Entrevista. Mauricio Larriera en VAVEL: “En Racing logré quedar en la historia”

Mauricio Larriera llegó al club de Sayago a principios de este año, luego de ser ayudante de Gerardo Pelusso en distintos equipos de latinoamerica. En Uruguay, su única experiencia había sido en El Tanque Sisley.

La realidad de hoy es una sola: gracias a él, el equipo cosechó 32 puntos en 15 fechas (a 10 unidades del campeón Nacional) y se hizo un hueco en el libro de los récords de la institución, ya que es considerada la mejor campaña de la historia.

Con infinitas ganas de trabajar día a día, con optimismo de que los objetivos se podían lograr en un futuro cercano y con el buen juego que desplegó en este campeonato, el DT atendió su teléfono y desde Buenos Aires hablamos con él.

Pregunta: Un gran campeonato hizo usted junto con Racing de Sayago y es considerada la mejor campaña de la historia. ¿Por qué se llegó a dicho fin? ¿Cuáles fueron las razones?

Respuesta: La campaña es histórica. De los torneos cortos la mejor había sido de 27 puntos. Más por nombres y estadísticas, la campaña ha sido excepcional por las características que ha tenido, por haber ido primeros en tantos partidos o casi la mitad del campeonato y haber luchado en las distintas canchas. Con respecto a las razones, se conjugaron un montón de variables, fundamentalmente la armonía en la que se pudo trabajar porque en el aspecto económico estuvimos al día, cuestión que no es muy habitual en nuestro país con los equipos en desarrollo, nos lograron proveer todas las herramientas de trabajo, tuvimos un plantel que concentró en todos los partidos, que nos preparamos en el interior del país, tuvimos el tiempo necesario para hacerlo. Después, desde el punto de vista futbolístico, hubo un gran compromiso, se formó un plantel muy rico, jugadores que ya tienen su recorrido, con la frescura de los juveniles y en definitiva hubo un compromiso con el estilo de juego que tiene la institución, con la forma de proceder, la conducta, los valores morales y se logró hacer un campeonato bárbaro.

P: Y para cerrar este campeonato, nada más ni nada menos vencieron a Peñarol, pero está en claro la forma en la que lo hicieron, porque perdían el partido, dieron vuelta el marcador, de visitante…

R: Durante todo este año, siempre hemos tratado de anteponer la forma de jugar. Siempre pensamos que el resultado es una consecuencia del juego, o sea, que el equipo luzca en la cancha para lucir en la tabla. Para este último partido era fundamental ganar para mantener distancia con Peñarol y los demás equipos de la Tabla Anual (acumulación de puntos de los Torneos Apertura y Clausura). Salimos del primer tiempo perdiendo sin merecerlo, tuvimos más llegada pero menos puntería que Peñarol, y para el segundo tiempo, damos vuelta el 2-0 y sobre todo destacar la forma en la que lo hicimos. Hoy, el fútbol es algo integral y no sólo fue por el aspecto físico, que durante todo el año estuvimos en muy buena forma, dando vuelta varios partidos y ganándolos en los minutos de descuento, sino por la forma, haciendo la mejor actuación futbolística del año, por la calidad del rival, el momento y el lugar. La mayor satisfacción es la forma en la que lo logramos y que me lleva a emocionarme muchísimo.

P: A lo largo de las fechas se ha notado como el equipo ha ido desplegando su juego tan característico en los distintos terrenos de juego, y con respecto a la forma que tanto recalcó usted, han hecho una campaña de visitante excepcional (6 triunfos, 1 empate y 1 derrota).

R: Nosotros tenemos que jugar en todas las canchas y en todas las condiciones, con los distintos cambios climáticos, con todas las contras. Por ejemplo nos tocó jugar con un clima inhóspito en la cancha de Rampla Juniors, con lluvia y terreno abnegado, en la cancha de Rentistas también, con vientos que no nos permitían desplegar nuestro fútbol. La campaña de visitante se debe al gran compromiso del plantel, el gusto por esa forma de jugar, que es la que le atrae al hincha de Racing y la que marca la historia en este club.

P: ¿Qué le faltó al equipo para pelear más arriba en el campeonato? Ustedes han sido un equipo con gol, con contundencia en el arco rival, que no perdieron muchos partidos en este torneo y que han ido manteniendo un estilo de juego a lo largo del mismo.

R: En primer lugar, estar más arriba era imposible porque Nacional se despachó con una campaña increíble. La explicación a lo que nos pasó, más allá del rendimiento futbolístico, es que recibimos muchos goles y la mayoría de esos goles fueron en los primeros 15 minutos de los partidos, y eso nos condicionaba en ir a buscar los partidos, a veces hasta con cierto desorden. Nosotros teníamos varios objetivos que cumplir para este torneo: uno era mejorar la producción ofensiva, que lo hicimos con los 32 goles y en comparación al torneo anterior, habíamos convertido 19; lo otro era mejorar el rendimiento defensivo, y ahí fallamos. No pudimos hacerlo porque nos convirtieron 26 goles y en el otro torneo nos habían hecho 18. Eso, a la hora de los números, es determinante. Los goles en contra podrían haber sido por desconcentraciones en esa zona.

P: Hace muy poco tiempo, usted declaró lo siguiente: “El campeonato no estaba en los planes pelearlo”. Llegaron a la segunda posición del mismo, con muchos puntos a favor, pero creo yo que la clave está en la confianza del plantel, de usted para con los jugadores. ¿Éstos serían otros ingredientes de su campaña con el equipo?

R: Yo creo que el gran beneficiario de todo lo que hace un cuerpo técnico, en este caso el trabajo en equipo, los colaboradores, la sanidad, todos trabajamos para que los jugadores tengan todo lo necesario, dentro y fuera de la cancha, para tener un buen rendimiento. Hubo un punto que fue muy importante y determinante para esta gran campaña, no sólo de este torneo sino de todo el año cuando llegamos, y es el gran compromiso de los muchachos para llevar adelante una forma de jugar, que les gustó, les sedujo, se comprometieron, fueron muy profesionales y hubo un ida y vuelta muy importante entre el cuerpo técnico y ellos. Nosotros nunca pensamos en el campeonato porque es muy difícil, y hemos ido partido a partido, y hay que disfrutar el día a día. Cuando llegamos a la fecha 10, 11 y 12, lamentablemente fue un punto de inflexión porque habíamos perdido con Defensor (1-6) y Nacional (0-2), y ahí nos empezamos a alejar y no nos dieron chaces de pelear el campeonato hasta el final.

P: Al principio de esta entrevista, recalcó la llegada de los jugadores de categoría para ayudar a este equipo en formación. ¿Cuán de importante fueron las llegadas de Juan Pablo Rodriguez y Gabriel Fernández?

R: Son jugadores de distintas características. Lo de Juan Pablo fue espectacular y fui compañero de él como jugador cuando era chico (se ríe). Muy hincha de Racing, un gran profesional, quiere mucho al club, y junto con otros jugadores de experiencia que llegaron y ya estaban, nos dieron ese carácter que necesitábamos para dar vuelta partidos y para continuar con convencimiento yendo al frente. Fue muy importante en eso y en la ejecución de las pelotas paradas, ya que hicimos muchos goles por ese medio, de los cuales él era el ejecutante y un especialista, y cerró el campeonato con su mejor versión ante Peñarol.

El caso de Gabriel Fernández es un chico al que alternamos junto con Mauricio Affonso, en una posición donde se nos había ido Antonio Gorosito, gran goleador, y los fuimos alternando de acuerdo a los rivales. Los dos han madurado mucho, han convertido varios goles, eso es una satisfacción como entrenador y fue importante porque cayó bien en el grupo, tiene un futuro enorme. Igual, lo de Juan Pablo Rodriguez fue superlativo en conjunto con Ignacio Nicolini, que fue una de las incorporaciones, y lo de Cristian Tabó que fue el jugador más desequilibrante que tuvimos

P: Con respecto al futuro suyo como entrenador, se le está terminando el contrato con Racing de Sayago. ¿Seguirá ligado al club?

R: No sabemos, tenemos que sentarnos a charlar con el presidente (Raúl Rodriguez). En este club logré un sueño, tengo un gran afecto por esta institución y logré quedar en la historia (emocionado). Va a quedar una foto como el entrenador de la mejor campaña en torneos cortos, con varios partidos ganados, buen juego. A mí todo eso me deja muy feliz y muy sentimental, pero no sé qué será de mi futuro, no voy a desconocer que después de haber hecho la campaña de este calibre, tengo el sueño de volver a emigrar, porque sabemos el privilegio que es trabajar en el exterior. Estuve junto a Gerardo Pelusso en Paraguay y en otros lugares de Latinoamérica. Hay que pensar muy bien los pasos a seguir. No sé si seguiré estando en Racing o en otro lado. Lo que tengo que pensar es que sea lo mejor para mí, mi familia y el club.

P: ¿Le gustaría estar en Defensor Sporting? Hay sondeos por usted.

R: Es un orgullo y privilegio que se hayan fijado en nuestro cuerpo técnico. Hasta ahora lo único que había eran rumores y tengo entendido que hubo un contacto con los presidentes de ambas instituciones. ¿Si me gustaría estar? Trabajar en los equipos importantes de nuestro país nos gustaría a todos los entrenadores. Tengo un perfil que es bueno para ese club y estaría bueno, pero habría que ver las condiciones, los proyectos deportivos y un montón de cosas más. Evidentemente me gustaría pero tenemos que coincidir en varios aspectos. Hay que meditar mucho, reflexionar, y sentarse a charlar, primero con Racing, para cerrar o mantener este vínculo, y después con Defensor para ver si convence o no.

P: ¿Tiene ofertas de equipos de Chile?

R: Yo no digo ofertas, mejor término es propuesta. De Chile concreto no hay nada, pero quizás en un muy corto plazo pueda haber noticias que sería un elogio y sería para tenerlo en cuenta porque ese país me seduce muchísimo, ya que es un territorio muy formal, serio, con un fútbol que me cae como anillo al dedo y sería para analizar, porque tengo gratísimos recuerdos de mi pasaje con Gerado Pelusso (cuando dirigió a Universidad de Chile en 2010).