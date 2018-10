Montevideo Wanderers - Palestino (1-0)

21:30 ¡Nos estamos despidiendo desde el Gran Parque Central! ¡Agradecemos a todos por habernos acompañado, será hasta una próxima oportunidad cuando nos reencontremos en VAVEL Uruguay!

21:27 Final también en Bolivia:

21:25 Santiago Martínez (el jugador del partido): "Agradecido por el premio, por el grupo que ha jugado un partido brillante. No podíamos perder estos tres puntos de local. Aunque no terminamos jugando como quisimos, es muy importante ganar. Nos enfrentabamos a un gran rival. Salimos jugando siempre y le metemos dinámica al partido. El cansancio hizo que no termináramos jugando como nosotros estamos acostumbrados. Los tres puntos de Chile van a ser importantísimos. Vamos a intentar hacer un gran partido, dependemos pura y exclusivamente de nosotros", declaró a los micrófonos de Fox Sports.

21:23 ¡ES EL FINAL! ¡EL MONTEVIDEO WANDERERS GANA EN CASA ANTE PALESTINO POR 1-0 CON TANTO SEÑALADO POR MATÍAS SANTOS! LLEGA A SEIS PUNTOS Y COMPARTE LA PUNTA DEL GRUPO JUNTO A BOCA JUNIORS.

90+3 Falta de Joaquín Vergés. Valenzuela cobrará esa falta.

90+3' Falta de Diego Cháves sobre Joaquín Vergés.

90+1' Paulo Díaz remató de cabeza, pero la pelota se fue afuera.

90+1' Se van a recuperar tres minutos.

90' Valenzuela (Palestino) tendrá un tiro de esquina para su equipo.

88' Tiro de esquina que corresponde al Montevideo Wanderers.

87' ¡Fuera de lugar! Valenzuela se ubicaba en posición adelantada cuando recibía el balón.

86' Joaquín Vergés cobró la falta, pero la envió lejos de la meta defendida por Melo.

85' Amonestado Paulo Díaz en Palestino, por falta sobre Diego Riolfo.

84' Diego Cháves se lo pierde, tras habilitación de Riquelme.

79' Último cambio de Wanderers: Nicolás Albarracín se retira de la cancha, para ser sustituido por Emiliano Díaz.

78' Córner para Palestino.

78' Diego Melo contuvo sin problemas un remate de Joaquín Vergés.

77' Amonestado Alejandro Márquez en Palestino.

76' ¡BURIÁN! ¡Notable con los pies cuando estaba a punto de ser vencido por Marcos Riquelme!

73' Cambio del Palestino: Leandro Valencia es sustituido por Cantillana

72' Cambio del Montevideo Wanderers: Diego Riolfo ingresa en sustitución de Leandro Reymundez.

71' Leandro Reymundez es atendido por la sanidad bohemia. No puede continuar y será sustituido por Diego Riolfo.

70' ¡HUUUUUY! ¡Increíble! Qué cerca que ha pasado ese remate de Jonathan Rodríguez.

68' Falta de Gastón Bueno sobre Marcos Riquelme.

66' Cambio del Montevideo Wanderers: Jonathan Rodríguez ingresa en sustitución de Gastón Rodríguez.

66' Leonardo Valencia penetró el área, en gran jugada. Burián atento y se queda con el balón.

61' ¡Fuera de lugar! La pelota pegaba en el travesaño cuando atacaba Palestino, pero Rafael Rivas levantó el banderín.

59' Cambios de Palestino: Marcos Riquelme ingresa por Ramos, y Valenzuela por Jason Silva.

58' Remate de Márquez que termina en las manos de Leonardo Burián.

57' Falta de Germán Lanaro sobre Leandro Reymundez.

53' Amonestado Renato Ramos en el equipo de Palestino.

52' Leandro Reymúndez no fue preciso en un centro. Saque de puerta.

50' Falta de Paulo Díaz. Derribó a Joaquín Vergés.

48' Primeros intentos de Palestino en esta segunda parte.

20:35 Se persigna Vélez, pita, mueve Wanderers y ya comienza la segunda parte.

20:34 Los mismos 22 individuos salen al terreno de juego. No hay variantes.

20:32 Ya están volviendo los equipos hacia el terreno de juego.

20:17 Final de la primera parte. El Montevideo Wanderers, totalmente superior, está derrotando por 1-0 al conjunto del Palestino de Chile.

45+1' ¡HUUUUY! El poste le dice que no a Leandro Reymundez cuando definía de forma fantástica

39' Remate elevado de Nicolás Albarracín.

37' El cabezazo de Gastón Rodríguez no logra exigir a Darío Melo.

36' ¡Cañonazo de Alex Silva! ¡Pasó cerca, pero desviado!

35' ¡HUUUUY! ¡Se lo perdió Reymundez! Corría a gran velocidad el ex Cerro, pero la pelota se fuera afuera de la meta defendida por Melo.

32' ¡Leo Burián está respondiendo de manera sensacional en cada situación importante que tiene que resolver! Se quedó con esa pelota de Vidangossy, aunque ahora está lesionado en el suelo.

30' , Montevideo Wanderers 1-0 Palestino

25' ¡Se lo perdió Albarracín! Era el segundo del bohemio, pero Lanaro se barrió de forma monumental.

23' Matías Santos sacó un cañón desde afuera del área y marcó el 1-0. Es el primer gol en esta Copa para el mediocampista.

23' ¡GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DEL MONTEVIDEO WANDERERS!

21' ¡BARRERA! El cobro de Gastón Rodriguez remotó en el muro trasandino.

20' ¡FALTA PELIGROSA! Esteban Carvajal derribó a Nicolás Albarracín cuando se iba solo a cara de gol. Amonestado el futbolista chileno. Es la segunda en la Copa.

15' ¡BURIÁN! Salvando esta vez a Wanderers en un remate del exbohemio Diego Cháves

15' ¡Cerca Olivera! Cerca el lateral derecho del primer tanto con un testarazo que pasó cerca.

14' ¡Mala decisión! El cobro del tiro de esquina no fue fructífero y el equipo bohemio generó una contra peligrosa.

13' Tiro de esquina para el conjunto visitante.

12' ¡PELIGRO! Otra vez Gastón Rodriguez, despejaron al córner y de ese cobro se ha generado otro tiro de esquina.

9' ¡MELO! ¡Otra vez el arquero que viste de rosa tapó notable un remate, ahora de Gastón Rodríguez!

7' Penetró Palestino por sector derecho, Lanaro centró, pero la defensa de Wanderers despejó con precisión.

5' Los dos equipos buscan tener la posesión del balón, producto de su filosofía de juego. El partido tendrá mucha pausa.

2' ¡DARÍO MELO! Tapada fantástica del portero de 20 años cuando atacaba Wanderers.

19:31 ¡Pitó Adrián Vélez! ¡Ya juegan Wanderers y Palestino en el Gran Parque Central!

Suplentes del Montevideo Wanderers:

- Carlos Techera

- Emiliano Díaz

- Martín Rivas

- Yuri Galli

- Jonathan Rodríguez

- Diego Riolfo

- Sebastián Gularte

Vestuario visitante del Gran Parque Central. Así se apronta el Palestino

Los once del Palestino (4-3-3):

Diego Melo

Alejandro Márquez - Germán Lanaro - Paulo Díaz - Esteban Carvajal

Jason Silva - Diego Rosende - Matías Vidangossy

Renato Ramos - Diego Chaves - Leonardo Valencia

Alineación de Wanderers (4-2-2-2):

Leonardo Burián

Alex Silva - Gastón Bueno - Paulo Lima - Maximiliano Olivera

Santiago Martínez - Matías Santos

Nicolás Albarracín - Joaquín Vergés

Leandro Reymundez - Gastón Rodríguez

El árbitro de este partido será el señor Adrián Vélez, de Colombia, asistido por Wilmar Navarro y Rafael Rivas, también cafeteros.

Últimos cinco partidos de Palestino:

18/02/15 derrota 0-2 - Boca Juniors (Copa Libertadores 2015)

22/02/15 empate 1-1 en Colo Colo (Torneo Clausura 2015)

26/02/15 victoria 0-1 en Zamora (Copa Libertadores 2015)

01/02/15 empate 2-2 - Iquique (Torneo Clausura 2015)

07/03/15 empate 3-3 vs O' Higgins (Torneo Clausura 2015)

Últimos cinco partidos de Montevideo Wanderers:

14/02/15 derrota 1-0 en El Tanque Sisley (Torneo Clausura 2015)

17/02/15 victoria 3-2 - Zamora (Copa Libertadores 2015)

21/02/15 empate 1-1 - River Plate (Torneo Clausura 2015)

26/02/15 derrota 2-1 en Boca Juniors (Copa Libertadores 2015)

07/03/15 empate 0-0 en Danubio (Torneo Clausura 2015)

Montevideo Wanderers - Palestino 2015

Palestino también tiene saldo favorable ante uruguayos. Cuatro enfrentamientos en la Libertadores 1976 (dos ante Nacional y dos ante Peñarol), ganó los dos partidos de local y como visitante cayó con los Manyas e igualó con los Bolsos, mientras que en esta Libertadores 2015 le ganó de local a Nacional (1-0) y cayó como forastero en el Gran Parque Central (2-1). En total, seis juegos, tres victorias, un empate y dos derrotas es el saldo de los árabes ante los equipos charrúas.

Los únicos antecedentes por torneos internacionales del Montevideo Wanderers ante equipos chilenos son en la Libertadores 2002, ante su homónimo Santiago Wanderers de Valparaíso. Empató 1-1 en el Sausalito de Viña del Mar y lo derrotó por 3-1 en el Estadio Luis Franzini de Montevideo. Por tanto, el saldo es favorable. Una victoria y un empate.

Por su parte, el Tino viene de ganar sorprendentemente en Venezuela al campeón venezolano, el Zamora por 0-1.

El Montevideo Wanderers viene de caer 2-1 en el Estadio Alberto J. Armando "La Bombonera" de Buenos Aires, ante Boca Juniors. Repasamos el compacto a continuación:

Palestino ya se ha enfrentado a un equipo uruguayo en esta edición. Eliminó en la primera fase al multicampeón Nacional, por la regla del gol de visitante. Ganó 1-0 en el Estadio Santa Laura de Santiago de Chile y cayó 2-1 en el Gran Parque Central, logrando acceder a este grupo 5.

El partido es un punto de inflexión, ya que es el primero de los dos duelos entre los equipos que lucharán por una de las dos plazas. En las posiciones del Grupo 5, se ubica primero Boca Juniors con seis puntos, Wanderers y Palestino comparten la segunda ubicación con tres unidades y cierra Zamora de Venezuela (jugará el doble enfrentamiento ante Boca) con cero punto.

Minuto a minuto del partido Montevideo Wanderers - Palestino

¡Buenas noches, bienvenidos a una nueva transmisión de la Copa Bridgestone Libertadores en VAVEL.com! En esta oportunidad les llevaremos minuto a minuto, y en directo desde el Primer Estadio Mundialista, el Gran Parque Central de la ciudad de Montevideo, el partido que disputarán el Montevideo Wanderers y el sorprendente Palestino de Chile, que vuelve a los feudos tricolores casi un mes después de haber eliminado al dueño de casa.