Domingo de resignación para Peñarol

En general, la imagen que mostró Peñarol la fecha pasada (derrota ante Danubio) no convenció mucho, y a raíz de eso, su rival lo había alcanzado en lo más alto de la tabla de posiciones. Para cambiar la cara del equipo, Pablo Bengoechea incluyó a Luis Aguiar para este partido; por su parte, el equipo de San Carlos tenía que sumar puntos para la tabla del descenso y, por qué no, intentar conseguir la victoria para arrimarse a los primeros puestos.

El dominador del primer período fue el aurinegro, que controló bien la pelota, encontró espacios en la defensa local por donde penetrar y tuvo diversas ocasiones de peligro ante el arquero Martín Barlocco: primero Luis Aguiar, después Marcelo Zalayeta, y más tarde Jonathan Urretaviscaya, quien inquietó con su velocidad a los defensas de Atenas. Si no fuese por las buenas intervenciones del portero y la mala fortuna del visitante, el mirasol se hubiese ido al descanso arriba en el marcador.

Para la segunda parte, los dirigidos por Edgardo Arias se encontraron con una sorpresa, ya que, el ingresado Rafael Acosta recibió de Leandro Sosa, remató cruzado ante el achique de Migliore, y convirtió el 1-0. Inesperado por cómo había sido el rendimiento en los primeros 45 minutos pero con la inteligencia de aprovechar un mínimo error del rival.

Tras ello, Peñarol reaccionó como pudo, ya que el entrenador realizó un par de cambios con el objetivo de empatar rápido el encuentro (Nahitán Nandez, el más destacado de ellos). Lo malo del hecho es que lo hizo de forma desordenada, a tal punto que la defensa quedaba con sólo 3 hombres, y los demás jugadores, de mitad de cancha hacia adelante. Al rival se lo apreciaba desconcentrado e intranquilo, y como consecuencia, el rival lo aprovechó… ¡y de qué manera! Córner desde la izquierda, desvío de Zalayeta y gol de Urretaviscaya, empujándola casi sobre la línea de meta.

En el Estadio Domingo Burgueño, no hubo más acción porque ninguno de los dos equipos se animó a encontrar el gol de la victoria. El "Manya" no sólo perdió dos puntos, sino que también, resignó la punta del campeonato a manos de Danubio y la chance de ser campeón del Torneo Clausura, ya que no depende de sí mismo, aunque falten seis fechas (una de ellas, el clásico ante Nacional). El que festejó la igualdad fue Atenas, que acumuló dos unidades para la tabla del descenso y se mantiene lejos de las últimas tres posiciones.