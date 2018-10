La previa en voz de los protagonistas

La gran Copa Libertadores 2015 comenzará esta semana con varios duelos para destacar, Nacional (URU) y Palestino (CHILE) se enfrentan este jueves 5 de en el gran estadio Santa Laura, estos dos equipos están con la esperanza de entrar al grupo 5 del certamen.

A un día del partido varios jugadores hicieron declaraciones, incluyendo al cuerpo técnico de ambos conjuntos.

¿Qué tiene de distinto en relación al equipo que arrasó en el Apertura? Díaz en el lateral izquierdo sobre Alfonso Espino, un volante más en contención y obviamente la ausencia de Gastón Pereiro en la Selección Sub 20, afirma Álvaro Gutiérrez.

Gonzalo Porras el mediocampista del albo dijo: “Me sentí muy bien con este nuevo sistema táctico, y ahora con el equipo chileno tenemos que tener otras precauciones, el balance de la pretemporada fue muy positivo, en cuanto a los partidos clásicos y los partidos de verano", comentó en la radio PasionTricolor.com, donde ya es sabido que será titular ante los chilenos.

Sebastián Fernández, el delantero de nacional hablo de su rival: “Ellos están en un momento de preparación mucho mejor que el nuestro, porque llegan con seis o siete partidos de campeonato y nosotros sin ningún partido oficial, eso me parece que es una falla que tiene el campeonato nuestro, tenés uno de los partidos que te puede marcar el semestre sin tener ningún partido oficial arriba, ojalá podamos entrar, yo este partido de Pre Libertadores aunque digan que es Libertadores no lo siento como Copa, pero si tengo unas ganas enormes de jugarla con esta camiseta. (Con Boca) es un grupo precioso, es competitivo y podemos jugarle de igual a igual a cualquiera de los tres. Va a ser difícil, yo jugué allá en Venezuela, es un viaje larguísimo, Boca ya sabemos que es difícil, acá se va a hacer entreverado con Wanderers, es un grupo muy parejo pero si llegamos a entrar vamos a tener chances".

Por otra parte tenemos al jugador del Palestino, Ex Nacional, el delantero Diego Chávez que se refirió a la presencia del Chino recoba, y además que la juventud de nacional les puede jugar a favor al equipo de Chile: "Si juega Recoba de arranque quizás nos favorece un poco, porque es un jugador que ha demostrado que rinde bien en los segundos tiempos, es muy peligroso. Si no llega a jugar también es un punto a favor nuestro porque tiene una jerarquía que no se encuentra en América, Creo que puede ser algo que nos juegue a favor, esa juventud, ímpetu y ganas que tiene el plantel. Lo demostró el semestre pasado y estamos preparados para enfrentar este partido tan lindo para nosotros. Tenemos jugadores experimentados en todas las líneas que van a ayudar a que los jugadores se potencien y es el partido ideal para mostrarlo", señaló en diálogo con Al Aire Libre en Cooperatva.

Jason Silva reconocio que Nacional “Será un rival complicado y la clave es seguir haciendo nuestro fútbol y no achicarnos ante ellos. Tenemos toda la confianza para seguir avanzando”,