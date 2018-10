En clima de tranquilidad, Peñarol piensa en Sud América

En Los Aromos, se respira aire de tranquilidad, porque todo está bajo control. Pasó un partido clave, como ante Defensor Sporting y ya entrenan para medirse ante Sud América. En la jornada de ayer, Bengoechea fue casi que un espectador, ya que el plantel principal realizó trabajos regenerativos bajo las órdenes del profesor Modesto Turren.

En tanto el entrenador de los carboneros atendió a la prensa y habló del rival de la próxima fecha: "Hemos visto los partidos que ha jugado, lo que se puede ver por televisión. Y también hicimos un amistoso con ellos de verano, de pretemporada aquí en Los Aromos. Es un equipo muy bien trabajado, con jugadores muy bien dotados técnicamente y otros de mucha experiencia que saben manejar muy bien un partido. Vamos a ir a jugarlo pensando que es un rival igual de difícil que los que hemos enfrentado hasta ahora. Tiene su armas, que son otras, diferentes a las de Defensor Sporting".

"A Sud América le han hecho pocos goles, es un equipo muy ordenado, corto entre líneas y que saca mucho provecho de sus delanteros. Defiende muy bien y su golero ha tenido muy buenas actuaciones. Pero hay que ver qué pasa el sábado. Nosotros vamos a ir con la ilusión de hacer un buen partido, que las armas que tiene Sud América no brillen y que las nuestras sigan mejorando y que funcionemos bien como equipo", expresó el entrenador.

Consultado por la baja obligada de Sebastián Píriz por 5 amarillas, Bengochea expresó "Sabíamos que podía pasar esto de que recibiera la quinta amarilla por su juego". Vamos a ver durante la semana quién juega. Sandoval, Novick y Nandez están aptos para hacerlo. Es que es un puesto en el que tiene a varios jugadores y además tiene a todos a la orden, dado que no hubo lesionados, ni golpeados en el partido del fin de semana pasado. El hecho de que Nandez entrene hasta el miércoles con la Sub 20 parece disminuir las posibilidades de que juegue contra Sud América, sin embargo Bengoechea dejó la puerta abierta a que el joven volante se meta en el once inicial. “Ni le quita ni le aumenta posibilidades, es un sector del campo donde estamos bien cubiertos” dijo el profesor.