Los naranjas se acostumbraron a ganar

El arribo del Dt Julio Avelino Comesaña fue un gran cambio positivo para Sud América. En San José, dirigió su tercer partido, ante Wanderers y consiguió su tercera victoria sumando puntos muy importantes.



El "Buzón" fue más desde el arranque del encuentro. Con juego corto, esperando el momento para meter pases en profundidad, así logró un par de ocasiones que no logró concretar. Tanto Arismendi como Royón tuvieron ocasiones pero fallaron en la definición.



Cerca de los 30', una desatención en la marca del conjunto del Prado, hizo que Vega recibiera solo y rematara al arco. Burián dio rebote y Royón, con el arco vacío, solo la empujó poniendo el primero.



Ante este gol Wanderers tuvo su reacción y dispuso de tres chances claras de gol, aunque no pudieron tener precisón en la definición y por lo tanto no pudieron quebrar el arco de Irazún.



En el segundo tiempo, Sud América volvió a salir enchufado y llegó en varias oportunidades con peligro al arco de Burián. El "Cachorro" se volvió figura y atajó varias chances claras.



El bohemio intentó con más ganas que juego pero no inquietó. El "Buzón" dominó el trámite y pudo haber ampliado la ventaja. El Dt Comesaña llegó, plantó su equipo y le da claro resultados en la tabla del Apertura.