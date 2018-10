Uruguay - Chile: fase demasiado complicada

Gran encuentro tendremos hoy en el Estadio Nacional de Santiago. Ambos equipos mostraron carencias y rendimientos totalmente distintos: por un lado, el local no pasó sobresaltos en la fase de grupos, en la que finalizó en primera posición y es el más firme de la copa; por otro, el equipo de Oscar Tabárez no ha podido desplegar un buen fútbol, ha sufrido en varias ocasiones y terminó la clasificación como mejor tercero.

La verdadera competición, dicen, comienza en 4° de final, porque no importa como vienen unos y otros, ya que, si ganas, clasificas, y si no, quedas eliminado. Sin dudas, el más presionado es el conjunto de Jorge Sampaoli: es local, juega bien al fútbol, hace 23 años que no vence a su rival y no ganó nunca esta competición.

Para esquivar a la “Celeste” y con la mira puesta en una hipotética semifinal, el DT realizará una sola variante en relación al triunfo 5-0 contra Bolivia: Eugenio Mena ingresará por Jean Beausejour en el lateral izquierdo.

Mientras tanto, el entrenador uruguayo sabe que tiene que mejorar en la elaboración de juego, como principal objetivo, y para eso hará modificaciones también, con respecto al empate último ante Paraguay: Cristian Rodriguez volverá a la titularidad, para darle velocidad al mediocampo, en lugar de Abel Hernández, Diego Godín regresará al equipo, tras la fecha de suspensión, por Sebastián Coates, y Álvaro Pereira (tiene que cumplir una fecha fuera de las canchas por 2 amonestaciones) le dejará su puesto a Jorge Fucile.

Uruguay quiere seguir adelante juegue como juegue; Chile, obligado a sacárselo de encima, cortar la mala racha de 23 años sin poder vencerlo y seguir soñando con obtener la Copa América.

Formaciones:

Chile: Claudio Bravo; Mauricio Isla, Gary Medel, Gonzalo Jara, Eugenio Mena; Charles Aránguiz, Marcelo Diaz, Arturo Vidal; Jorge Valdivia; Alexis Sanchez, Eduardo Vargas. DT: Jorge Sampaoli

Uruguay: Fernando Muslera; Maxi Pereira, José María Giménez, Diego Godín, Jorge Fucile; Carlos Sanchez, Egidio Arévalo Rios, Álvaro González, Cristian Rodriguez; Diego Rolan y Edinson Cavani. DT: Óscar W. Tabárez.

Árbitro: Sandro Ricci (Brasil)

Estadio Nacional, Santiago.