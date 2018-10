Uruguay presente en el grupo D

Se sortearon los grupos del Mundial Sub 20, donde Uruguay ha quedado incluido en el grupo D, junto a México, Serbia y el segundo del torneo africano, que se disputará del 8 al 22 de Marzo en Senegal. Los dirigidos por Fabián Coito llegan como los actuales subcampeones del torneo, en la que los celestes cayeron por penales ante la selección francesa.

Uruguay ha jugado en 24 ocasiones contra equipos europeos, consiguiendo un total de 11 victorias, 8 empates y 3 derrotas. En 2015, enfrentará a Serbia, quien disputará este torneo por primera vez como país independiente- Fiji y Birmania son los otros dos debutantes en este 2015-.

En lo que respecta al duelo con la selección mexicana, será la primera vez que se enfrenten en un torneo sub 20. Los celestes han enfrentado a equipos de la CONCACAF en 5 oportunidades, cayendo en una sola ocasión y ganando los otros cuatro encuentros.

El último rival celeste, saldrá del Campeonato Juvenil Africano Sub 20. El torneo se juega en dos grupos de cuatro equipos y los dos primeros clasificados pasarán a la ronda semifinales, ya clasificados al mundial de Nueva Zelanda. El grupo A lo compone el Congo, Senegal, Nigeria y Costa de Marfil, mientras que el B jugarán Ghana, Sudáfrica,Mali y Zambia. Uruguay enfrentará al segundo del torneo, mientras que el campeón enfrentará a Brasil.

La selección uruguaya necesitaría eliminar dos jugadores de los que participaron del Sudamericano Sub 20, para la lista al Mundial. Vale destacar que Diego Poyet podría integrar la lista mundialista, el jugador no participó del torneo disputado en tierras locales, dado a la falta de autorización de su club, el West Ham United de Inglaterra. Otro que puede estar en el Mundial y no fue citado para el Sudamericano sub 20, es Jose Maria Gimenez, aunque el central del Atlético de Madrid, podría jugar la Copa América de Chile, campeonato que se disputará simultáneamente al Campeonato del Mundo Sub 20.