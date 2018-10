No encuentra la fórmula

Era indispensable ganar para Racing en el día de hoy. Sin dudas, el presente no era alentador, ya que acumulaba 5 derrotas de manera consecutiva, realizando un espectacular Torneo Apertura y quedando actualmente en el último lugar del Clausura. Sin embargo los de Sayago volvieron a perder por 1-4 ante Rentistas, rival que había perdido ante Nacional la fecha pasada por 4-2.

Hoy Ostolaza no pudo poner en plenitud su forma de jugar, su estilo de juego, porque fue un equipo desesperado desde los primeros minutos de juego, en el que los espacios ocasionaban inmensas ventajas en los atacantes de Rentistas, la defensa estuvo desconcentrada, el mediocampo escaso en cuanto a la creación de jugadas, y la delantera pasó inadvertida.

La primera parte no ofreció ocasiones de peligro en abundancia, pero sí un equipo, dirigido por Manuel Keosseian, que estuvo preciso y atento para sacar ventajas. Una de ellas lo tuvo como protagonista a Maxi Lombardi, que a los 9 minutos puso al visitante arriba en el marcador, quien aprovechó las falencias de la “Escuelita”.

Con el resultado en contra, los locales adelantaron sus líneas en busca del empate, el cual no concretó por no saber depender de otro jugador que no fuese Juan Pablo Rodriguez, el más experimentado y a quien más anularon en la cancha. Lo que sí ocurrió en la segunda parte fue la superioridad mostrada en todo aspecto por los “Bichos Colorados”, ya que fue eficaz en el arco defendido por Contreras antes las pocas situaciones de riesgo.

Federico Laens, Richard Porta y Danilo Cocaro decretaron la goleada a favor de Rentistas, ante un Racing que había descontado por medio de Juan Pablo Rodriguez a 10 minutos del final, pero que no alcanzó para demostrar ideas positivas en Sayago, en un encuentro que dejó mucho que desear.

El “Vasco” Ostolaza tendrá tiempo para revisar lo que ocurrió esta tarde y explicarles a sus dirigidos cual es la idea y forma de jugar los encuentros, con el único fin de revertir esta mala racha de 6 derrotas consecutivas cuanto antes, ya que continúa en la última posición de la tabla de posiciones, situación en la que nadie quiere ni desea estar y está al límite de perder la clasificación a la Copa Sudamericana a manos de Juventud.