Sud América: Varias bajas para el Apertura

El próximo lunes 6 de julio, con varias bajas y sin altas confirmadas, el plantel dará inicio a los entrenamientos de preparación de cara al próximo Torneo Apertura que en un principio estaría comenzando el próximo 22 de agosto. En las próximas horas se dará a conocer la lista de jugadores que comiencen los trabajos, una de las principales dudas es la situación de Angel Luna, quien después de caerse su posible transferencia a Danubio, podría tener otras opciones dejando al equipo buzón.



Unos de los principales temas tras finalizar el Torneo Clausura era la finalización del contrato del cuerpo técnico. Tras las primeras negociaciones se confirmó que el vínculo del club con el argentino Vivaldo, quien trabajará junto al exjugador Juan Casanova, será otra vez por una temporada en la que la IASA tendrá como principal objetivo de mantener la categoría, tras quedar en una comprometida situación en la tabla del descenso.

El cuerpo técnico será compuesto por Jorge Vivaldo, su hermano Martin Vivaldo (Preparador Físico) y Jorge Casanova (Técnico Asistente).



En cuanto a la situación de los jugadores, no estarán en la próxima temporada; El goleador Maureen Franco quien viajó a China, donde continuará su carrera deportiva en el Beijing Institute of Technology F.C., equipo que milita en la China League One.

Tampoco lo harán Mauricio Alonso quien al igual que Richard Pellejero defenderán a Cerro. Otras dos bajas son las de Emanuel Centurión y Maximiliano Arias, actualmente jugadores libres.

Adrián Argachá es otro jugador con posibilidades de abandonar el club , fue pedido por Juan Ramón Carrasco para River Plate, y también es pretendido por Gimnasia y Esgrima de La Plata.



En cuanto a altas, por el momento el equipo buzón no ha confirmado ninguna incorporación de jugadores.