Nacional - River Plate: Para repetir

Luego de un titubeante comienzo de campeonato, los tricolores retornaron a la senda de la victoria tras un complicado partido en el Estadio Centenario ante el Tanque Sisley, el cual supieron resolver de gran manera pudiéndose ir con un marcador más abultado.

A pesar de que es muy diferente la semana de preparación para un encuentro viniendo de una victoria, no ha sido tarea fácil para Álvaro Gutiérrez, que todavía tiene que lidiar con problemas de lesiones y alguna que otra suspensión.

Iván Alonso aún no se encuentra recuperado, por más que en el día de ayer participó en el ensayo de fútbol en el Gran Parque Central y hoy se lo vio aparecer en la cancha uno y trabajar de manera normal en el entrenamiento en Los Céspedes. Es uno de los futbolistas que no concentra por precaución, según indica la sanidad, junto a Ribair Rodríguez. De esta manera está totalmente confirmada la ausencia de ambos futbolistas ante el River Plate.

Las buenas noticias para Nacional se encuentran en la vuelta del “Colo” Romero, que apuró su recuperación, con el riesgo que eso conlleva, pero que ya se encuentra a la orden.

Álvaro “Chino” Recoba que regresa buscando un lugar en el equipo, y la novedad en la incorporación a la convocatoria del colombiano Carlos Valdés por primera vez en lo que va del torneo.

Diego Arismendi se encuentra suspendido por acumulación de tarjetas amarrillas, lo que deriva a otro de los retornos esperados, el de Nicolás “Corto” Prieto; quien reaparece luego de la lesión en una de sus rodillas, lo que lo condicionó a un semestre con muy poca actividad donde recién este año se lo vio sumar minutos en torneos de verano y algún encuentro amistoso como el que se disputó en el Maracaná ante Flamengo.

La de Prieto será la única modificación con respecto al equipo del pasado fin de semana, sustituyendo al “Mama” que estará ausente por quinta amarrilla.

El equipo de Gutiérrez formará con Gustavo Munúa, Sebastián Gorga, Guillermo De Los Santos, Diego Polenta, Juan Manuel Díaz; Nicolás Prieto, Gonzalo Porras; Leandro Barcia, Gastón Pereiro, Carlos De Pena; y Sebastián Fernández.

Con este panorama los tricolores saldrán a enfrentar a un River que viene dulce tras una imponente goleada ante Rampla Juniors a puro toque y fútbol, donde tan solo 45 minutos le bastaron para arrasar con 4 tantos, exhibir un fútbol vistoso e imponente y convertir el Saroldi en una fiesta.

El equipo de Guillermo Almada llega con una baja importante como es la de Robert Flores, uno de los volantes más talentosos con los que cuenta el equipo, quien salió lesionado el pasado encuentro y no logró recuperarse. El sustituto más probable sería Claudio Inella cuyas características son más de marca, con la idea de formar un mediocampo con mayor contención junto a Ángel Rodríguez y Fernando Gorriarán.

Uno de los condimentos del encuentro es la vuelta al Gran Parque Central del “Morro” Santiago García, el cual se reencuentra con el lugar donde convirtió inmensidad de goles vistiendo la casaca tricolor, pero en esta ocasión ocupará el banco de los visitantes luciendo la del darsenero.

De todas maneras el “Morro” no es titular en River y no ha tenido minutos en los dos últimos encuentros, pero este viernes a la tarde cuando Almada anunció la lista de convocados el nombre del ex Nacional apareció en la lista. Con el antecedente del pasado Apertura en el Centenario, cuando tuvo la oportunidad de ingresar al campo a los 58 convirtiendo a los 69 el único gol para la derrota de su equipo por 3 a 1, esperará este sábado en el banco de relevos de River Plate.

A partir de las 17 horas ambos equipos se verán las caras en el templo tricolor con el objetivo de seguir recorriendo el camino de la victoria en el torneo.

Las entradas para el encuentro se venden en todos los locales de Red Pagos con servicio TickAntel. El remanente se pondrá a la venta en las ventanillas del Gran Parque Central el mismo día del partido a partir de las 10 horas.

Tribuna Abdón Porte y Codo se encuentran con localidades agotadas. Hasta el momento la José María Delgado, Atilio García Alta y Baja y la Héctor Scarone cuentan con localidades disponibles.

Detalles:

Tribuna “Abdón Porte”: Socios GRATIS; Generales $ 150.

Tribuna “Héctor Scarone” (Puerta 8, hinchas de Nacional): Socios GRATIS; Generales $ 100.

Tribuna “Atilio García” BAJA: Socios GRATIS; Generales $ 200.

Tribuna “Atilio García” ALTA: Socios GRATIS; Generales $ 250.

Tribuna “CODO”: Socios GRATIS; Generales $ 150.

Tribuna “José María Delgado” BAJA: Socios GRATIS; Generales $ 300.

Tribuna “José María Delgado” ALTA: Socios GRATIS; Generales $ 350.

Tribuna “Héctor Scarone” (Puerta 7, parciales de River Plate): Precio para socios de River: GRATIS. Generales $ 100.