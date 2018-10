Nada fácil

Se sortearon en Paraguay los cruces de la fase preliminar de la Copa Libertadores, así como los grupos en los que estarán tres clubes uruguayos. Danubio se encontró en el sorteo como Uruguay 1, Wanderers como Uruguay 2 y Nacional como Uruguay 3.

El sorteo se demoró debido a la entrega de reconocimientos por parte de la Confederación Sudamericana de Fútbol, entre ellos los reconocimientos a los Goncalvez y Matosas – junto a los Verón – por ser los únicos padres e hijos que ganaron la copa. Otro premio destacado para los uruguayos, fue para el goleador de la edición 2014, obtenido por Nicolás Olivera.

Danubio, quien accedió a la Libertadores como campeón uruguayo, estará en el grupo B, con el actual campeón de la Copa Libertadores- San Lorenzo de Almagro - y dos rivales que aún no se conocen, Brasil 3 – Que saldrá de Sao Pablo, Atlético Mineiro y Cruzeiro- , además del ganador de la llave 6 compuesta por Brasil 5 – Corinthians o Inter- y Colombia 3 – Junior, Once Caldas y Santa Fe-.

Wanderers, tendrá un grupo más accesible pero muy ajustado. El cabeza de serie del grupo es Zamora de Venezuela. Los otros rivales que aun no se conocen son Argentina 3- Velez, Boca Juniors o Racing – y el ganador de la llave 6 compuesto por Nacional, quien accedió como Uruguay 3 y Chile 3 que aunque no se conoce el rival, saldrá de Santiago Wanderers, Universidad de Chile, Palestino, O´Higgins y Huachipato.

Ultimos 15 años

En los últimos quince años las participaciones de los clubes uruguayos ha ido en descenso. 11 clubes distintos participaron en las ultimas quince copas, sin embargo solo se destacan tres actuaciones. Repasemos los números por clubes.

Nacional

El único que participo en las quince ediciones, sin embargo no logro obtener la copa en ninguna de las oportunidades. El conjunto tricolor se quedo en fase de grupos en cuatro oportunidades, accedió a octavos en ocho, a cuartos de final en dos oportunidades y una sola a semifinales-cayendo con el campeón de la Libertadores de ese año, Estudiantes-.

Peñarol

El conjunto aurinegro es el segundo que más veces la ha jugado en los últimos quince años, ausentándose durante cuatro ediciones. Peñarol quedo fuera en dos fases previas de la copa- ante Liga de Quito e independiente de Medellín-. En las otras nueve participaciones, el conjunto carbonero cayó en fase de grupos en 6 oportunidades, accediendo una vez a octavos de final, una vez a cuartos de final y una vez a la final- en 2011 contra Santos.

Defensor Sporting

Los violetas son el club más destacado en Uruguay en los últimos años, siendo otra de las ausencias de la copa. El Conjunto de Punta de las Carretas participo en siete de las últimas quince ediciones, siendo el de los resultados más parejos en las ediciones. Quedó fuera en dos oportunidades en la fase de pre libertadores – ante Olimpia y Santa Fe- , dos veces en fase de grupos, jugando dos cuartos de final y llegando a la semifinales en la pasada copa.

Los ocho restantes

Los otros ocho equipos restantes no se han podido destacar en la competencia. Casos como Racing, Cerro, Bella Vista y Rocha, participaron en fase de grupos sin poder acceder a octavos y no volvieron a participar. Otro caso es el de Liverpool que ni siquiera llego pudo pasar la etapa previa de los grupos. Fenix y Wanderers participaron en dos oportunidades, los albivioletas no lograron pasar la fase de grupos en ninguna de las dos ocasiones, por otra parte los bohemios quedaron en octavos de final a manos de Peñarol y luego quedaron en la fase de grupo en otra oportunidad. Por último el actual campeón uruguayo, participó en tres oportunidades en los últimos años, quedando fuera en una fase previa y dos veces en la fase de grupos.