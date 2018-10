Álvaro Gutiérrez: "Los dos mejores jugadores de Uruguay son de Pena y Romero"

Luego de la victoria frente a Peñarol, el director técnico albo expresó que trató "de jugar con la mayor cantidad de jugadores posibles que pensamos jugarán el 5 de febrero", pero que es "difícil decir un número de los que se van a repetir". Indicó: “Es una alegría enorme porque para cualquier técnico es estresante empezar el año con dos clásicos seguidos, ya que pueden marcar un poco la normalidad dentro de una planificación".



Respecto de los jugadores que no participaron de estos torneos de verano, sostuvo: "Polenta no pudo hacer fútbol porque estaba lesionado y el "Mama" porque no firmó aún. Ribair tuvo una molestia y "Nacho" y Espino están en recuperación. Estoy contento por los jugadores porque cada uno que entra deja todo, y a partir de eso se genera la solidez del equipo”. A su vez, destacó la evolución que han tenido algunos de sus hombres: "Hoy Nacional tiene los dos mejores jugadores del Uruguay en este momento, que son De Pena y Romero, que corren todo el partido, tienen una dinámica bárbara, tienen gol y son solidarios. Después tenemos algunas individualidades que están empezando a hacer y otras que no".



Por su parte, Santiago Romero, que fue la figura del último encuentro frente a los aurinegros, expresó: "Desde chico soñaba con hacer un gol clásico y lo disfruté mucho, sobre todo como hincha". "Quedé satisfecho por el rendimiento individual, pero más aún por el colectivo. El grupo está muy bien, fuerte y ese es el gran secreto de los dos triunfos clásicos consecutivos que conquistamos en apenas seis días", apuntó.

También Carlos de Pena expresó sus sensaciones luego del encuentro: "Estamos muy bien y este triunfo clásico es muestra del buen momento por el que estamos pasando. Ganamos dos clásicos en menos de una semana y eso es un alegría que compartimos con la hinchada". A su vez, respecto del trámite del partido, indicó: "Fuimos superiores al rival en la cancha, el gol de “Nano” en los primeros minutos nos permitió manejar la pelota y liquidar de contragolpe".