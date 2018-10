Sudamericano Sub 20 Uruguay 2015: La celeste y sus rivales

La conformación del sorteo decantó la diferencia entre el Grupo A, que es más accesible, en contra del Grupo B, que tiene a Brasil (que viene de un gran fiasco en la edición anterior), Colombia que defiende el título, al local y subcampeón del mundo Uruguay, al cuartofinalista del mundo de la categoría en 2013, Chile y a quien parece ser la cenicienta del grupo, Venezuela.

Uruguay: El local está exigido, quiere lograr un título que le es esquivo desde Ecuador 1981

La última vez que Uruguay organizó un Sudamericano de la categoría (hace 12 años), el campeón fue la Argentina de la mano de Fernando Cavenaghi (marcó ocho goles) y La Celeste ni siquiera pudo clasificarse al Mundial de Emiratos Árabes 2003, algo que no querrá volver a repetir. Los orientados por Fabián Coito (logró el subcampeonato del mundo Sub-17 en México 2011), están exigidos a ganar el título, tras el duro golpe de haber perdido la final en los penales ante Francia en el Mundial de Turquía 2013. Las figuras del local son el enganche Gastón Pereiro y el más jóven de todo el plantel, el delantero Rodrigo Amaral, ambos de Nacional, mientras que el capitán es el mediocampista Nahitan Nández, de Peñarol. Para los orientales, cualquier cosa que no sea la obtención del logro máximo, será un fracaso. El equipo de todos, aún con 33 años de sequía, es el segundo equipo más ganador de este certámen, con siete títulos.

Brasil: No quiere repetir el fracaso

El entrenador es Alexandre Gallo, quien también se encarga de la selección sub 17. La gran figura de la canarinha es el delantero Thalles del Vasco da Gama, que jugará con el dorsal número 9 y además es el capitán del equipo. El scratch había sido tricampeón en las ediciones de Paraguay 2007, Venezuela 2009 y Perú 2011, además de llegar a la final del mundo en Egipto 2009 (cayó en los penales ante la base de Ghana en Sudáfrica 2010) y conseguir el título en Colombia 2011 (no pudo contar con Neymar Júnior porque disputaba la Copa América en ese entonces) aunque el gran fracaso llegó en Argentina 2013, donde en un grupo con Perú, Uruguay, Ecuador y Venezuela acabó en el último lugar con cuatro puntos, motivo por el cual ni siquiera avanzó al hexagonal final. La verdeamarilla obtuvo el título en once oportunidades y es el que más acumula.

Colombia: El campeón vigente quiere retener el título en tierras charrúas

Los cafeteros obtuvieron el título por tercera vez en su historia en Argentina 2011 (ya lo habían logrado como locales en 1987 y 2005), y querrán retenerlo, el entrenador es Carlos Restrepo y las figuras son el número 8, Alexis Zapata, quien es jugador del Udinese y el número 10, Joao Rodríguez, jugador del Bastia francés.

Chile: Los trasandinos buscarán superar el desempeño de hace dos años

La roja estará comandada por el argentino Hugo Tocalli, el único entrenador extranjero de todas las selecciones que componen este grupo. La generación anterior sorprendió a propios y extraños cuando llegó a cuartos de final del Mundial de Turquía, perdiendo en el último minuto de la prórroga ante Ghana y quedando a un paso de haber jugado los siete partidos. Los chilenos fueron cuartos en Argentina 2011, ocupando el último puesto de clasificación hacia el mundial, por detrás de Colombia, Paraguay y Uruguay. La base de ésta sub 20 fracasó hace dos años en el sudamericano sub 17 de Argentina debido a que ni siquiera pudieron avanzar hacia el hexagonal final. Sus figuras son el defensor Sebastián Vegas, de Audax Italiano, y los delanteros Matías Ramírez e Ignacio Jeraldino, del Granada español y el Parma italiano respectivamente.

Venezuela: La cenicienta del grupo buscará repetir lo de 2009

Hace dos años, Venezuela también compartió grupo con brasileños y uruguayos y acabó por encima de los norteños, debido a haber tenido mejor diferencia de gol. Aunque ello no fue consuelo porque junto a los verdeamarillos, fueron los dos equipos que no avanzaron a la segunda fase. La mejor actuacion de los venezolanos fue en 2009, cuando como locales lograron clasificarse al Mundial de Egipto. La vinotinto es comandada por Miguel Echenausi. Poco se sabe de esta selección venezolana, de la cual todos sus integrantes se desempeñan en el medio local.

El grupo B abre fuego el 15 de febrero en Maldonado, Uruguay, y sin dudas deparará grandes partidos.