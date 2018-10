Defensor Sporting - Peñarol : Por tres puntos de oro

El equipo del Parque Rodó empezó muy bien el Torneo Apertura y también la Copa Sudamericana, este domingo recibe en su escenario a Peñarol, que no puede dejar más puntos tras el empate contra El Tanque Sisley.

El DT Juan Tejera todavía no tiene el equipo confirmado ya que espera por las recuperaciones de Guillermo De Los Santos y “Romario” Acuña. De Los Santos, con una leve contractura muscular según lo que indicó la ecografía, todavía no supera la dolencia en muslo y realiza trabajos físicos diferenciados. Mientras que el goleador Héctor Acuña, sigue con dolor en el tobillo, aunque ha participado de los entrenamientos. Igualmente su presencia en el ataque aún no está asegurada.

Un cambio obligado sería el de Matías Suárez que se perfila para ingresar en el lateral izquierdo por el suspendido Sebastián Ariosa.Seguramente el once titular se conocerá el mismo domingo en el estadio Franzini.

Cabe destacar que se acordó con Rentistas, adelantar el partido para el viernes 11 de setiembre por la noche en el Estadio Franzini, el partido por la quinta fecha del Torneo Apertura. La delegación viajará el domingo 13 con destino a Lima para afrontar la revancha ante Universitario, el día siguiente.

Del lado visitante, pese a que la ecografía realizada le dio buen resultado, los gemelos de la pierna izquierda de Luis Aguiar le siguen doliendo y debido a ello no estará el domingo. Ante esta ausencia obligada, Pablo Bengoechea pondría en cancha a Sebastián Píriz.

Por Gonzalo Viera entraría el defensa que no había podido debutar debido a haber sufrido paperas, el zaguero Emilio Mac Eachen estará de entrada contra los violetas. Otro de los cambios del carbonero será Nicolás Albarracín por primera vez como titular por el juvenil Federico Valverde.

La sorpresa está en el ataque aurinegro. Bengoechea apuesta por Diego Forlán como delantero sacando del equipo a Diego Ifrán a pesar de haber anotado en el último partido y en su lugar jugará el juvenil Rodrigo Viega, pero en otra posición.

Los violetas saldrían con Martín Campaña, Emilio Zeballos, Andrés Scotti, Guillermo De Los Santos o Andrés Fleurquin, Mathías Suárez, Martín Rabuñal, Mauro Arambarri, Brian Lozano, Felipe Rodríguez, Nicolás Olivera y Héctor Acuña o Santiago Barboza.

Los carboneros con Gastón Guruceaga; Matías Aguirregaray, Carlos Valdez, Emilio Mac Eachen, Diogo Silvestre; Sebsatián Píriz, Nahitan Nandez, Nicolás Albarracín, Rodrigo Viega; Marcelo Zalayeta y Diego Forlan.