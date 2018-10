Declaraciones de un ex Fénix que cambió el partido

Los cambios en el equipo manya en el segundo tiempo tuvieron mucho que ver en la reacción que tuvo Peñarol. El juvenil Nahitan Nandez, que había sido la primera variante de Paolo Montero y había salido a jugar el complemento.

Y después se volvió a cumplir la ley del ex, aunque en esta oportunidad ni el Lolo ni Hernán le convirtieron a su ex equipo. Pero los dos ex albivioletas le dieron otro vértigo al ataque carbonero. Novick entró y su primera jugada terminó en el gol del empate concretado por Jonathan Rodríguez.

Luego de terminado el encuentro, Novick declaró:

"Me voy contento, aunque justo se dio contra Fénix, el equipo en el que jugué muchos años y por el que tengo sentimientos", "Pero en este momento, prima la alegría por haber podido dar vuelta el partido y llevarnos la victoria", añadió enseguida.

"Paolo me pidió que agarrara la pelota y buscara al Lolo o a Jonathan. Por suerte dio resultado", contó Novick. "Cuando uno entra tiene más presión, porque ya no tenés la tranquilidad de que entrás con el 0 a 0 y tenés todo el partido por delante. Pero también es lindo", agregó el volante.

Hernán se fue del Parque Viera feliz porque Peñarol pudo dar vuelta el resultado, en parte gracias a su buen juego, que ingresó desde el banco. Pero también con una sensación ambigua, porque el triunfo fue frente a un equipo que nunca olvidará.