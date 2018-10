Fracaso Nacional

Otro fracaso internacional del tricolor. Se dió de lleno ante un Palestino que siempre quiso jugar. Nacional estuvo cerca, pero el gol de visitante lo marginó de la fase de grupos. De esta manera, el bolso sólo tendrá competencia en el campeonato local, dónde debutará el domingo a las 20:30 horas ante Defensor Sporting.

El albo apareció avasallante, y en los primeros diez minutos tuvo varias situaciones de gol, pero no tuvo contundencia y no logró vulnerar el arco de Darío Melo. Llegadas en velocidad, con Carlos de Pena y Sebastián Fernández por los costados y un Gastón Pereiro en gran nivel fueron de gravitancia en el partido.

Golpazo tricolor y la serie cuesta arriba

Sobre los 37 minutos, un centro bien colocado sobre el área llegó a la cabeza de Renato Ramos, y el nueve, estando en el lugar donde tiene que estar, la mandó a guardar al fondo de la valla defendida por Gustavo Munúa. De esta manera, Nacional necesitaba marcar tres goles en 63 minutos para poder acceder a la fase de grupos, algo muy difícil, aunque no imposible.

Los goles de Lanaro en contra y la categoría de Pereiro le dieron aire e ilusion al bolsilludo en apenas tres minutos

Cuando la noche parecía tener destino negro y complicación, apareció una corrida monumental de Sebastián Fernández que penetró el área de la Tribuna Abdón Porte, envió un centroarco que se desvió en Germán Lanaro y batió su propia meta, para poner el partido igualado y a Nacional más cerca de acceder a la fase de grupos, y apenas tres minutos después, una pelota que derivó en Gastón Pereiro pasando la mitad de la cancha, que gambeteó al arquero Melo y puso igualado el global, aunque eso no le alcanzaba a Nacional ya que por el gol de visitante marcado por Ramos, se quedaba al márgen.

Para sorpresa de todos, Nacional sale sin cambios a la segunda parte

Cuando todos esperaban el ingreso de Álvaro Recoba, para aprovechar el viento en la camiseta y el ímpetu que había mostrado Nacional sobre el cierre de la primera parte, Gutiérrez decide no realizar variantes y confiar en los mismos once jugadores que habían disputado la primera parte. Pero el Chino ingresó en el minuto 64 y la primera que tuvo fue una combinación con Gastón Pereiro y definida por Iván Alonso con un remate que dio de lleno en el horizontal del arco de Darío Melo. La única que tuvo Nacional en la segunda parte y lo tuvo muy cerca, a apenas centímetros.

El árbitro Heber Lopes detiene el partido por gases lacrimógenos, algo que detuvo el mejor momento del bolso

En el mejor momento del equipo tricolor, el árbitro Heber Lopes se ve obligado a detener el partido por gases lacrimógenos lanzados por la Guardia Metropolitana en la zona de ocho de octubre, para contener a algunos parciales tricolores que increíblemente estaban generando incidentes, cuando se anunció claramente que el juego era a puerta cerrada, el viento hizo que el olor de los gases llegara hasta la zona del Gran Parque Central y se tuviera que detener el partido.

Llega la desesperada, tras la reanudación del partido el entrenador tricolor Gutiérrez saca a dos defensores y da ingreso a dos delanteros

Minuto 80, Nacional a todo o nada, da ingreso a Cristián Tabó y Sebastián Taborda para jugársela con todo, retiró de la cancha a Santiago Romero (gran rendimiento en ambos encuentros) y al defensor Guillermo de los Santos, dejando huecos enormes en zona defensiva, algo que ya hacía el club chileno debido a su filosofía de juego. No pudo Nacional con esos cambios poner el tercer gol que le diera la clasificación, pese a que jugó a la total ofensiva los últimos 16 minutos (Lopes debió añadir seis minutos a los 90 reglamentarios por la detención del juego), e incluso, pudo cometer el gran error de dejarse empatar el chico, tras un remate de Marcos Riquelme en el 90+3. Así terminó el partido y se suma otro fracaso Nacional en la historia tricolor, que desde 2009 no llega a semifinales y desde 1988 no alcanza el logro mayor.