Segunda al hilo

Con el único objetivo de ganar los 3 partidos que le tocaba dirigir para dejar bien arriba a su equipo, Paolo Montero dio el primer paso la semana pasada al vencer por 4-0 a Rentistas. El entrenador de Peñarol intentaría seguir por la senda del triunfo esta tarde ante los de Parque Capurro, quienes llegaban a este encuentro con 4 derrotas consecutivas.

Fue un partido muy disputado en la mitad de la cancha, con los errores habituales de cada equipo. En la primera mitad, Fénix fue quien inquietó primero a su rival, tras un cabezazo del defensor Juan Alvez, con la posterior reacción de Migliore. Luego, Antonio Pacheco hilvanó jugadas de peligro que lo tuvieron como protagonistas a él, a Marcelo Zalayeta y a Jonathan Rodriguez, cuya velocidad fue determinante para desequilibrar a la defensa local.

Cuando todo parecía dominio mirasol, el conjunto de Gustavo Bueno abrió el marcador de la manera menos pensada: Martín Liguera ejecutó un córner a los 41 minutos y el mediocampista Gonzalo Papa se anticipó a su marca y colocó el 1-0. Tras ello, Paolo Montero decidió cambiar para la segunda mitad e hizo ingresar al mediocampista Nahitan Nandez, clave en lo que restaba de partido.

Gracias a él, Peñarol tuvo más tiempo la pelota e intentó convertir por medio de Zalayeta, aunque no lo logró. El que sí consiguió salvar su arco fue Pablo Migliore, gran figura del encuentro, que salvó su área en varias oportunidades (Lucas Cavallini tuvo 2 oportunidades pero perdió ante el arquero argentino).

La falta de definición y la suerte de Luis Mejía, imposibilitaban al visitante empatar el juego. Sin embargo y tras el ingreso de Fabián Estoyanoff, su velocidad ayudó para encontrar espacios y uno de sus tantos remates en la tarde lo encontró a Jonathan Rdoriguez, quien capturó un rebote de Mejía, y anotó el empate. En ese momento, transcurrían 21 minutos del complemento, pero minutos más tarde, apareció tucu tucu Zalayeta, que con su olfato de gol capturó un centro que Hernán Novick no pudo conectar (error de los centrales Fabricio Silva y Maximiliano Perg en no despegar el balón), y con un remate de derecha derrotó el arco de Fénix. Peñarol lo dio vuelta de visitante (5 partidos que no conseguía la victoria en dicha condición) y desplegó un mejor juego colectivo, con respecto al partido anterior.

Segunda victoria consecutiva para el equipo de Paolo Montero en este campeonato, que en la última fecha intentará conseguir los 9 puntos planteados desde la directiva ante Racing de Sayago como local. Por su parte, los del Parque Capurro sumaron su 5° derrota de manera consecutiva e intentarán terminar de la mejor manera la semana que viene visitando a Cerro.