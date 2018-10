Resultado Danubio - San Lorenzo de Almagro (1-2)

22:43 ¡Nos despedimos en VAVEL Uruguay! Esperamos hayan disfrutado de la transmisión, y nos reencontramos el fin de semana para el partido por el Clausura entre Nacional y Sud América, desde las 17:30 horas. A continuación en la Copa Bridgestone Libertadores podrán disfrutar con la mejor cobertura de VAVEL Argentina el partido entre San José de Oruro y el River Plate de Marcelo Gallardo.

22:42 El próximo rival de Danubio será San Pablo, en el Morumbí el día 25 de febrero. Los cuervos recibirán al Corinthians en el Pedro Bidegain.

22:40 Mauro Matos, jugador del partido: "No conseguimos un triunfo como lo queríamos, sacamos tres puntos muy importantes en una cancha muy difícil. Erramos mucho, la cancha tampoco ayudó, estaba fea y no pudimos jugar por abajo, que es como nos gusta. Cuando no se puede hay que correr y meter que fue lo que hicimos. Teníamos que conseguir un buen resultado porque el Corinthians había ganado ayer. Nos llevamos los tres puntos que es lo que vinimos a buscar"

22:38 Danubio fue superior a San Lorenzo, pero el Cuervo con cinco minutos de furia en el final se lleva la inesperada victoria.

22:37 Final del partido. Danubio 1-2 San Lorenzo.

90+3' Cauteruccio cedía el balón a Blanco, pero cerraba bien la defensa.

90' Se van a recuperar tres minutos.

88' ¡GOOOOL de San Lorenzo! Mauro Cetto de cabeza. Danubio 1-2 San Lorenzo.

88' Joaquín Pereyra (Danubio) cede a córner.

86' Tras varios rebotes, Mauro Matos recibió en el área y vulneró a Franco Torgnascioli.

86' ¡GOOOOL de San Lorenzo! Mauro Matos. Danubio 1-1 San Lorenzo.

85' ¡MATÍAS DE LOS SANTOS! El central salvó a Danubio, cuando venía el empate de Matías Caruzzo (San Lorenzo).

84' Falta de Emiliano Ghan (Danubio) sobre Martín Cauteruccio (San Lorenzo)

82' ¡HORRIBLE! El remate de Sebastián Blanco (San Lorenzo), exigido, se va lejos de la meta de Franco Torgnascioli (Danubio).

81' Amonestado Guillermo Cotugno (Danubio)

80' Amonestado Néstor Ortigoza (San Lorenzo)

79' Franco Torgnascioli (Danubio) es atendido por la sanidad. Se detiene el partido.

78' ¡HUUUUUUUY! ¡Franco Torgnascioli (Danubio) despeja a córner un remate de Franco Mussis (San Lorenzo)!

75' Remate elevadísimo de Gonzalo Barreto (Danubio).

74' Cambio de Danubio: Entra 9. Gonzalo Barreto, sale el capitán 7. Bruno Fornaroli.

72' Cambio de San Lorenzo: Ingresa 28. Franco Mussis, se retira 10. Leandro Atilio Romagnoli.

69' Amonestado Martín Cauteruccio (San Lorenzo)

69' Cabezazo afuera de Emmanuel Mas (San Lorenzo). Sacará de puerta Franco Torgnascioli (Danubio)

68' Córner para San Lorenzo. Se encargará Pablo Barrientos.

67' Falta sobre Bruno Fornaroli (Danubio)

64' Cambio de San Lorenzo: 11. Pablo Barrientos entra en sustitución de 5. Juan Ignacio Mercier.

64' Cambio de Danubio: 14. Martín Silvera ingresa en lugar de 6. Leandro Sosa.

63' Notable cierre de Emmanuel Mas (San Lorenzo) en una internada de Ignacio González (Danubio).

59' Remate de zurda de Sebastián Blanco (San Lorenzo), elevado.

58' Cambio de San Lorenzo: Se retira 15. Héctor Villalba, ingresa 9. Martín Cauteruccio.

55' Cambio de Danubio: Ingresa 22. Emiliano Ghan, se retira 11. Marcelo Tabárez.

52' Marcelo Tabárez (Danubio) remató elevado.

50' Falta de Juan Ignacio Mercier (San Lorenzo).

49' ¡TORRICO! Se salva el equipo visitante tras un remate de Matías Castro (Danubio)

48' Falta de Juan Ignacio Mercier (San Lorenzo).

46' Movió San Lorenzo. Ya está en marcha la segunda parte.

21:47 Ya está también Danubio en la cancha del Centenario.

21:46 Vuelve San Lorenzo para el terreno de juego.

21:30 ¡Y se fué nomás! Final del primer tiempo. Danubio (Matías CASTRO, min. 11) 1-0 San Lorenzo.

45+1' Falta sobre Néstor Ortigoza (San Lorenzo)

45' Leandro Romagnoli (San Lorenzo) remata al arco. Responde bien Franco Torgnascioli (Danubio)

45' Al córner lo ejecuta Leandro Sosa (Danubio), pero Joaquín Pereyra (Danubio) cabecea desviado.

45' Se va a recuperar un minuto.

44' Mauro Cetto (San Lorenzo) envía la pelota al córner.

43' Bruno Fornaroli (Danubio) toca el balón con la mano.

41' Saque de banda en posición ofensiva para Danubio. Se encarga Agustín Peña.

37' Centro pasado de Sebastián Blanco (San Lorenzo). Será saque de puerta, saque de arco para Franco Torgnascioli (Danubio)

35' Repasá en FOX Sports, el gol de Matías Castro (minuto 11)

32' Matías Catalán (San Lorenzo) se encargará del tiro libre. Le pega al arco y la pelota es de Franco Torgnascioli (Danubio)

31' Falta de Agustín Peña (Danubio) sobre Mauro Matos (San Lorenzo). Es amonestado, pero era para roja.

30' Van treinta minutos de juego. Se cumple el primer tercio del partido.

29' Centro de Pipi Romagnoli, despeja la defensa. Pedían penal sobre Villalba (San Lorenzo)

28' Falta de Matías de los Santos (Danubio) contra Leandro Atilio Romagnoli (San Lorenzo)

27' Amonestado Mauro Cetto (San Lorenzo).

27' Lateral mal sacado de Héctor Villalba (San Lorenzo).

26' El centro de Leandro Sosa (Danubio) es repelido por la defensa y parte una contra del Cuervo a gran velocidad.

26' Córner para Danubio.

22' Centro de Emmanuel Mas (San Lorenzo), despeja la defensa de La Curva.

19' Sebastián Torrico (San Lorenzo) se queda con una pelota tras un largo sprint de Guillermo Cotugno (Danubio)

16' Falta de Bruno "Tuna" Fornaroli (Danubio) sobre Néstor Ortigoza (San Lorenzo)

15' Franco Torgnascioli (Danubio) saca de puerta. Los jugadores del cuervo reclamaban córner y por la protesta fue amonestado Sebastián Blanco (San Lorenzo)

13' ¡HUUUY! ¡Franco Torgnascioli (Danubio) le tapa un remate al capitán de San Lorenzo, Leandro Romagnoli.

11' Matías Castro (Danubio) recibió en el área una pelota de Bruno Fornaroli (Danubio), remató al arco y un rebote en un defensor de San Lorenzo descolocó a Sebastián Torrico (San Lorenzo).

11' ¡GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DE DANUBIO! ¡GOOOL DEL EQUIPO DE LA FRANJA! ¡MARCA EL ARGENTINO MATÍAS CASTRO! Danubio 1-0 San Lorenzo

10' Falta de Matías Caruzzo (San Lorenzo) sobre Matías Castro (Danubio).

7' Héctor Villalba (San Lorenzo) remata al arco. Pelota de Franco Torgnascioli (Danubio).

5' Franco Torgnascioli (Danubio) se tira al piso cuando Héctor Villalba (San Lorenzo) encaraba en velocidad. Pelota franjeada.

4' Tiro libre para Danubio. Se encarga Leandro Sosa, que remata al arco y Sebastián Torrico (San Lorenzo), la envía a córner.

3' Franco Torgnascioli (Danubio) le contiene un remate a Mauro Matos (San Lorenzo).

2' Matías Catalán (San Lorenzo) saca un lateral en posición ofensiva.

2' Lateral en posición ofensiva para Danubio.

20:45 ¡PITÓ CÁCERES! ¡MUEVE LA FRANJA! ¡YA JUEGAN DANUBIO Y SAN LORENZO DE ALMAGRO EN EL ESTADIO CENTENARIO!

20:42 Esta es la integración del equipo de Boedo (4-2-3-1):

Sebastián Torrico

Matías Catalán-Mauro Cetto-Matías Caruzzo-Emmanuel Mas

Juan Mercier-Néstor Ortigoza

Héctor Villalba-Leandro Romagnoli-Sebastián Blanco

Mauro Matos

20:41 Repasamos alineaciones, así va Danubio (4-4-2):

Franco Torgnascioli

Agustín Peña-Matías de los Santos-Joaquín Pereyra-Guillermo Cotugno

Marcelo Tabárez-Hamilton Pereira-Ignacio González-Leandro Sosa

Bruno Fornaroli-Matías Castro

20:39 ¡Aparece San Lorenzo de Almagro!

20:35 ¡Señoras y señores, ya está Danubio en el campo de juego!

20:30 Recordemos que anoche por este mismo grupo el Corinthians derrotó por 2-0 al equipo del San Pablo.

20:15 En las últimas horas el delantero de Danubio, Bruno Fornaroli, quien vistiera en el año 2009 la camiseta de San Lorenzo, declaró que el equipo de la franja "no va a la Copa de paseo".

20:00 Los dirigidos por Edgardo Bauza no pueden contar en este partido con su lateral derecho titular, Julio Buffarini motivo de haber sido expulsado en la final de vuelta de la Recopa Santander Sudamericana.

19:45 Se espera un público superior a los 25.000 espectadores.

19:27 Así luce el Estadio Centenario, a poco más de una hora del kickoff. Foto: Sport 890.

19:23 Y así le responde San Lorenzo, estos son los once que parará Bauzá:

Sebastián Torrico

Matías Catalán-Mauro Cetto-Matías Caruzzo-Emmanuel Mas

Juan Mercier-Néstor Ortigoza

Héctor Villalba-Leandro Romagnoli-Sebastián Blanco

Mauro Matos

19:19 Así juega el equipo de la Franja:

Franco Torgnascioli

Agustín Peña-Matías de los Santos-Joaquín Pereyra-Guillermo Cotugno

Hamilton Pereira-Ignacio González-Leandro Sosa

Marcelo Tabárez-Bruno Fornaroli-Matías Castro

19:08 Un polémico tuit de un jugador de Danubio desató la calentura en tiendas sanlorencistas. Repasá lo que escribió Matías Velázquez en este vídeo de Fox Sports.

Los últimos cinco de San Lorenzo:

20/12/2014 derrota 2-0 en Marruecos vs Real Madrid (Mundialito de Clubes 2014)

29/01/2015 victoria 0-1 en Godoy Cruz (Torneo de Verano)

06/02/2015 derrota 1-0 en River Plate (ARG) (Recopa Santander Sudamericana 2015)

11/02/2015 derrota 0-1 - River Plate (ARG) (Recopa Santander Sudamericana 2015)

14/02/2015 victoria 2-0 - Colón (Torneo de Primera División 2015)

Últimos cinco partidos de Danubio:

22/11/2014 empate 1-1 - El Tanque Sisley (Apertura 2014)

06/12/2014 victoria 1-2 en River Plate (URU) (Apertura 2014)

10/01/2014 derrota 1-0 en Defensor Sporting (Copa Suat - amistoso)

13/01/2014 empate 2-2 y caída en penales ante Atlético de Rafaela (Copa Suat - amistoso)

15/02/2014 victoria 0-1 en Racing de Montevideo (Clausura 2015)

Estos equipos se vieron la cara de forma amistosa a principios del 2014, con victoria del Cuervo por 1-0 (Angel Correa al 90') en el Nuevo Gasómetro. Vídeo cortesía del archivo danubiano.

Lo de San Lorenzo es más reciente. Repasamos su último partido. El histórico, el que le dio el título, el 1-0 ante Nacional de Asunción.

Tras 1981 días, La Franja vuelve a la Copa, de la cual fue semifinalista en 1988. Su último partido fue una derrota 1-2 ante Lanús en el Gran Parque Central. Pero repasamos su última victoria, un 2-0 a Deportivo Cuenca en el mismo estadio de Nacional. Los tantos fueron marcados por Damián Malrechaufe y Alejandro Lembo, fue el 27 de marzo de 2008.

En la jornada de ayer, por este mismo grupo, el Corinthians derrotó con facilidad al San Pablo, por 2-0 en su estadio Mundialista.

San Lorenzo clasificó a esta edición de la Copa Bridgestone Libertadores tras haber ganado la edición anterior en la final ante Nacional de Asunción, fue 1-1 en Defensores del Chaco y 1-0 en el Nuevo Gasómetro. También participó del Mundial de Clubes (cayó 2-0 en la final ante el Real Madrid) y de la Recopa Santander Sudamericana (sendos resultados de 1-0 ante River Plate, global de 2-0 para que los Millonarios se quedaran con ese trofeo). Es el cabeza de serie de este grupo, tras clasificar como "Argentina 1".

Danubio llegó a esta Libertadores como "Uruguay 1" tras haber ganado el Campeonato Uruguayo (Trofeo Coca-Cola) 2013/2014, venciendo en las finales al otro representante con vida en esta Copa, Montevideo Wanderers. Su última participación internacional fue la Total Sudamericana 2014, con una pésima actuación, fue eliminado en primera fase por el Deportivo Capiatá paraguayo.

¡Buenas noches, bienvenidos a una nueva transmisión de la Copa Bridgestone Libertadores en VAVEL.com! En esta oportunidad les llevaremos minuto a minuto y en directo desde el Estadio Centenario de Montevideo, el partido que disputarán Danubio, que vuelve a la Libertadores tras siete años de ausencia y el campeón de la edición pasada, el Club Atlético San Lorenzo de Almagro.