Comenzó la pretemporada para los tricolores

Gonzalo Bueno formó parte de esta primera práctica del año y es, por el momento, la única cara nueva para este 2015. Proveniente del Kubán Krasnodar ruso, el delantero se encuentra a préstamo por seis meses en Nacional.

Por su parte, quien también estuvo por la mañana en Los Céspedes fue Diego Arismendi, pese a no haber arreglado aún su continuidad en el club. Maximiliano Calzada y Henry Giménez no lograron la renovación de sus contratos con la institución, por lo que no serán tenidos en cuenta por Álvaro Gutiérrez. Sin embargo, Pochola, previa solicitud a la dirigencia tricolor, obtuvo el permiso para entrenar junto a sus ya ex compañeros.

Según trascendió en las últimas horas, Sebastián Abreu buscará rescindir su vínculo con Nacional, por lo que es probable que no forme parte del plantel en el próximo semestre. Si la operación no llegase a buen puerto, el minuano diría presente en los entrenamientos de los albos y pelearía por ganarse un lugar en el equipo tricolor.

Tres ausencias se advirtieron hoy por la mañana: la de Rafael García, quien es nuevo jugador de Monarcas Morelia y la de Pablo Álvarez y Rinaldo Cruzado, cuyos contratos no fueron renovados.

Fueron ascendidos al primer equipo el zaguero Sebastián Gorga, el mediocampista Felipe Carballo y los atacantes Ayrton Boné, Leandro Otormín y Renzo López. Luego de que finalice el Sudamericano Sub 20 también formará parte del plantel principal el futbolista de 17 años Rodrigo Amaral, y también se producirá el retorno de Gastón Pereiro, quien ha mostrado buenas actuaciones en los amistosos de la selección que se encuentra al mando de Fabián Coito.

Fueron 35 los jugadores que se presentaron en Los Céspedes en el inicio de la preparación: los goleros Gustavo Munúa, Jorge Bava, Gabriel Araujo y Diego Torres; los defensores Diego Polenta, José Aja, Guillermo de los Santos, Caué Fernandes, Nicolás Olivera, Sebastián Gorga, José Velásquez, Juan Manuel Díaz, Alfonso Espino, Maximiliano Moreira y Jorge Fucile; los volantes Santiago Romero, Diego Arismendi, Gonzalo Porras, Nicolás Prieto, Felipe Carballo, Hugo Dorrego, Maximiliano Calzada, Carlos De Pena, Gonzalo Ramos, Ignacio González y Álvaro Recoba; y los delanteros Iván Alonso, Gonzalo Bueno, Juan Cruz Mascia, Sebastián Taborda, Leandro Barcia, Sebastián Fernández, Ayrton Boné, Renzo López y Leandro Otormín.

Nacional está en busca de un central y todo parece indicar que el elegido será el argentino Hernán Pellerano, pero todavía la dirigencia tricolor se encuentra negociando con el jugador. Por su parte, también existe la posibilidad de que arribe Michael Santos, actualmente futbolista y figura del River Plate uruguayo. Además, es prácticamente un hecho que Ribair Rodríguez vestirá la blusa tricolor, por lo que el ex Boca Juniors será probablemente el segundo refuerzo de los dirigidos por Álvaro Gutiérrez.

Los tricolores se medirán ante Peñarol el día lunes 12 de enero a la hora 22 en el Estadio Centenario por la Copa Bandes, y disputarán el segundo partido del certamen dos días más tarde, cuando enfrenten al River Plate argentino o a Universitario de Perú. El 18 de este mes se jugará el segundo clásico del año por la Copa Antel, cerrándose el cuadrangular el día 20, donde los albos serán rivales de un equipo paraguayo: Sportivo Luqueño o Nacional de Asunción. Posteriormente, se medirán en un amistoso el día 24 frente a Sport Recife en Brasil y el día 28 ante Rosario Central en Argentina. La primera actividad oficial de la institución se producirá el jueves 5 de febrero, cuando Nacional viaje a Chile para enfrentarse a Palestino en el partido de ida de la primera fase de la Copa Libertadores. El partido de vuelta está fijado para el día 12 de dicho mes en el Parque Central y se disputará a puertas cerradas.