Álvaro Gutiérrez: "En igualdad de condiciones otra hubiese sido la historia"

Los tricolores, que jugaron a puertas cerradas tras la sanción impuesta por el Tribunal de Disciplina de la CONMEBOL, lograron vencer 2-1 a Palestino, pero no fue suficiente para evitar quedar eliminado de la Copa Libertadores, en una serie que culminó 2-2 con ventaja para el equipo chileno gracias al valor del gol de visitante.

Finalizado el encuentro el entrenador tricolor analizó: "Salimos con un fuerte envión anímico, a presionar, llegamos dos o tres veces con claridad y podríamos haber ido ganando 1-0 en los primeros 15 minutos. Después el partido se emparejó y llegó el gol de Palestino, y en ese momemnto se hizo mas cuesta arriba la llave. Esos dos goles al final del primer tiempo nos dieron esperanza de asegurar la clasificacion en el segundo tiempo, pero se notó la diferencia de rodaje de cada equipo en el segundo tiempo. Ellos tuvieron más la pelota, la manejaron, y nosotros ya estabamos mas cansados y no tomamos buenas decisiones cuando la conseguimos".

En cuanto al final de la ilusion tricolor, justificada por muchos debido a la expulsión de Diego Polenta el técnico comentó: "Me voy con un sabor amargo, porque si hubiésemos terminado 11 contra 11 en Santiago hoy seria otra la historia, creo que hoy no perdíamos. Palestino es un equipo que toca bien la pelota, que no se desordenó, pero en igualdad de condiciones otra hubiese sido la historia. No se puede comprobar, pero me voy con esa sensación", admitió Gutiérrez.

Al ser consultado sobre la alineación utilizada desde el inicio y por los movimientos que se hicieron durante el encuentro contestó: "Recoba no desde el arranque por el tema de la dinámica, yo creo que necesitábamos gente con un poquito más de dinámica para cortar los circuitos de toque que tienen ellos y queríamos que el Chino cuando entrara, lo hiciera con todas las fuerzas y en las últimas variantes tratamos de hacer una línea de tres, con un lanzador y dos 9 de área. Esa fue la idea pero lamentablemente a veces sale y otras veces no”.