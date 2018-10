Amarga despedida

Corinthians : Cassio, Fagner, Felipe (74' Edu Dracena), Gil, Uendel, Ralf, Elías (81' Petro), Renato Augusto, Jadson, Emerson Sheik (87' Vágner Love) y Paolo Guerrero. DT: Tité

Danubio : F. Torgnascioli, C.González, M. De Los Santos, F. Ricca, M. Velázquez (64' J. Graví), A. Viana (50' S. Schirone), F. Formiliano, L.Sosa, N. Milesi (46' I. González), B. Fornaroli y M. Castro.

MARCADOR : 26' Jadson (C) 33' Guerrero (C), 46' Guerrero (C), 67' Guerrero (C)

ÁRBITRO : D. Haro, Asistentes: C. Escano y B. Cornejo