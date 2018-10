Sandoval a la cancha y Hernán Novick al banco

Debido a la quinta amarilla de Sebastián Píriz, se reabrió el equipo para Jonathan Sandoval, en el entrenamiento del jueves con los once en cancha se estabilizó la decisión del técnico, de quien ingresa al mediocampo aurinegro.

En el caso de que Bengochea no realizara cambios en la figura táctica, eran tres los futbolistas que disputaban el puesto que se terminó quedando el ex Wanderers. Quien en lo previo presentaba ventajas para ser el titular, ya que jugó los primeros tres partidos del campeonato convirtiendo un gol. En tanto Nahitan Nández jugó los últimos 10 minutos ante Defensor Sporting y además tuvo minutos en Tercera División, por último quien tenía menos chances era Marcel Novick, el volante no acumula minutos en lo que va del Torneo Clausura.

Es el único cambio respecto a la oncena que jugó el domingo pasado, por lo tanto, el equipo de Pablo Bengoechea para enfrentar a Sud América es el siguiente: Pablo Migliore, Rodales, Carlos Valdez, Mac Eachen, Diogo Silvestre, Sandoval, Luis Aguiar, Jorge Rodríguez, Pacheco, Zalayeta y Jonathan Urretaviscaya.

Los 18 futbolistas que hoy quedarán concentrados a la espera del partido ante los buzones: Gastón Guruceaga, Andrés Rodales, Gonzalo Viera, Emilio MacEachen, Carlos Valdez, Diogo Silvestre, Gianni Rodríguez, Jonathan Urretaviscaya, Jonathan Sandoval, Nahitan Nandez, Luis Aguiar, Jorge Rodríguez, Hernán Novick, Facundo Rodríguez, Marcelo Zalayeta, Antonio Pacheco y Gabriel Leyes.

El único cambió en la lista de concentrados es el ingreso de Hernán Novick por Píriz.

Por otro lado, en filas de Sud América, el argentino Jorge Vivaldo confiará la titularidad a Javier Irazún; Julián Perujo, Maximiliano Pereiro, Edgar Martínez y Juan Ramón Alsina; Adrián Luna, Richard Pellejero, Rodrigo Díaz, Fernando Arismendi y Adrián Argachá; y Maureen Franco.