Resultado Uruguay - Brasil en Eliminatorias (2-2)

El Arena Pernanbuco tuvo "dos partidos" totalmente diferentes en cada uno de sus tiempos. En el primero Brasil fue claramente superior y tras su gol a los 39 segundos se llevó por encima a su rival. Su déficit estuvo en la definición y no pudo cerrar el encuentro cuando el mismo estaba 2-0 a su favor. A los pocos minutos de ese tanto Cavani descontó y llevó tranquilidad al vestuario. En el segundo tiempo Uruguay cambió totalmente y pudo quedarse con el partido. Primero Suárez empató con un gran zurdazo y luego el mismo tuvo la chance de dar vuelta el resultado pero no fue preciso. El local por su parte jugó mal la segunda etapa y careció de buen juego.

48' | Gol de Suárez.

31' | Gol de Cavani.

25' | Gol de Renato Augusto.

39'' | Gol de Douglas Costa.

¡Final del partido! ¡Empataron Brasil y Uruguay!

48' Los último instantes se juegan en el área de Alisson. Resiste Brasil.

47' ¡Alisson! Gran tapada del arquero local tras un buen disparo de Stuani por la derecha.

46' El ida y vuelta es constante y el partido puede terminar de cualquier forma. Ninguno de los dos equipos logra dominar el balón.

45' ¡Cuatro minutos más! ¡Vibrante final tenemos en Recife!

43' ¡González! Buen disparo del jugador uruguayo que fue detenido por Alisson. Uruguay no baja los brazos.

42' ¡Neymar! Muy cerca se fue el tiro libre ejecutado por el '10'. Brasil con poco puede llevarse los tres puntos.

40' ¡Lo que se perdió Suárez! El delantero del Barcelona erro un gran mano a mano frente a Alisson. Los visitantes tuvieron en los pies del 9' la victoria.

39' ¡Cambio en Brasil! Se retiró William y en su lugar ingresó Lucas Lima

39' ¡Muslera! Gran atajada del arquero uruguayo ante un muy buen disparo de Coutinho.

37' ¡David Luiz ve la amarilla! Stuani se iba solo contra Alisson y el '4' tuvo que agarrarlo.

35' ¡Cambio en Uruguay! Stuani ingresa en lugar de Sánchez.

33' Brasil no puede atacar con claridad y erra muchos pases en 3/4 de cancha. Uruguay por su parte intenta aprovechar las contras pero no es preciso.

32' ¡Cambio en Brasil! Se retira Douglas Costa y en su lugar ingresa Oliveira.

30' ¡Dani Alves es amonestado! Dura falta del lateral contra Pereira que Pitana sanciona con la amarilla.

28' Toda la Selección Brasileña se encuentra en ofensiva y va con todo por la victoria. Los visitantes intentan llevarse el punto y esperan que el reloj los acompañe.

26' Coutinho y William son las opciones preferidas de Brasil en estos momentos. Uruguay resiste en defensa.

23' Los locales intentan llegar a Muslera a través de las bandas. En estos minutos el rendimiento de los dirigidos por Dunga ha bajado considerablemente en relación a lo visto en el primer tiempo.

21' ¡Cambio en Brasil! Ingresó Coutinho en lugar de Fernandinho.

19' Neymar juega más retrasado y no puede desequilibrar con la intensidad que lo hizo en el primer tiempo. La defensa de la visita mejoró y la reacción es más rápida ante los avances de Brasil.

17' ¡Pitana amonesta a Neymar! Muy fuerte fue la patada del brasileño, quien se pierde el próximo partido frente a Paraguay debido a la amonestación.

16' Uruguay de contra parece tener la llave del tercer gol. Los contragolpes charrúas son más efectivos que las combinaciones del local en estos minutos.

14' Brasil volvió a hacerse dueño del balón y con él intenta acercarse a las inmediaciones del área que defiende Muslera.

11' ¡Suárez es amonestado! Duro pisotón del delantero uruguayo contra Fernandinho que le cuesta la tarjeta amarilla al '9'.

10' Ambos equipos son imprecisos en los metros finales y el gol parece estar en un error.

7' El control del balón ahora pasa por los pies de los jugadores visitantes. Los de Dunga parecen confundidos tras el empate del pistolero.

5' Brasil perdonó mucho a Uruguay y ahora sufre. Con poco los dirigidos por Tabárez logran llevarse un punto del Arena Pernanbuco.

4' Gran pase de Pereira para dejar muy bien ubicado a Suárez, quien con un zurdazo puso las tablas en el marcador. Silencio en Recife.

3' ¡Goooooooooooooooooool de Uruguay! ¡Gol de Suárez!

1' Uruguay salió decidido a buscar el empate y el encuentro comienza en el área de Alisson.

¡Comenzó el segundo tiempo!

¡Cambio en Uruguay! Se retira Rodríguez y en su lugar ingresa González.

¡Retornan los equipos al campo de juego!

¡Final del primer tiempo! Brasil vence por dos tanto contra uno a Uruguay gracias a los goles de Douglas Costa y Renato Augusto. Cavani descontó para la visita.

45' ¡Un minuto más!

44' Neymar tenía el tercer gol pero se encontraba en fuera de juego. Brasil se acerca a las inmediaciones de Muslera cada vez on más frecuencia.

42' Uruguay reacciona y con algunos destellos individuales intenta llegar al empate antes de que finalicen los primeros 45 minutos.

41' ¡Alisson! Gran atajada del arquero de Brasil, quien pudo enviar el balón al córner tras quitarle el gol a Sánchez.

40' Los locales enfrían el partido con el movimiento del balón y el primer tiempo se consume.

39' El partido de Neymar es fenomenal. El jugador del Barcelona esta en un gran nivel y lleva a su selección rumbo a la victoria.

37' ¡Douglas Costa! Nuevamente Neymar asiste a un compañero, esta vez para Costa, quien de zurda no pudo anotar el tercero.

35' Brasil mantiene el dominio del balón y jugando por las bandas intenta ampliar la ventaja.

33' ¡Neymar! Gran disparo del delantero local, quien cerca de la medialuna practicó un gran disparo pero el mismo se fue cerca del palo izquierdo de Muslera.

32' ¡Suárez! El '9' gambeteo a varios defensores en una contra y al ver adelantado al arquero intentó picarla pero el balón se fue alto.

32' Muy buen centro de Pereira para Sánchez, quien asistió de cabeza al jugador del PSG, el cual descontó el marcador con un tremendo zurdazo.

31' ¡Gooooooooooooooooool de Uruguay! ¡Gol de Cavani!

29' Uruguay intenta enfriar el partido y con el manejo de la pelota se acerca al arco local.

26' Perfecta asistencia de Neymar para Augusto, quien sin tocar el balón gambeteo a Muslera y anotó el segundo gol con el arco vacio. ¡Muy buen partido de Brasil!

25' ¡Gooooooooooooool de Brasil! ¡Gol de Renato Augusto!

23' Los dirigidos por Óscar Washington Tabárez intentan hacerse dueños de la pelota pero no son precisos desde 3/4 de cancha y con la presión que el rival le ejerce pierde muy rápido el elemento.

20' El movimiento del balón que lleva a cabo Brasil es impresionante. Neymar aparece en el encuentro y pone toda su habilidad al servicio de sus compañeros.

18' El conjunto dirigido por Dunga se acerca cada vez más a Muslera y el segundo tanto no parece estar lejos.

16' Los charrúas parecen confundidos tras el gol y no tienen claridad en ofensiva. De a poco se repliegan cada vez más en defensa.

14' Brasil maneja el balón y va por el segundo gol. William es quien lidera el ataque brasileño con su gran desequilibrio.

11' ¡Suárez! Gran tiro libre celeste que terminó cerca del '9', quien no pudo conectar bien el balón y perdió una gran oportunidad.

10' La visita no logra mantener el balón en su poder y la pierde muy rápidamente.

9' La defensa de Uruguay es alternativa y en acción se nota que le falta juego. Brasil aprovecha cada espacio que los celestes le ceden.

7' ¡Neymar! Muy buena jugada prepara de Brasil de un córner, la cual terminó en los pies del '10', quien con un derechazo etuvo cerca de anotar el segundo gol.

6' El ida y vuelta comienza a ser constante en el encuentro. Ninguno de los dos equipos logra hacerse dueño del mediocampo y las transiciones de ataque a defensa son cada vez más frecuentes.

5' Gran presión ejercida por la selección local en todos los sectores. Por ahora los uruguayos no pueden hacer pie en el Arena Pernanbuco y el encuentro lo domina Brasil.

3' Uruguay no alcanzó a tocar la pelota que Muslera ya tuvo que buscarla en la red. Los celestes deben buscar rápidamente la reacción.

1' Muy buen desborde de William para que el jugador del Bayern Munich pueda tocar el balón y anotar el primer tanto del encuentro.

39'' ¡Goooooooooooooool de Brasil! ¡Gol de Douglas Costas!

¡Comenzó el partido! ¡Ya juegan Brasil y Uruguay en Recife!

Ya se despliegan los equipos en la cancha, en instantes comenzará el encuentro.

¡Estalla el Arena Pernanbuco! ¡Se entona el Himno de Brasil!

¡Suena el himno uruguayo!

¡Ya ingresan los equipos a la cancha!

¡Se encuentra colmado el Estadio! Ya se viene el encuentro entre Brasil y Uruguay.

El césped del Estadio Itaipava Arena Pernambuco luce en perfecto estado, hace unas horas lo regaron y la pelota rodará rápidamente por pedido de la Selección de Brasil.

El balón ya está listo para el último encuentro de la fecha cinco de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo a Rusia 2018.​

Neymar y Suárez, ambos jugadores del Barcelona, serán los capitanes de sus respectivas selecciones del partido Brasil - Uruguay .

Brasil por su parte tendrá a los siguientes nombres en su once titular: Alisson; Alves, Miranda, D.Luiz, F.Luís; Luiz Gustavo, Fernandinho, R. Augusto; Willian, D.Costa y Neymar.

De ésta manera formará el equipo uruguayo: Muslera; Fucile, Victorino, Coates, A.Pereira; Sánchez, Vecino, Arévalo Ríos, C.Rodríguez; Cavani y Suárez.

¡Formaciones confirmadas!

La persona que impartirá justicia en el encuentro Brasil - Uruguay es el árbitro argentino Néstor Pitana de 41 años.

El lugar en el cual se producirá el encuentro Brasil - Uruguay es en el estadio Itaipava Arena Pernambuco ubicado en la ciudad de Recife y cuenta con una capacidad para 46.250 espectadores.

Mientras que en Uruguay habrá que estar atentos a las maniobras de Luis Suárez. El Pistolero volverá a vestir la camiseta de la Celeste luego de cumplir la sanción, como consecuencia de la mordida al defensor italiano Giorgio Chiellini en el Mundial de Brasil 2014.

La figura a seguir en la selección verdeamarela es Neymar. El actual delantero de Barcelona es uno de los estandartes en su país. El joven de 24 años ya tiene 60 goles anotados entre Sub-17, Sub-20 y selección mayor.

Y en Brasil, el astro del Barcelona, Neymar enfatizó en las ausencias de Diego Godín y José María Giménez: "Godín y Giménez son dos de los mejores del mundo, son cracks. Claro que cuando el crack es del rival, estamos más felices si no juega, pero no creo que tengamos ventaja por ello. Uruguay tiene otros defensas y no será un partido fácil. Tenemos que estar preparados".

Los jugadores tambien dieron sus declaraciones. En el seleccionado uruguayo, el defensor Álvaro Pereira manifestó: "Soy optimista y mis compañeros también lo son. No salimos al campo pensando en empatar, salimos a ganar todos. Después el partido se va desarrollando".

En cuanto a Dunga, técnico de Brasil habló sobre la no convocatoria de Marcelo, actual defensor de Real Madrid: "Creo que no es momento de hablar de Marcelo. Ustedes me conocen bien: tengo muchos defectos y tengo muchas virtudes, y una de ellas es la claridad. Una vez que pasen los partidos nuestro doctor va a mostrar los mensajes con el Real Madrid y así tendrán toda la verdad".

El entrenador de Uruguay, Óscar Tabárez en sus declaraciones hizo hincapié en la vuelta de Luis Suárez: "Luis ha demostrado antes de hoy cosas muy importantes en la selección y como ha ocurrido en otras oportunidades, viene conquistando cosas y el estar en una institución como el Barcelona, que ha hecho algo de institución su manera de jugar y sentir el fútbol, ha hecho que incorpore cosas".

En las últimas visitas a suelo brasileño, Uruguay no ha quedado bien parado. En los últimos cuatro partidos por Eliminatorias, los charrúas perdieron en dos ocasiones y empataron dos veces.

La última vez que los dirigidos por Óscar Tabárez disputaron su partido como visitante fue en la tercera fecha cuando cayeron ante Ecuador por 2-1. El gol para la Celeste lo marcó Edinson Cavani, mientras que para el seleccionado ecuatoriano anotó Felipe Caicedo y Fidel Martínez.

Del otro lado se encuentra Uruguay, que atraviesa un mejor momento que su rival a enfrentar. En caso de ganar, el conjunto charrúa estará a un punto del Ecuador, actual líder en estas eliminatorias.

El último encuentro que el conjunto brasileño jugó en condición de local fue ante Perú en la cuarta fecha venciéndolo por 3-0 con goles de Douglas Costa, Renato Augusto y Filipe Luis.

Brasil atraviesa un presente regular, ubicándose en la quinta posición de la tabla con siete unidades. Este encuentro será de gran importancia para el equipo de Dunga ya que en caso de obtener la victoria trepará a la segunda ubicación.

¡Bienvenidos a una nueva transmisión en directo de VAVEL.com! En esta oportunidad, les estaremos contando minuto a minuto lo que suceda en el partido Brasil - Uruguay, correspondiente a la quinta fecha de las Eliminatorias Rusia 2018.