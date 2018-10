Wanderers supo aprovechar el primer tiempo

En el Parque Viera, con motivo de la tercera fecha del Torneo Apertura, Montevideo Wanderers supo sacarle jugo a su buen juego y a los errores del tricolor.

Nacional empezó, jugó y terminó dormido el primer período. La mala coordinación de la defensa con el mediocampo bolsilludo, acompañada de la imprecisión constante durante los primeros 45 minutos hizo que el "Bohemio" llegara cuatro veces en los primeros once minutos con mucha facilidad. Después de ocasiones desperdiciadas por parte de Colombino, Ramírez y Cabrera, en el minuto 11 llegó la apertura del marcador: un saque lateral desde la banda izquierda hizo que Matías Malvino no pueda con la velocidad del "Cangrejo" Cabrera y éste tirara un centro hacia atrás que Adrián Colombino remató a gol. A pesar de que siguieron las imprecisiones en los albos, ya el equipo del Prado se había quedado en el molde y no insistía tanto como en los primeros minutos. Nacional con poca movilidad de sus hombres ofensivos y nulas combinaciones entre estos, no hizo más que tener la posesión de la pelota en los posteriores veinte minutos.

Una vez más, las desatenciones en el fondo tricolor hicieron que encajara otro tanto: un tiro libre desde el sector derecho ejecutado por Gastón Rodríguez encontró a Maximiliano Olivera sin marcas para que nuevamente realizara otro centro y Kevin Ramírez cabeceara hacia la red, cuando todos los hombres que estaban adentro del área solamente lo miraron.

La siesta terminó y el equipo visitante entró más enchufado a la segunda parte, aunque igualmente no podía encontrar ocasiones claras de gol, hasta que en el minuto 55 el árbitro del partido (Daniel Fedorczuk) no vio un penal muy claro a favor del "Bolso": Rodrigo Amaral definió adentro del área y Maximiliano Olivera se tiró al piso dejando la mano extendida como si fuera un arquero para tapar el descuento tricolor. De ahí en más, el partido se le complicó a Fedorczuk, quien nunca pitó realmente bien a lo largo de los 90 minutos, ya que omitió sacar tarjetas en situaciones importantes, siendo la más destacada una patada sin pelota de Alex Silva a Alfonso Espino, que fue meritoria de cartulina roja, pero el árbitro solamente lo pintó de amarillo.

Más allá de esto, Nacional se jugó al ataque en los últimos veinte minutos, lo que hizo que Wanderers generara contragolpes, aunque no los pudo aprovechar. Después de asustar en repetidas ocasiones a Leonardo Burián, en el minuto 85 un anticipo de Matías Malvino generó un hueco en el mediocampo blanquinegro, que fue bien aprovechado por éste para lanzar un pase entre líneas a Iván Alonso, quien controló y definió ante la salida desesperada del "Cachorro". Sin embargo, los nueve minutos restantes no le alcanzaron al elenco dirigido por Gustavo Munúa para empatar el cotejo.

Nacional no jugó los primeros 45' y lo pagó muy caro. El tricolor tendrá que corregir esas desatenciones y pulir la poca seguridad que transmitió la última línea. Por otro lado, Montevideo Wanderers sigue invicto en el Apertura y parece encontrar el rumbo. Hoy, con una muy buena actuación (sobre todo de Alex Silva y Kevin Ramírez) consiguió los tres puntos que le dan fuerza para afrontar lo que resta del campeonato.