parcial.

Los visitantes fueron claros dominadores en esos primeros minutos. Recién pasado el minuto 15 el local logró hacerse con la pelota y tomar aire para emparejar las acciones. A pesar de que Camilo Mayada e Ignacio González tomaron contacto con el balón, los de la Curva no lograron inquietar al portero Darío Silva. Ya sobre el final de primer tiempo, se juntaron el autor del gol y Yoel Burgueño en gran jugada, la pelota fue al medio y Miguel Murillo no logró definir para poner el segundo gol.

Los de Leo Ramos salieron a la segunda parte con otra disposición y casi emulando lo de El Tanque en la primera mitad al minuto 47 de juego Matías Castro anotó el empate. De ahí en más los danubianos tuvieron más la pelota y controlaron el juego pero sin profundidad.

Promediando el segundo tiempo ingresó al terreno Felipe Rodríguez en lugar del autor del gol fusionado, quien seria protagonista de las acciones, ya que el juez Esteban Ostojich no sanciono un claro penal que le cometieron. El jugador fue sustituido minutos después, retirandose con grandes gestos de dolor. Este no fue el único error del árbitro que de por si no tuvo una buena tarde.

El cotejo se fue en tablas, Danubio alcanzó su quinto partido consecutivo sin perder, sumando tres igualdades y dos triunfos, teniendo en su haber 17 puntos, colocándose en la duodécima posición. Por su parte El Tanque Sisley, llegó a 22 puntos igualando en la tercera posición a River Plate y a Peñarol.