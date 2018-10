No pega una

No todos los días son de fiesta, sino pregúntenle a Álvaro Gutiérrez, quien no puede encontrar un equipo que le rinda en cancha, no logra obtener resultados, y en los entrenamientos se siguen sumando malas noticias.

En la práctica de ésta mañana, el DT tricolor recibió la noticia de una nueva baja en el plantel, ya que se le comunicó que Sebastián Taborda, quien se había sentido en el encuentro frente a River, tiene un pequeño desgarro en el gemelo y no estará a disposición, por lo menos, durante 21 días.

Otro tema que preocupa a Nacional, es el interés de Sport Recife, por Diego Arismendi, y el goleador bolsilludo, Iván Alonso. En Brasil se asegura que estos dos jugadores están muy cerca de ser contratados por el club, mientras que el flamante nueve del bolso, dijo en La Oral Deportiva: “Mi cabeza hoy está acá (en Nacional), pero no descarto nada. Sé del interés de Sport, pero eso es un tema de dirigentes". Recordemos que el período de pases de los norteños termina el 16 de abril.