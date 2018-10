En el último instante por las alturas

El albiceleste había sido más a lo largo del partido y salvo errores puntuales no recibió peligro de parte de Defensor. El primer tanto violeta vino de un error de la defensa que dejó a Barboza en off side de cara al gol, que no fue cobrado por el linea Mauricio Espinosa. El segundo, por un penal sin pelota que cometió Nicolás Correa. Luego, el partido se dio de tal forma que convirtió a Martín Campaña en una de las figuras. Ramos, Boghossian y Urruti fallaron varias ocasiones claras de gol para Cerro.

Con el pasar de los minutos el partido fue decayendo y Defensor intentó asegurar el empate. Salió Scotti, cansado, dejando en su lugar a al eterno jugador violeta, Fleurquin.

En la última carga, una gran escapada de Felipe Rodríguez por la izquierda la cortó Saúl con falta. Lo que no esperaba nadie en el Tróccoli era que en esa jugada el visitante se llevaría los tres puntos. Pero apareció Andrés Fleurquin, que hacía más de cinco años no anotaba oficialmente, y de cabeza marcó el 3-2 definitivo.

Cerro dejó la chance de poner presión en la parte alta de la tabla, mientras que Defensor se llevó tres puntos de oro para el Apertura.