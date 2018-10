Con gusto a poco

Si bien el conjunto chileno venció por la mínima al tricolor, los protagonistas visitantes no quedaron conformes con el arbitraje y con rendimientos propios.

Gutiérrez, técnico bolsilludo, se encargó de analizar el encuentro cuando aún el partido tenía a ambas escuadras con los once en cancha: "Terminamos con un sabor amargo. Cuando estábamos once contra once, el partido estaba controlado. Tratamos de mantener la opción del cotraataque a pesar de la expulsión y alguna ocasión tuvimos, aunque no pudo ser. Ellos jugaron rápido y bien entre líneas pero nosotros también tuvimos nuestras opciones a la contra, pero no las aprovechamos", manifestó el DT.

También comentó la expulsión de Polenta y el partido de vuelta. "Esto es un partido de 180 minutos, ahora falta la otra mitad en nuestra cancha. Había un jugador por delante, pero me parece que él despeja fuerte y ahí se produce el choque. Ahora tendremos que salir a atacar desde el primer minuto, para buscar el gol que necesitamos para empatar", agregó.

Guillermo De los Santos también declaró sobre la expulsión de su compañero de zaga: "Quedó un sabor amargo. Uno nunca quiere perder y menos como se dio. En el primer tiempo no nos crearon ni una ocasión. La expulsión me pareció que no fue para tanto. En la segunda mitad, con uno menos y con sus jugadores de buen pie, encontraron espacios y el gol. Si generamos en la vuelta la seguridad del primer tiempo nos irá bien. Vamos a ir con todo", explicó Guillermo.

Por último hablo el capitán de Nacional, Gustavo Munúa: "Terminé dolorido en el hombro. Por suerte es muscular y no hay articulaciones afectadas. Espero recuperarme en los próximos días y estar para la vuelta", argumentó el golero albo.