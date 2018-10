Gutiérrez no anda con vueltas

Tras el sorteo de la Copa Libertadors 2015 ayer por la noche en Paraguay, Nacional conoció el panorama de cara a la próxima temporada en el ámbito internacional. El tricolor deberá enfrentarse en la primera fase a Chile 3, jugando primero en tierras trasandinas y cerrando en el Gran Parque Central sin público.

Para Álvaro Gutiérrez, las chances de llegar lejos en la copa son válidas ya que si gana la llave cinco, ingesará precisamente al grupo 5 y jugará ante Zamora de Venezuela, Montevideo Wanderers y Argentina 4, que pueden ser tanto Boca Juniors como Vélez Sarsfield.

El director técnico del bolso charló con A Fondo, programa de la radio 1010 AM y declaró lo siguiente:

“La lectura es que si Chile 3 no es Universidad de Chile, los demás son nombres que no revisten tanta importancia como Colo Colo, Universidad de Chile o Universidad Católica, que son los fuertes, más allá de que no se puede despreciar a ninguno porque seguramente sean todos difíciles”.

"El profe Giarrusso nos dará libros y libros de información”, haciendo referencia a los conocimientos del preparador físico del albo hasta hace algunos días, quien vivió muchos años en Chile y ahora partirá nuevamente hacia ahí.