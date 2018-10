Fin del sueño

El equipo de Las Piedras que había jugado mejor que su rival, con mayor volumen de juego, con un Gaston Puerari que fue la figura, y con mucho corazón, no pudo superar a Emelec en los 90 minutos.

La primera parte del encuentro fue muy pareja, Juventud buscaba más abrir el marcador pero no lograba concretar. Emelec por su parte, no juegó un buen partido, sobre todo en la zona defensiva dejando muchos espacios que el local no supo aprovechar.

Para la segunda parte, el partido tuvo otra emoción. Los pedrenses salieron con todo a buscar la clasificación. A los pocos minutos de comenzado el complemento, Maximiliano Lemos tuvo la posibilidad de marcar de penal, remató al centro del arco, y el guardamete Dreer contuvo con tus pies.

Luego, el joven Boselli tuvo la posibilidad de de marcar en un mano a mano que le ganó el golero rivala, quien fue la figura del visitante. Gastón Puerari estuvo imparable, llegando al área rival, generando varias jugadas peligrosas que no se puedieron terminar de definir.

A falta de cinco minutos para finalizar; Jorge Giordano mandó a la cancha a Matías Mirabaje, quien le dió otro ritmo a los últimos minutos, incluso, tuvo una chance clara de gol que salvó nuevamente Dreer.

La clasificación, se terminó definiendo por penales. Para Juventud, comenzó pateando Fabián Carini, pero malogró su tiro. El arquero de Emelec, le tapó el último penal a Alejandro Reyes, cerrando así el pasaje del equipo ecuatoriano a octavos de final.