Fénix : L. Mejía, J. Alvez, I. Pallas, M. Perg (80' R. Abascal), A. Fernández, A. Schettino, G. Papa, M. Ligüera, C. Waterman, A. Medina y Facundo Boné. DT: Rosario Martínez.

River Plate : G. Olveira, C. Herrera, G. Marques, C. González, D. Rodríguez, A. Rodríguez, C. Inella (77' I. Ratti), B. Montelongo (66' A. Rosso), C. Techera, M. Santos y L. Rodríguez (66' S. García). DT: Guillermo Almada.

MARCADOR : 37' Techera (RP), 55' Schettino (F). 91' Techera (olímpico) (RP).

ÁRBITRO : Darío Ubriaco. Asistentes: Marcelo De León y Javier Castro.