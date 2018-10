Quedaron en tablas

Por la décima fecha del Torneo Apertura, Wanderers igualó 1 a 1 con Fénix en el Parque Alfredo Víctor Viera, en la tarde del sábado.

El encuentro comenzó muy tranquilo, con Wanderers dominando el balón, pero sin poder hacerlo en el último tramo de la cancha. En cambio, Fénix a través de las asistencias de Martín Ligüera generó peligro al arco defendido por Leonardo Burián. A los 14’ llegó la primera jugada del partido: Ligüera asistió a Maximiliano Pérez y éste definió cruzado, pero el balón se fue ancho.

Doce minutos más tarde, llegó un desborde de Cecilio Waterman, que terminó en un centro para Lucas Cavallini, quien no pudo cabecear, ya que Gastón Bueno lo sujetó dentro del área, cometiéndole penal. La pena máxima fue ejecutada por Pérez, pero “El Cachorro” Burián adivinó el sector y atajó de buena manera esa pelota. Fénix hizo más para llevarse la ventaja al vestuario, pero no pudo hacerlo. En cambio, los locatarios recién tuvieron su única oportunidad en el primer tiempo a los 32’, cuando un cabezazo de Pablo Ceppelini se fue apenas desviado y Kevin Ramírez no pudo llegar a desviar la trayectoria del esférico.

Los primeros 25’ del segundo tramo tuvieron ocasiones para ambas escuadras, pero sin mucha peligrosidad. Remates desde fuera del área de Diego Scotti y Ramírez, además de un tiro libre de Alex Silva fue lo único para el “Bohemio”. Mientras, un tibio disparo de Pérez y un cabezazo de Ignacio Pallas fue lo que tuvo el albivioleta. Cuando el encuentro se hizo más cansino y trabado, llegó la apertura del marcador: a los 77’, Burián salió hasta el borde del área a cortar una pelota, ésta le quedó a Leandro Zaspe, quien tiró un centro que le cayó a Lucas Cavallini, el canadiense ensayó una pirueta fallida y finalmente, “Maxi” Pérez remató a gol.

Los locales sintieron el cimbronazo del tanto en contra y salieron en busca del empate, que no tardó en llegar: cinco minutos más tarde, un córner de Gastón Rodríguez permitió que Ramírez se elevara a cabecear el balón, pero éste quedó estancado después de un rebote en Zaspe, sin embargo, el delantero fue más rápido y corrigió para dejar todo igualado. Casi llegó el segundo tanto de los dirigidos por Rosario Martínez en un remate dentro del área por parte de Raúl Ferro, pero Caue Fernandes se lanzó al suelo, evitando el gol sobre la línea, a los 84’. El tramo final del encuentro solo dio para que Cavallini se fuera expulsado tras una doble amonestación, más por reiteración de faltas que por la situación en sí.

“Bohemios” y albivioletas quedaron en tablas, perdiendo una gran posibilidad de mantener el seguimiento de cerca a los dos grandes. Quizás Fénix mereció algo más, pero Wanderers también tuvo sus chances desperdiciadas.