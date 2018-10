Elecciones en Peñarol

Allá por el año 2009, Juan Pedro Damiani ganaba las votaciones del club y era elegido presidente de la institución. Hoy, el mismo protagonista está convencido que puede seguir ocupando su lugar, aunque tendrá que pelear con otros 3 candidatos, y aquí en Vavel, te contamos sus propuestas.

Lista 10: "La Nueva Gestión"

Juan Pedro Damiani, Presidente

Walter Pereyra, Vicepresidente

En declaraciones, el empresario Damiani comentó sobre los siguientes temas:

-Futuro entrenador: "Vamos por lo imposible, por las utopías. Queremos que Diego Aguirre sea el técnico del primer equipo, pero que tambien tenga autonomía en toda el área del fútbol del club, y así seguir potenciando el proyecto de juveniles. Hoy Diego ve con muy buenos ojos el trabajo de formativas"

-Propuesta: "En estos 6 años, el club sufrió la transformación cualitativa más importante de su historia. Nunca se habían hecho tantas cosas: las formativas, el centro de alto rendimiento, la profesionalización del club que está saneado, el nuevo estadio. Decidimos seguir para concretar todas esas cosas "

-Cuestionamientos en contra: "Me mata que todo lo cuestionen. Que digan que no tenemos 75.000 socios, que Diego Aguirre no va a venir, se cuestiona el estadio, el balance. Eso desgasta y preocupa"

Lista 12: “Por un Peñarol democrático y ganador”

Edgar Welker, Presidente

Raúl Castro, Vicepresidente

El actual vicepresidente del club habló sobre los siguientes temas:

-Propuesta: “El socio tiene que votarnos para volver a ganar, por un cambio radical. La intención es seguir por ese camino y mejorar. Pensamos agregar algo muy importante: ganar. Peñarol pierde, no gana y entonces la gestión es mala”

-Sobre su opositor, Juan Pedro Damiani: “El club es grande por sus conquistas. En 8 años de Juan Pedro Damiani, se ganaron dos títulos. La gestión es muy pobre. No hay política deportiva, proyecto, planificación. Se actúa al boleo, a comprar jugadores con desesperación”

-Sobre el nuevo estadio, en construcción: “Siempre apoyamos el Estadio y mucho. Tuve discrepancias en su momento por las garantías que exigió el Banco República y gracias a la postura que asumimos se modificó el préstamo que no podíamos aceptar. ”

-Futuro entrenador: “Diego Aguirre o Paolo Montero son posibles ambos si están en las condiciones que propone el club”

Lista 2809: “Juntos por un nuevo Peñarol”

Marcelo Areco, Presidente

Ricardo Rachetti, Vicepresidente

Rumbo a las elecciones del club, Marcelo Areco explicó las razones por las cuales se postula:

-Actual presidencia: “En 10 años sólo ganamos 2 campeonatos, es insoportable. Queremos ganar. Hay que obligar al recambio, a la formación de dirigentes, a la rotación y transparencia. No es sólo cambiar al de adelante en la lista”

-Propuesta: “Pensamos en profesionales que sean evaluados por sus logros y no por su fidelidad a una persona. Para seguir con nuestro prestigio mundial, debemos estar a tono, depende del trabajo de los dirigentes, administrativos, apostamos a la excelencia. Pensamos en Peñarol campeón de América.”

Lista 1891: “Unidos por Peñarol”

Juan Ignacio Ruglio, Presidente

Andrés Sanguinetti, Vicepresidente

El actual presidente de la comisión administradora del Palacio Cr. Gastón Guelfi y de buena relación con Damiani, aclaró lo que pretende con Peñarol:

“Queremos trabajar pensando en cambios estructurales. Tenemos capacitación para dirigir a Peñarol, personas que se animan a la conducción. Cuesta romper con los esquemas. A veces se subestima y existe el mito de la billetera. El Estadio no es de una sola persona.”