Nacional empató en la última prueba

El último ensayo de Nacional antes del debut en la Copa Libertadores frente a Palestino, el próximo jueves, fue con cambio de sistema (en el primer tiempo), Gutierrez sumó un volante de marca formando un mediocampo, con Prieto por la derecha, Porras en el medio y Arismendi por izquierda, pocos metros más adelante y más abiertos estuvieron Sebastián Fernández y Carlos De Pena y adelante de todos Iván Alonso. Este nuevo sistema es pensando en contrarrestar el juego ofensivo de Palestino. Esto provocó que lo visto anoche en el Campus de Maldonado no fuera tan bueno, sacrificando al enganche y por lo tanto la generación de juego. El primer ataque con pretenciones por parte del conjunto tricolor llegó a los 11 minutos tras un remate de Alonso, pero la más clara fue de Arismendi tras una pelota cruzada de derecha a izquierda, que el volante no pudo conectar con la red. De todos modos el problema de Nacional no fue la punteria sino que le faltó profundidad.

De todos modos algo que debe preocupar a Gutiérrez es que en varias ocasiones, tras pelotas a espaldas de los volantes, aparecieron solos los delanteros de Belgrano, repitiendo los errores que tuvo en el inicio del encuentro ante Sport Recife. A diferrencia del partido de la semana pasada, estos problemas fueron resueltos por Munúa y por Polenta quien sacó una pelota en la línea.

En el complemento, Gutiérrez sacó a tres jugadores (Alonso, Prieto y Porras) y permitió el debut de dos de las incorporaciones, Cristian Tabó y Ribaír Rodríguez volviendo al 4-2-3-1, con una contención compuesta por el exfutbolista de Santos Laguna, acompanado por Arismendi, Tabó, Álvaro Recoba y de Pena delante de ellos, además en ese momento Fernández pasó a ser la referencia de área. Pero el juego del bolso cambió poco, llegando el final del partido sin abrirse el marcador.