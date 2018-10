Entrenamiento en el Parque Roosevelt

En el día en el que Álvaro Recoba cumplió 39 años de edad el equipo tricolor se desplazó hacia el Parque Roosevelt a la hora 9.30 para llevar adelante el entrenamiento diario.

Santiago Romero no participó en los trabajos ya que presenta una pequeña molestia en uno de sus posteriores. Sebastián Taborda tampoco entrenó ya que tuvo que someterse a una ecografía, dado que posee una molestia en uno de sus gemelos. Gonzalo Porras sufrió un golpe en el partido ante River Plate y no practicó por precaución. A su vez Diego Polenta se sintió en uno de sus tobillos y encendió las alarmas del cuerpo técnico albo, pero se supo luego que fue una simple molestia y que la misma no le impedirá ser de la partida en la próxima fecha.

En Tercera División Nacional derrotó 2-0 a River Plate en Los Céspedes. El equipo de Rudy Rodríguez formó con Gabriel Araújo; Lucas Scorzafave, José Aja, Nicolás Olivera, Maximiliano Moreira; Hugo Dorrego, Julián Gottesman; Nicolás Cordero, Gonzalo Ramos, Richard Dorrego; e Ignacio Nadal.

Bajaron desde el primer equipo el zaguero José Aja y Gonzalo Ramos para reforzar al equipo ante las ausencias de Leandro Otormín y Rodrigo Amaral, que se encontraban entrenando con la selección nacional sub 20. Es noticia que el zurdo delantero firmará contrato con el club en las próximas horas al llegar las tres partes —jugador, institución y contratista— a un acuerdo, por lo que formará parte del primer equipo a la brevedad.

Los tricolores obtuvieron un triunfo vital en la lucha por el título. Los goles fueron anotados por Julián Gottesman en el primer tiempo a través de un tiro de media distancia y por Gonzalo Ramos en el complemento, quien fue asistido por Ayrton Boné tras un contragolpe.

El actual bicampeón de la categoría ahora es líder solitario del Torneo Clausura con 12 unidades y le siguen Wanderers, Defensor, Cerro y River Plate con 9. A su vez, el conjunto darsenero lidera la tabla anual con 41 puntos y es seguido por Defensor con 40, Nacional con 38, Rentistas con 37 y Wanderers con 29.