El primer equipo entrenó y la reserva derrotó a Sud América

El equipo tricolor trabajó en doble horario en el día martes y presentó numerosas ausencias.

Gustavo Munúa (dolores en un hombro), Santiago Romero (desgarro en un isquiotibial) e Ignacio González (esguince de tobillo) continúan trabajando para superar sus diferentes inconvenientes. José Aja está siendo tratado por la fuerte contusión sufrida en su nariz en el partido frente a Sud América, encuentro en el que Álvaro Recoba sufrió un golpe en una de sus rodillas, lo que hizo que hoy no entrenase con normalidad. Iván Alonso presentó una contractura en un gemelo, mientras que Guillermo De los Santos y Ribair Rodríguez sufrieron problemas estomacales, por lo que tampoco tomaron parte en los trabajos.

Álvaro Gutiérrez paró la oncena principal con Jorge Bava; Sebastián Gorga, Carlos Valdés, Diego Polenta, Juan Manuel Díaz; Gonzalo Porras, Diego Arismendi; Sebastián Fernández, Gastón Pereiro, Carlos de Pena; e Iván Alonso.

Si bien Carlos Valdés jugó en el equipo titular y es la cara nueva de esta alineación, debemos tener en cuenta que tanto Aja como De los Santos no formaron parte del entrenamiento por no encontrarse en óptimas condiciones sanitarias.

En un deslucido encuentro, la reserva tricolor se llevó la victoria frente a Sud América por 1-0 con gol de Leandro Otormín, quien fue el mejor jugador del partido. Rudy Rodríguez planteó un nítido 4-4-2 compuesto por Gabriel Araujo; Lucas Scorzafave, Guzmán Corujo, Nicolás Olivera, Maximiliano Moreira; Nicolás Cordero, Felipe Carballo, Hugo Dorrego, Richard Dorrego; Rodrigo Amaral y Leandro Otormín.

El equipo buzón prácticamente no inquietó a los albos, que no mostraron un gran juego pero se llevaron el triunfo con absoluta justicia y pudieron convertir algún gol más.

El comienzo del cotejo mostró a dos equipos imprecisos pero batalladores, por lo que el partido se tornó parejo y trabado en la mitad del campo. Nacional controlaba la pelota, pero sus delanteros no se encontraban finos a la hora de rematar al arco o dar el último pase. Rodrigo Amaral, figura de este plantel juvenil, no tuvo una buena tarde. Mostró su clase en alguna jugada aislada, pero estuvo lejos de su mejor nivel y se mostró desconectado respecto del equipo. En sus pies estuvo la ocasión más clara del primer tiempo. Tras un centro pasado desde el sector derecho, el delantero albo apareció libre por el segundo palo y pisó el área chica, pero no pudo definir con precisión y su remate salió desviado, cuando le hubiera bastado solamente con empujar el balón para abrir el marcador.

El conjunto naranja buscaba asociarse en corto, pero jamás progresó en el terreno de juego.

Sobre el cierre de la primera etapa, un largo envío desde el fondo encontró adelantada a la última línea de Sud América, lo que permitió que Otormín, tras un pique al vacío, quedara mano a mano con el portero Matías Quintana y lanzase un potente tiro cruzado que se coló junto al vertical izquierdo del golero. Enseguida, los hombres del conjunto buzón reaccionaron y tras una buena jugada elaborada por el sector izquierdo del ataque tuvieron una clara oportunidad tras una triangulación en ofensiva, pero el tiro tras el mano a mano frente a Araujo se fue apenas por arriba del horizontal y se posó en el techo del arco. Esa fue la única situación de gol de los visitantes en todo el partido.

En el segundo tiempo, Nacional creció en el partido y se adueñó de su trámite. Manejó el balón en la mayor parte del complemento y esperó con paciencia para contragolpear cuando fue preciso, y cuando lo hizo llegó con peligro. Tanto es así que las dos jugadas más claras de esa etapa llegaron a través de esta vía. Primero, Amaral habilitó por el centro del área al siempre peligroso Otormín, pero el delantero albo estrelló el disparo contra el horizontal. Posteriormente, tras una salida rápida, el zurdo ariete optó por una jugada individual, desbordando por el sector izquierdo del ataque y disparando al primer palo, pero su remate dio de lleno en el vertical derecho de Quintana.

Nicolás Cordero, con más ganas que buen juego y asociándose constantemente con el escurridizo Otormín, pudo aumentar la diferencia cuando trepó por su sector, pisó el área y sacó un fuerte disparo cruzado, pero el golero buzón se estiró cuan largo era y evitó la caída de su valla. Los locales merecían ampliar el tanteador. Sud América nunca pudo controlar a Otormín, quien apiló rivales cuando salió fuera del área y ganó en velocidad cuando se lo propuso. Richard Dorrego tuvo un excelente partido, luciendo una extraordinaria pegada y demostrando inteligencia para jugar y una gran habilidad para eludir adversarios. Otro que tuvo una buena tarde fue Nicolás Olivera, quien —si bien no se destacó por su técnica— dejó en evidencia que la categoría le queda chica desde lo físico, ya que ganó todos los balones divididos y se impuso constantemente en el juego aéreo.

Nacional había vencido a Defensor Sporting en la primera fecha por 3-1, por lo que obtuvo ahora su segundo triunfo en el certamen. El conjunto de Rudy Rodríguez se coloca en la primera posición del Torneo Clausura y buscará mantener el título de campeón uruguayo de la categoría.