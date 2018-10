Tiempo de definiciones en Peñarol

El deseo más preciado por todos los hinchas de Peñarol se cumplió: el retorno de la fiera Aguirre a la institución. Preciado por los acontecimientos que vivió el club cuando él comandó al primer equipo: en su primer período (2003-2004) salió campeón uruguayo luego de los tres títulos consecutivos que consiguió su clásico rival, Nacional; en el segundo (2009-2010), obtuvo el Torneo Clausura y el Campeonato Uruguayo, tras 7 años sin títulos; y en la última (2011-2012), llegó a la final de la Copa Libertadores de América, perdiendo la misma con el Santos de Brasil.

Será el entrenador del equipo, aunque restan saber distintos detalles que entran en la negociación: uno de ellos, es el tema económico; además, la designación de si acepta o no ser director deportivo del club (sino, podría ser Juan Verzeri, ex entrenador de la selección Sub 20 de Uruguay); y por último, cuál será el plantel con el que contará para el semestre próximo.

Con respecto a las incorporaciones, no hay nada confirmado aún, ya que se habló sólo de Diego Forlán (contrato vigente con el Cerezo Osaka de Japon, aunque se encuentra en la Segunda División). Hay varios jugadores que tienen que regresar a la institución mirasol, y algunos de ellos son: Santiago Silva (Universidad San Martin de Perú), Alejandro Siles (Fénix), Alejandro Furia (Rampla Juniors) y Nicolás Raguso (Rentistas).

¿Quiénes no serán tenidos en cuenta por el nuevo cuerpo técnico? Darío Rodriguez, Baltasar Silva, Emiliano Albín, Pablo Lima, Jonathan Sandoval, Gabriel Leyes y Sergio Orteman, todos ellos, finalizan sus contratos. Además, se cerró la transferencia de Jonathan Rodriguez al Benfica de Portugal por 3 millones de euros, y queda por definir los futuros de Antonio Pacheco, Fabián Estoyanoff, Alejandro Silva, Carlos Valdez, Diogo Silvestre, Pablo Migliore y Joe Bizera.

El 5 de enero comienzan la pretemporada de Peñarol, con el único objetivo de prepararse de la mejor manera y ser protagonista en el Torneo Clausura 2015.