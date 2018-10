Copa Libertadores: Nacional palpita la revancha frente a Palestino

A dos días de la revancha contra Palestino por la primera fase de la Copa Libertadores, el entrenador de Nacional, confirmó que no dará el equipo titular para que el rival no tenga mayor información, pero parará un equipo ofensivo, para salir a atacar y lograr revertir el 1 - 0 obtendido en Chile.

Luego del ensayo realizado el lunes por la noche en el Parque Central, todo indica que la variante será el ingreso de Álvaro "Chino" Recoba; y tácticamente, ante la ausencia de Diego Polenta en la zaga debido a la expulsión, Diego Arismendi bajaría a la defensa, para sustituirlo.

Por otra parte, Gastón Pereiro, quien ya volvió a los entrenamientos y se encuentra a la órden luego de haber participado en el Sudamericano Sub 20, podría ser una de las opciones a tener en cuenta por el DT, en el transcurso del partido.

La posible oncena titular para enfrentar al equipo chileno el jueves, a las 20:15, en el Parque Central, a puertas cerradas sería:

Gustavo Munúa, Santiago Romero, Guillermo De Los Santos, Diego Arismendi, Juan Manuel Díaz, Gonzalo Porras, Nicolás Prieto, Alvaro Recoba, Sebastián Fernández, Iván Alonso y Carlos De Pena.

Los tricolores, deberán ganar por más de dos goles para evitar los penales y meterse en el Grupo 5, junto a Wanderers, Boca Juniors y Zamora de Venezuela.