Resultado Uruguay - Chile en Copa América (0-1)

Uruguay no pudo lidiar con sus hombres de menos y terminó cediendo ante un equipo chileno que no fue tan superior, pero que supo generar chances. Tras el tanto local, Uruguay fue en busca del empate con garra y tuvo oportunidades pero no las pudo concretar.

Acá les dejamos el gol con el cual Chile se metió entre los mejores cuatro:

¡FINAL DEL PARTIDO! Chile venció por 1-0 a Uruguay con gol de Mauricio Isla y avanzó a semifinales de la Copa América. Ahora espera por Bolivia o Perú.

51' ST Lo tuvo Vidal en la medialuna pero Muslera respondió para evitar el gol chileno.

49' ST Offside de Alexis Sánchez. La tiene Uruguay pero no logra llegar al área.

47' ST Se reinició el juego. Dieron cuatro minutos más.

44' ST Expulsado Jorge Fucile en Uruguay.

42' ST Pelea entre los jugadores de Uruguay y Chile. Por lo visto hubo cargadas de los suplentes a Álvaro González tras la amonestación.

41' ST Amonestado Álvaro González en Uruguay por una falta sobre Alexis Sánchez.

39' ST Tercer cambio en Chile: ingresó David Pizarro por Jorge Valdivia. Tercer cambio en Uruguay: entró Jonathan Rodríguez en lugar de Carlos Sánchez.

38' ST Amonestado en Chile Mauricio Pinilla por un codazo sobre Giménez. Sale del fondo Uruguay.

36' ST ¡GOOOOOOOOOL DE CHILE! Mauricio Isla aprovechó un mal despeje de Muslera y remató rasante para poner el 1-0 sobre Uruguay.

34' ST ¡Tembló Uruguay! La pelota cruzó el área y Chile no pudo alcanzar la pelota para ponerse arriba. Final atrapante en Santiago.

33' ST Córner para Chile

32' ST ¡Nuevamente tuvo la chance Uruguay! Probó Rodríguez de volea tras un flojo despeje chileno, pero calzó mal la pelota y salió elevada.

31' ST ¡Lo tuvo Uruguay! Probó Carlos Sánchez de volea y la pelota le hizo viento al poste derecho. Está cerca el jugador de River.

30' ST Centro que sacó Giménez y antes de despejar recibió el impacto de Pinilla. Uruguay sigue fuerte atrás y aguanta ante los embates de Chile.

28' ST Falta sobre Pinilla no sancionada. En la continuidad probó Sánchez y atrapó Muslera.

28' ST Dura falta de Eugenio Mena sobre Arévalo Rios. Merecía ser amonestado.

27' ST Lateral para Chile.

26' ST Dos cambios en Chile: ingresaron Mauricio Pinilla y Matías Fernández por Eduardo Vargas y Marcelo Díaz.

25' ST Uruguay atina a marcar y aguantar como puede ya que está con un hombre menos. Chile tiene la pelota pero no es profundo.

23' ST Amonestado Maximiliano Pereira por una falta sobre Alexis Sánchez.

21' ST Dilapidó la chance Chile.

20' ST Córner para Chile.

16' ST ¡Expulsado Edinson Cavani! El jugador uruguayo apoyó su cabeza sobre Jara y vio la segunda amarilla tras la simulación del chileno. Uruguay se queda con 10 y sin su principal arma de ataque.

15' ST Falta sobre Cavani en la mitad de la cancha producida por Aránguiz.

14' ST Buen pase de cabeza de Cavani para Hernández y el jugador no pudo parar la pelota para quedar mano a mano con Bravo.

12' ST Primer cambio en Uruguay: ingresó Abel Hernández por Diego Rolan.

11' ST Falta de Fucile sobre Isla en el costado derecho. Tiro libre para Chile.

8' ST Remató Rolan cerca del arco y atrapó la pelota Bravo.

7' ST Falta de Aránguiz sobre Cavani. Tiro libre para Uruguay.

6' ST Pateó desde afuera Marcelo Díaz y la pelota salió elevada.

6' ST Córner para Chile

5' ST Probó desde afuera Cavani y la pelota pasó apenas arriba del travesaño.

4' ST Centro de Uruguay que retuvo Bravo.

2' ST Tiro libre para Chile que despejó Cavani de cabeza.

Comenzó el ST, Uruguay 0-0 Chile por los cuartos de final de la Copa América de Chile 2015.

Volvieron los dos equipos al campo de juego, no se notan modificaciones para disputar la segunda mitad.

Sandro Ricci y sus colaboradores volvieron al campo de juego por la segunda mitad. Esperamos por la vuelta de los equipos.

A lo largo de la primera mitad el dueño de casa tuvo ocho remates al arco mientras que La Celeste lo hizo en tres oportunidades. El más claro de los 11 fue un remate fortísimo de Vidal desde afuera que tapó bien Muslera.

Uruguay arrancó mejor y jugó con el nerviosismo del local. Sin embargo, se fue quedando lo que permitió que Chile crezca. A partir del juego por las bandas, los dirigidos por Sampaoli se fueron imponiendo y llegando al área. Si bien las chances del dueño de casa fueron mayores, el marcador merecidamente se mantiene en 0. De mantenerse el empate, habrá penales.

¡Final del PT! Uruguay y Chile empatan sin goles en Santiago por los Cuartos de Final de la Copa América 2015.

45' PT Un minuto más.

43' PT Desbarató el ataque Chile, salió de contra y el equipo uruguayo estuvo atento en defensa para evitar que el rival ingrese al área.

42' PT Falta de Mauricio Isla sobre Carlos Sánchez. El defensor vio la amarilla y hay tiro libre para Uruguay.

41' PT Córner para Uruguay.

39' PT Amonestado Jorge Fucile por una patada por detrás. El segundo que ve la tarjeta en Uruguay.

38' PT Centro que despejó con el puño Bravo.

38' PT Córner para Uruguay mal sancionado. Había infracción de Godín sobre Isla. Luego la pelota tocó en el defensor chileno.

36' PT Fuerte remate desde lejos de Arturo Vidal que tapó Fernando Muslera con los puños.

34' PT Remate de Alexis Sánchez desde afuera que salió desviado. Chile y Uruguay siguen empatando sin goles en Santiago.

32' PT Se impuso Uruguay por arriba y Chile no tuvo un remate claro. Sobre el final Alexis empujó mal la pelota. Saque de arco que efectuará Muslera.

31' PT ¿Falta? de Fucile. El defensor punteó la pelota y le cobraron infracción. Tiro libre para Chile.

29' PT Tiene la pelota Chile pero no logra ingresar al área. Ahora hay tiro libre para el combinado local por una falta de Edinson Cavani sobre Arturo Vidal. El delantero vio la amarilla.

25' PT Media vuelta de Aránguiz que termina en un remate flojo del mediocampista. Atrapó arrojándose al suelo Muslera.

24' PT Pelota cruzada que saca de cabeza Fucile.

21' PT Pisó Eduardo Vargas a Fernando Muslera. Después se armó una riña entre los jugadores con muchos empujones. El delantero merece como mínimo una amonestación por mala intención.

20' PT Remató Carlos Sánchez desde afuera y la pelota pasó cerca del poste derecho. Buen intento uruguayo.

18' PT Pase largo para Vargas que el delantero no alcanzó.

16' PT Amonestado en Chile Jorge Valdivia por una falta sobre José María Giménez. La tarjeta llega por una dura pisada y además por reincidencia para cortar el juego.

15' PT Centro que no logró alcanzar Rolan para desviar y poner el 1-0.

14' PT Falta sobre Cavani en la mitad de cancha por parte de Beausejour.

13' PT Después del despeje uruguayo, Chile volvió a atacar y Mena lo tuvo de volea. Ahora está mejor el local.

11' PT Córner para Chile tras una buena gambeta de Valdivia que despejó Rodríguez al tiro de esquina.

9' PT Falta de Valdivia sobre Rodríguez meritoria de amarilla. Ricci no mostró tarjeta.

8' PT Falta uruguaya en la mitad de cancha sobre Aránguiz. Tiro libre para Chile.

7' PT Centro atrás para Vargas, quien remata de volea y la pelota salió por arriba.

4' PT Dura falta de Aránguiz sobre Fucile. Sale del fondo Uruguay. Era meritoria de amarilla la falta.

3' PT Remató de volea Álvaro González y la pelota salió elevada.

2' PT Salida lejana de Bravo, quien despeja al lateral.

2' PT Uruguay ya pisó el área rival pero no logró imponerse en el último pase Sánchez para abrir el marcador.

1' PT Chile tuvo la pelota a lo largo del primer minuto de juego pero no logró incomodar a Uruguay.

Pitó el árbitro y el partido está en marcha. Uruguay y Chile van por un lugar en semis de la Copa América.

Saludo protocolar en el campo de juego. Cada vez falta menos para que comience el partido.

Ahora suena el himno de Chile

Momentos de himnos en el campo. El primero que suena es el de Uruguay.

¡Ingresaron Chile y Uruguay al campo de juego en el Estadio Nacional de Santiago!

Repasamos los equipos:

Chile: Claudio Bravo; Mauricio Isla, Gary Medel, Gonzalo Jara, Jean Beausejour; Marcelo Díaz, Charles Aranguiz, Arturo Vidal; Jorge Valdivia; Alexis Sánchez y Eduardo Vargas.

Uruguay: Fernando Muslera; José María Giménez, Diego Godín, Jorge Fucile, Álvaro Pereira; Carlos Sánchez, Egidio Arévalo Rios, Cristian Rodríguez, Álvaro González; Edinson Cavani y Diego Rolan.

Los equipos partieron a los vestuarios. Faltan 15' para que arranque el primer cruce por cuartos de final.

El que pierda no volverá a jugar mientras que el ganador tendrá sí o sí dos partidos. El primero de ellos será por semifinales, el lunes en el Estadio Nacional a la misma hora que hoy. En caso de acceder a la final, el equipo persistirá en Santiago, mientras que si cae jugará el viernes en Concepción por el tercer puesto.

Los dos elencos totales ya se encuentran en el campo de juego para la entrada en calor. Uruguay lo hace bajo silbidos.

A falta de media hora para el encuentro, el estadio en más del 80% aproximadamente está lleno. Se espera un escenario repleto para cuando se dé el pitido inicial.

Ya ingresó también al campo de juego Claudio Bravo junto a los colaboradores chilenos para la entrada en calor.

En caso que se de un empate a lo largo de los noventa minutos no habrá alargue. El pase a semis para enfrentar al ganador de Bolivia o Perú será por penales.

El grupo de arqueros uruguayos está en el campo de juego para la entrada en calor. Lógicamente quien más trabaja es Fernando Muslera, el portero titular de esta noche.

Los jugadores de Uruguay en el arribo al estadio

Del otro lado, así estaba el vestuario de Uruguay

Así espero el vestuario de Chile a los jugadores. Actualmente los dirigidos por Sampaoli se están vistiendo para realizar la entrada en calor.

Uruguay también confirmó su equipo. Oscar Tabárez pondrá de entrada a: Fernando Muslera; José María Giménez, Diego Godín, Jorge Fucile, Álvaro Pereira; Carlos Sánchez, Egidio Arévalo Ríos, Cristian Rodríguez, Álvaro González; Edinson Cavani y Diego Rolan.

A una hora y media de comenzar el encuentro, así se regó el campo

Chile ya confirmó a su once. Irán de arranque: Claudio Bravo; Mauricio Isla, Gary Medel, Gonzalo Jara, Eugenio Mena; Marcelo Díaz, Charles Aranguiz, Arturo Vidal, Jorge Valdivia; Alexis Sánchez y Eduardo Vargas.

Los equipos ya están en el estadio. Acaban de arribar y se dirigieron a los vestuarios para prepararse para la entrada en calor dentro del césped.

Así llegan los hinchas de chileno. En masa y a paso apurado, a falta de poco más de una hora para el encuentro.

Uruguay también marginó a la Albiceleste en 1987 y Paraguay en 1999, los cuatro partidos en la actual instancia.

Uruguay llega a este partido con el dato que eliminó en las dos últimas ediciones al conjunto local. En el 2007 eliminó a Venezuela por 4-1, mientras que en el 2011 dejó afuera en penales a Argentina tras igualar 1-1 en tiempo reglamentario.

Otro aspecto clave del juego será la disciplina. Uruguay recibió 8 tarjetas amarillas entre los tres partidos contra 3 que tuvo Chile. Sin embargo, el dueño de casa fue el único que tuvo un expulsado. Fue Matías Fernández, en la última acción de la victoria por 2-0 ante Ecuador en el debut.

A la hora de disputar la pelota Chile tiene una mayor efectividad que Uruguay (54,7% contra 49,1%). Sin embargo, La Celeste disputó 430 balones (y acertó en 211), contra 320 de La Roja (logró quedarse con 175 pelotas). Todo pareciese indicar que esta noche las jugadas divididas serán claves para definir al ganador.

Con 10 goles, Chile es el equipo más goleador en lo que va de la actual edición. Uruguay es el segundo elenco menos goleado del certamen, junto a Argentina, con dos tantos recibidos.

En este estadio, Uruguay solo pudo vencer una vez a Chile por Copa América. El encuentro tuvo lugar en el año 1941 y fue 2-0 para los visitantes.

El real último festejo de Uruguay ante Chile por este tipo de certámenes fue en la semifinal de Paraguay 1999 en Asunción. Tras igualar 1-1 con goles de Lembo y Zamorano, La Celeste se impuso por 5-3 en penales. Martín Del Campo, Gianni Guigou, Diego Alonso, Marcelo Zalayeta y Federico Magallanes convirtieron para el ganador, mientras que Jorge Vargas, David Pizarro y Pedro Reyes lo hicieron para el perdedor. El tiro fallido de Mauricio Aros permitió que Uruguay avance a la final y posteriormente sea subcampeón tras caer ante Brasil por 3-0.

La última victoria uruguaya por Copa América ante el rival de esta noche dentro del tiempo reglamentario ocurrió en 1989. En Goiania, La Celeste se impuso por 3-0 con goles de Rubén Sosa, Alzamendi y Francescoli.

El último triunfo de Chile por Copa América ante Uruguay fue en 1983, justamente en el Estadio Nacional. La Roja se quedó con la victoria, en el segundo duelo entre ambos por la fase de grupos, por 2-0 con goles de Dubó y Letelier. Anteriormente había caído por 2-1 en el Estado Centenario de Montevideo.

Uruguay lleva una racha de cuatro partidos invictos frente a Chile por Copa América. Fueron dos victorias y dos empates para los Charrúas.

El escenario del partido de esta noche es el Estadio Nacional, ubicado en la capital de Santiago de Chile. Con una capacidad para 49000 personas aproximadamente, es el recinto histórico del fútbol chileno. Allí se disputó la final del Mundial 1962 donde Brasil venció a Checoeslovaquia por 3-1. También fue donde Independiente y Peñarol, en dos ocasiones, se consagraron campeones de la Copa Libertadores cuando había partidos de desempate. Allí también festejaron Racing y Cruzeiro, además de los locales Cobreloa, Universidad de Chile y Unión Española.

El jugador uruguayo que pronunció antes del duelo Chile vs Uruguay fue Álvaro González. El mediocampista destacó que los tres partidos previos no tendrán nada que ver a lo que ocurrirá en el campo. Además soltó: “El hecho de haber sido campeones en Argentina no nos llena el apetito, queremos aumentar la historia de nuestro país”.

Por el lado de los jugadores, Mauricio Pinilla habló por el lado local con la prensa. El delantero que protagonizó una publicidad por aquel remate fallido ante Brasil en el Mundial mencionó que “si bien el historial está en contra, no se nos pasa por la cabeza”. Además comentó que para ganar esta noche habrá que “mantener la pelota, proponer nuestro juego y aprovechar las chances que se nos presenten”.

El DT Oscar Tabarez habló en la previa del partido Chile vs Urugua. El entrenador de Uruguay destacó que un triunfo serviría para “dar un golpe a las opiniones lógicas que se han hecho en los últimos tiempos. Nos demostraríamos muchas cosas a nosotros mismos”. Además afirmó que sus dirigidos no saldrán a esperar lo que haga el rival, sino que la idea será manejar el ritmo del partido. “No vamos a especular hasta los penales. El resultado que venga al final será por las circunstancias del juego”, añadió.

En las habituales conferencias de prensa previas a los partidos, habló Jorge Sampaoli. El director técnico argentino que conduce a Chile manifestó que para su equipo “el partido es una final. Será muy complicado por las características del rival y es un equipo que conoce como jugar en estas instancias”. También dijo que una clave para imponerse será desbaratar el juego aéreo rival, que “siempre marcan goles porque tienen buenos cabeceadores y tienen mayor altura a los nuestros”.

A lo largo de la historia el partido Chile vs Uruguay se repitió en veintiocho oportunidades por la Copa América, antes llevada a cabo como Campeonato Sudamericano. La Celeste se impuso en 16 oportunidades, cayó en 6 ocasiones y empató en 4 ocasiones. La última vez que se vieron las caras fue en Argentina 2011, donde empataron 1-1 en Mendoza.

Sobre el hecho el Maestro Tabárez le dio libertad de acción al jugador. Esto lo manifestó en conferencia de prensa y Edinson Cavani dialogó con su familia para tomar la decisión. Dando una verdadera muestra de carácter, el delantero entrenó el martes a pesar del dolor pensando en el compromiso de su Selección.

El mal momento para un jugador uruguayo ocurrió el lunes pasado. Luis Cavani, padre del delantero Edinson, protagonizó un triste suceso en Uruguay: en la ciudad de Salto, envistió a un motociclista con su auto lo que le provocó la muerte. Ante una posible salida del punta del PSG, su madre Berta anunció que permanecerá en Chile a pesar del duro momento familiar.

El domingo pasado, el empate entre Colombia y Perú dejó a los uruguayos como los mejores terceros, lo que determinó el cruce de esta noche.

En el último partido de la etapa de grupos, Uruguay se midió ante Paraguay. Si bien arrancó ganando a los 29’ por gol de Giménez, Lucas Barrios apareció cerca del entretiempo para igualar el partido. A pesar que la segunda mitad tuvo el partido para ambos, ninguno aprovechó sus chances, lo que mantuvo el 1-1 en el resultado al pitido final. Así los charrúas marginaron a Ecuador y Jamaica del certamen para meterse en octavos como terceros.

Tras miles de comentarios llegó la reivindicación del Rey. Vidal condujo a Chile a la victoria ante Bolivia por 5-0 para cerrar su paso como líder del Grupo A. Si bien el jugador jugó solo un tiempo, fue clave para las anotaciones de Aranguiz y Alexis Sánchez. En la segunda mitad completaron el resultado nuevamente Aranguiz, Gary Medel y Ronald Raldes, quien anotó un gol en contra.

Más tarde fue el mismo Vidal quien habló del incidente. Entre lágrimas el jugador pidió disculpas por exponer tanto la vida de su esposa como la propia. “Estoy muy arrepentido y quiero darles las gracias a toda la gente que me apoyó incondicionalmente. Quiero pedirles disculpas a mis compañeros, el cuerpo técnico, los dirigentes y la gente”, manifestó en su monólogo ante la prensa.

Si bien el acto de indisciplina tuvo una gran repercusión, el DT Sampaoli decidió mantener en el equipo al Rey Arturo. “Seguramente, cometió un error porque no llegó a horario como todos, pero hay un montón de cosas para poner en la balanza. Tengo otra mirada de la situación que me toca evaluar, y es pensar cómo puedo hacer para convencer a un jugador que nos dio tanto. Seguramente cuando tengamos claro todo sabremos qué determinar con el futuro de Arturo con la Selección, hoy lo que necesitamos es incluirlo", manifestó el entrenador de la selección chilena en conferencia de prensa sobre el hecho.

El lunes 15 de junio fue la hora más complicada para Chile en lo que va de la Copa América. Arturo Vidal, el gran goleador y figura del equipo, estrelló su Ferrari en una de las noches libres que tuvo el conjunto trasandino. Al día siguiente se confirmó que el jugador estuvo en un casino, estaba ebrio y condujo en este estado, cometiendo un grave acto de irresponsabilidad. Por suerte no se registraron víctimas fatales.

Como la primera fecha del Grupo B terminó con un empate entre Paraguay y Argentina, y en la apertura de la segunda jornada la Albirroja superó a Jamaica, Uruguay tuvo en su poder la chance de asegurar rápido el pase a cuartos además de dejar mal parados a los dirigidos por el Tata. Sin embargo, los hombres del Maestro Tabarez no tuvieron un buen partido: fueron muy defensivos, cortaron el juego constantemente con faltas y tuvieron pocas chances de gol. Finalmente, la Selección se impuso merecidamente por 1-0 con un tanto de Sergio Agüero de cabeza.

En la segunda presentación, Chile se vio las caras con México. En una primera parte muy igualada, el marcador terminó 2-2 producto de los goles de Vuoso y Jiménez para la visita mientras que Vidal y Vargas volvieron a marcar para los locales. En el complemento los dueños de casa pasaron al frente gracias a un penal convertido por el actual jugador del Juventus, pero nuevamente apareció Vuoso para igualar la contienda. Si bien los mexicanos merecieron ganar, 3-3 fue el resultado.

Uruguay debutó dos días más tarde, ante Jamaica. Si bien se esperaba un mejor rendimiento de los dirigidos por Tabárez, a la Celeste le bastó con un gol de Cristian Rodríguez para sumar tres de sus cuatros puntos en la primera fase.

Dada su condición de dueño de casa, Chile fue el encargado de abrir la competencia continental. En su primer compromiso enfrentó a Ecuador y se impuso por 2-0 con goles de Arturo Vidal, de penal, y Eduardo Vargas.

Por su parte, La Celeste arriba al compromiso tras finalizar en el tercer lugar del Grupo B. Los charrúas aseguraron su lugar en esta instancia luego de empatar por 1-1 ante Paraguay en la tercera fecha. Previamente había superado a Jamaica y caído ante Argentina, ambos cotejos con marcador de 1-0, para cerrar su participación en la primera fase con cuatro puntos.

La Roja llega al partido de hoy tras ser primera en el Grupo A. El equipo de Jorge Sampaoli cosechó siete puntos entre los nueve disputados producto de dos triunfos, ante Bolivia y Ecuador, y un empate, contra México en la segunda fecha.