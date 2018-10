De la Curva a Brasil o Argentina

El jugador Camilo Mayada es pretendido por River, Racing y Fluminense

Víctor Blanco, quien ha sido reelecto presidente del club Racing de Avellaneda va en busca del gran jugador de Danubio, el centrocampista Camilo Mayada.

El ultimo campeón del fútbol argentino sueña con incorporar al gran mediocampista, la oferta de la Academia es de unos 1.250.000 millones de dólares por el 60% de su ficha.

Blanco explicó que "el equipo está completo" y que no tienen la necesidad de "salir a buscar refuerzos", pero dijo que tampoco iban a dejar ir mas jugadores: "Hoy son todos intransferibles. Nadie va a pagar lo que no valen. Si pagan lo que valen, no los venderemos" en diálogo con "esto es Racing"

Mientras tanto Fluminense quiere apostar por jugadores jóvenes y va por el mediocampista de Danubio, Las negociaciones se llevan a cabo de club a club por el vicepresidente Mario Bittencourt.

Camilo Mayada es una revelación del propio Danubio. Fue internacional sub-20 por Uruguay entre 2008 y 2009 y tras el mundial de Brasil 2014 se integró en la selección absoluta.