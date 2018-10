Partidazo y pico

Amonestados: 36' Jeison Murillo (C), 57' Mathías Corujo (U), 61' Fabián Castillo. Expulsado: Juan Guillermo Cuadrado (C).

Por la fecha número dos de las Eliminatorias rumbo a Rusia 2018, Uruguay le ganó a Colombia por 3 a 0 en el Estadio Centenario, en la noche del martes.

Un golpe sobre la mesa. Un tremendo sacudón. Esto fue lo que le propinó Uruguay a Colombia al recibirlo en el Centenario. Con una excelente actuación de todos sus futbolistas, “La Celeste” maniató y golpeó a “Los Cafeteros” en momentos justos, a pesar de que la distancia pudo haber sido mayor.

Una de las claves del partido pasaba por el juego aéreo, esa arma que Colombia tanto temió y preparó para defender durante su estadía en Uruguay. Sin embargo, no supo contrarrestarla.

Desde un primer momento, Uruguay fue sacando diferencias en este aspecto, y Colombia lo fue sufriendo. Cada vez que los locales llegaban al fondo por las bandas, esto terminaba en un centro que hacía sudar a la defensa colombiana.

Tras dos avisos de Stuani y Godín, llegó el primer gol uruguayo: a los 34’, tras un córner de Carlos Sánchez, el capitán celeste le entró con mucha fuerza a la pelota para inflar las redes que dan hacia la Tribuna Ámsterdam.

Fue un muy buen primer tiempo de Sánchez, quien gracias a su aporte defensivo, sus llegadas punzantes hacia el fondo de la cancha y sus grandes ejecuciones de pelota quieta, generó que Uruguay tuviera más chances de ampliar la ventaja.

La segunda parte comenzó idéntica a lo que fue el desarrollo de la primera, con Uruguay siendo el generador de peligro, y Colombia sufriendo constantemente con los avances “Charrúas”. A los 51’, una combinación ofensiva por el sector derecho terminó en un centro de Nicolás Lodeiro desde tres cuartos, que Christian Stuani dejó pasar para que Diego Rolan controlara y definiera por arriba del arquero.

A pesar que la visita tuvo su llegada más clara a los 55’ con un cabezazo de Jeison Murillo al palo, no generó lo suficiente para que Fernando Muslera sufriera. Uruguay seguía insistiendo, pero ahora controlando más el balón y siendo menos vertiginoso. Cuando el encuentro parecía irse con una diferencia de dos goles, un pelotazo de Muslera terminó en la cabeza de Stuani, quien le bajó el balón a Abel Hernández, y éste al quedarse sin ángulo, fulminó a David Ospina con un muy buen remate al primer palo.

Hasta ahora, cosecha perfecta para Uruguay. Gran desempeño de todo el equipo, un arquero que aporta seguridad, una defensa sólida, un mediocampo con recuperación y distribución del balón en buenas condiciones, un ataque eficaz y un gran juego aéreo en las dos áreas.

Colombia pareció perdida sobre el césped, queriendo despertar pero sin poder hacerlo. Y no porque no quisiera, sino porque Uruguay no lo dejó. En los últimos minutos, era tanto el fastidio de sus futbolistas que Juan Guillermo Cuadrado se fue expulsado tras un codazo contra Rolan en el último minuto.