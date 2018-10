No hizo falta Bebeto

El conjunto violeta obtuvo una holgada victoria que prácticamente selló su clasificación a la próxima ronda de este torneo internacional. El elenco peruano mantuvo el cero en su arco en la primera etapa, pero luego del primer gol perdió los estribos y pudo recibir más goles.

Oportunidades de Olivera, Arambarri y Barboza debieron terminar en el primer tanto de la tarde, pero por un motivo u otro la pelota no quiso entrar. Universitario tuvo algunas ocasiones de gol, como un tiro de Henry Giménez al comenzar el encuentro que desvió el golero Campaña. El volante ex Nacional tuvo otra chance al comenzar el complemento, pero su remate dio en el palo y finalmente no entró.

Defensor siguió intentando. Ya en el minuto 69, Cardaccio abrió la pelota por derecha para Zeballos, quien mandó un envío al corazón del área que conectó Héctor Acuña, batiendo al arquero Carvallo y poniendo el primer gol del encuentro.

Seis minutos después, Brian Lozano, recientemente convocado a la selección mayor por Óscar Washington Tabárez, ejecutó de manera perfecta un tiro libre al borde del área que dejó sin asunto al portero visitante.

Sobre el cierre y tras una falla de los peruanos en la mitad del campo, Barboza recuperó el balón y se lo cedió a Felipe Rodríguez, quien asistió a Acuña para que éste definiera sobre el arco que da a la calle Herrera y Reissig, sellando así la goleada y el pasaje a la próxima fase de la Copa Sudamericana.

El partido de vuelta se disputará el martes 16 de setiembre en la ciudad de Lima.