Una jugada letal

En el Parque Viera, Montevideo Wanderers perdió su invicto en el Torneo Apertura a manos de Juventud de Las Piedras, por la 6ª fecha en la tarde del sábado.

El encuentro comenzó con todo. En 13 minutos existieron cinco jugadas claras que vaticinaban un gran partido de fútbol. A los 4’, un disparo desde fuera del área por parte de Juan Boselli rebotó en el palo izquierdo del arco “Bohemio”. Un minuto más tarde llegó el único tanto de la tarde: Boselli recibió el balón tras una muy buena asistencia de Matías Alonso, el rápido volante pedrense se internó en el área y definió ante la salida de Leonardo Burián para abrir y cerrar el marcador en el mismo momento.

Wanderers se fue con todo al ataque y hasta lo pudo igualar en la jugada siguiente al gol, pero Fabián Carini y Federico Platero impidieron esto a través de una atajada del primero y un despeje sobre la línea del segundo. A los 10’, otra vez Carini amargó los intereses blanquinegros tras evitar un gol de Gastón Rodríguez. Los locales siguieron volcados a la ofensiva, cuando en el minuto 13 ocurrió una jugada que pudo haber cambiado el partido: tras un centro desde el sector izquierdo, Alejandro Reyes saltó y tocó la pelota con la mano, pero el árbitro no llegó a ver la incidencia y no cobró un claro penal.

La visita no atacó más por el resto del primer tiempo y dejó que Wanderers se aproximara cada vez más a su área, convirtiendo a Fabián Carini como la gran figura del encuentro. El “Bohemio” mereció irse al descanso con un empate, por lo menos.

Para la segunda parte, el equipo del interior se dedicó a defender durante los 45’ con dos líneas de cuatro hombres bien abroqueladas, evitando el peligro en muchas ocasiones. Los dirigidos por Gastón Machado buscaron el gol a través de la posesión de la pelota, tratando de generar espacios. Cuando ya faltaban 10’ para que terminara el cotejo, el equipo del Prado comenzó a desesperarse y lanzó pelotazos frontales que se encargaron de rechazar tanto Federico Platero como Enzo Pérez.

Wanderers no pudo en su casa, en una tarde que extrañó a Matías Santos (no jugó por lesión), ya que a Pablo Ceppelini lo cortaron con faltas continuamente y no pudo hacerse cargo de los hilos del equipo en materia ofensiva.

Juventud rescató una muy buena victoria en un partido atípico, ya que encontró el gol en el amanecer del mismo y después, ante la salida de uno de sus hombres más influyentes en ataque por lesión (Gastón Puerari), se dedicó a defender. Y no lo hizo para nada mal, aunque le hubiera ido mejor si aprovechaba la velocidad de Juan Boselli en más ocasiones, cuando el local dejaba espacios en el fondo.