Un nuevo mundial a la vista

La selección uruguaya sub 20, ganó en la segunda fecha del Hexagonal final del Sudamericano y quedó muy cerca de llegar a un nuevo mundial de la categoría. En un encuentro en el que se destacaron Gastón Pereiro, Rodrigo Amaral y Franco Acosta, Uruguay fue más que su rival y quedó como uno de los tres líderes - junto a Brasil y Argentina -.

El primer tiempo la celeste no fue tan clara como en los encuentros anteriores, pese a esto, el conjunto anfitrión fue ampliamente superior a una selección incaica que no lograba quitarle el balón a un mediocampo uruguayo que pese a que no estuvo tan acertado en los pases,cumplió con un buen primer tiempo.

En el minuto 28, Rodrigo Amaral, envió un excelente pase para la llegada de Franco Acosta, quien definió por encima del portero para marcar el uno a cero parcial. El reciente fichaje del Villarreal, llegó a su decimoquinta conquista oficial con las selecciones juveniles uruguayas.

Minutos más tarde, un contragolpe uruguayo terminó con la pelota en las manos del arquero peruano, luego de que un centro de Facundo Castro, se cerrara cuando ingresaban por el medio del área dos jugadores celestes.

En el segundo tiempo, el juego de la selección charrúa mejoró. Arambarri fue nuevamente figura en la mitad de la cancha, Gastón Pereiro hizo un gran trabajo en ofensiva, destacándose por convertir el segundo tanto del encuentro y dar el pase para el tercero, otro de los jóvenes que se destacó en la segunda etapa fue el juvenil de Nacional, Rodrigo Amaral, quien fue insoportable para la defensa peruana.

En el minuto 56, una gran combinación entre Rodrigo Amaral y Gastón Pereiro, terminó con una excelente definición de este último, ante un arquero, que tuvo muy buenas atajadas en el encuentro, pero que no fue acompañado por sus defensas que no cumplieron con una buena noche. 10 minutos más tarde, Perú iba a encontrar el descuento, sin merecerlo. Un centro desde la derecha, acabó en un rebote en Pereiro, que desacomodó a Guruceaga en su salida, siendo anticipado por Ugarriza, quien cabeceara para el 2-1 parcial, poniendo un toque de suspenso al encuentro.

Sin embargo, el gol no iba a cambiar en nada el partido. A los 77, Gastón Pereiro, metió un gran pase para Arambarri, quien estaba habilitado por un defensa peruano que había quedado enganchado en la jugada, y este marcó el tercer tanto para Uruguay en el partido y también el tercero del volante de Defensor Sporting en lo que va del Sudamericano Sub 20.

Con esta victoria, Uruguay quedó primero con cuatro puntos, los mismos que Argentina y Brasil, que se enfrentan en la próxima fecha, y esta cada vez más cerca del Mundial de la categoría. La celeste sueña con lograr un título que no logra conseguir desde 1981 y además de poder clasificar a los Juegos Olímpicos que se disputarán en el 2016 en Río de Janeiro. La selección dirigida por Fabián Coito, jugará la próxima fecha ante Paraguay, con la esperanza de conseguir una nueva victoria para poder soñar con el título de la categoría.