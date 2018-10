Tercera al hilo

Rentistas : S. Perdomo; N. Rodríguez, S. Sellanes, S. Ramírez, Andrés Silva (10' H. Soria); L. Rodríguez (57' F. Laens), G. Bazallo, Anderson Silva, M. De los Santos; M. Fernández (68' D.Terans) y D. Cóccaro. DT: M. Keosseian

Nacional : G. Munúa; S. Gorga, C. Valdés, D. Polenta, A. Espino (64' J. Fucile); G. Porras, S. Romero; L. Barcia (71' C. Tabó), G. Pereiro (67' S. Fernández), C. De Pena; e I. Alonso. DT: A. Gutiérrez.

MARCADOR : Goles: 3' N. Rodríguez (R), 5' De Pena (N), 16' y 31' Barcia (N), 83' S. Fernández (N) y 89' Laens (R)

ÁRBITRO : Estadio: Centenario: 20000 espectadores ÁRBITRO:ESTEBAN OSTOJICH