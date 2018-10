Lluvia de goles en el Parque

Nacional : E. Conde; J. Fucile (37' L. Otormín), J. Aja, D. Polenta, A. Espino; S. Eguren, S. Romero; R. Amaral, S. Fernández (80' L. Barcia), A. Barbaro (86' M. Abero); I. Alonso. DT: G. Munúa.

Cerro : S. Fuentes; R. Izquierdo (75' M. Alonso), W. Martínez, N. Correa, L. Hernández; R. De Oliveira, R. Pellejero, F. Klein (49' A. Barboza), G. Ramos; L. Urruti y R. Porta (85' S. Saúl). DT: E. Acevedo.

MARCADOR : Goles: 3' N. Correa (C), 27' I. Alonso (N), 47' I. Alonso (N), 60' L. Urruti (C), 69' S. Fernández (N), 74' A. Barbaro (N), 84' R. Porta (C).

ÁRBITRO : Darío Ubriaco. Asistentes: Gabriel Popovits y Carlos Barreiro