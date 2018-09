Se despide Uruguay con victoria ante Jamaica (3-0)

Gracias por seguir el duelo con VAVEL México, los esperamos en el siguiente encuentro de Copa América Centenario

Termina el encuentro, Jamaica se va sin goles de la Copa América y Uruguay saca al menos una victoria.

89' - Otro error de Watson, que deja solo a Corujo y les clava el tercero.

89' - GOOOOL DE URUGUAY CAE EL TERCERO

85'- Cinco minutos más el agregado para que Jamaica meta el primero de la Copa pero se ve más cerca que caiga el tercero de Uruguay, aunque los caribeños no hagan un juego tan malo

82'- Segundo cambio de Uruguay que ya está pensando en que sus jugadores no se lesionen para la eliminatoria de Russia 2018

81' - Se acaban los cambios de Jamaica, el equipo no se tira al frente, busca equilibrio en un partido que está perdiendo y no vale más allá del orgullo

78' - Los uruguayos también está contestando con un juego muy golpeado sobre las piernas jamaiquinas

75' - No pudo hacerla Cavani, choca con Blake y pierde la oportunidad de hacer el tercero, los jamaiquinos ya comienzan a golpear para parar a los uruguayos

72' - Cambio de posción por posción, Jamaica saca a un ofensivo y mete a otro, parece que no arriesgará a ir por el empate, se despedirá con tres derrotas pero no una goleada

70' - Centro para Donaldson que no conecta y después de una serie de rebotes lo pesca Héctor pero sale muy ligero a las manos de Muslera

67' - Centro de Loeiro que pasa de largo sobre la ofensiva uruguaya pero se estrella en la mano de Watson que cerraba, el balón rebota y se mete a su propio arco

67' - Se lo anotó Watson GOOOOOOL DE URUGUAY

63' - Ataca Uruguay, el 'Cacha' conecta con Cavani que estrella el poste y se muere la ofensiva más clara del segundo tiempo

62' - Gran jugada de Williamson que centra para Héctor pero se la encuentra Muslera.

60' - Gran jugada de Jamaica en el área de Uruguay, pero McCleary dispara cruzado muy lejos del marco de Muslera

56' - Ataque uruguayo que comanda Lodeiro y pasa a Cavani que busca el ángulo pero la manda a la grada

54' - Falta sobre Donalson y tiro libre para Jamaica

53' - Uruguay comienza a bajarle el ritmo a Jamaica reteniendo el balón

46' - Remate con mucha comba de Mariappa que hace que Muslera ponga un esfuerzo doble para atajar.

45' - Suárez es el último en salir del vestidor pues se toma el tiempo para saludar a todos los que fueron al estadio.

45' - Se mueve de nuevo el balón en el último episodio de Uruguay y Jamaica

MT' - Uruguay se impone a Jamaica por la mínima, pero los del caribe comienzan a despertar

43' - Jamaica llega más a la meta uruguaya pero no terminan por hilar el último pase y el disparo a meta

42' - Llegada de Jamaica que termina con un rodillazo de muslera en la espalda de Silva

38' - Parece que Uruguay se comienza a preocupar por Jamaica, comienza a intentar a llegar a la meta de Blake a pelotazos

35' - Diego Godin intenta marcar de cabeza y el balón se pierde por encima del travesaño

35' - Llegaba en velocidad Jamaica pero se manda centro a Donaldson que la baja con la mano y le anulan la jugada

31' - Héctor cerca del área estuvo a punto de darle penal a Uruguay pero sólo lo amonestan, abrió los brazos para pegarle a Godín en el rostro.

29' - Segunda llegada de Jamaica que se comienza a crecer, viene del tiro de esquina que Giménez corta muy bien

28' - Primera llegada de Jamaica por conducto de McCleary que dispara y Muslera lo recibe directo a las manos

26' - Jamaica intenta responder pero no puede contener a los charrúas que están transformados en una furia

23' - Control adelantado y corre Hernández más que Blake para hacer el primero para la celeste

21' - Goooool de Uruguay que el primero celestes por conducto de Hernández

19' - Gran pase de Godín que de espaldas se la pone a Cavani en el punto penal, pero se detiene al delantero por estar fuera de lugar.

17' - Jamaica intenta pegarle a Uruguay con cambios de juego y velocidad, parece que quiere cansar a los charrúas, pero se dejan ver muy verdes, Blake regala oportunida que los celestes mandan por un lado.

14' - Buen juego hasta el momento, ambas escuadras salieron dinámicas, pero Uruguay luce un poco preocupado más por el gol que por el buen futbol

0' - Arrancamos el duelo en el Levi's Stadium por el orgullo de celestes y jamaiquinos

Así, ya nada más esperando que se dispute el encuentro entre Jamaica y Uruguay, se cerrará la actividad de lo que fue el grupo C de la Copa América centenario, con México como líder, esperando a Panamá o Chile, quizá con una sorpresa podría enfrentar a Argentina que se ve más como el equipo contra el que irá Venezuela, mientras que Jamaica y Uruguay regresan a casa.

Los venezolanos dejaron crecer a los mexicanos y les pasó factura, ya casi sobre el final, el 'Tecatito' Corona tuvo que hacer gala de su buen futbol y pasó entre cinco venezolanos para hacer el tanto del empate y el que liquidaba el marcador.

En el otro juego de la jornada, México y Venezuela ya se enfrentaron como los líderes del Grupo C, los 'vino tinto' se impusieron a los pocos minutos de arracado el encuentro, pero a raíz del gol, los dirigidos por Dudamel comenzaron a bajar la intensidad del juego.

Previo al encuentro, Uruguay realizó una activación en San José Marriott, tocaron el balón en el salón de evento del hotel para calentar previo al juego, parece que los charrúas van a jugar como si se estuvieran jugando la final.

A poco más de media hora de comenzar el juego las gradas lucen pocos aficionados, aunque la mayoría termina siendo a favor de los charrúas. Parece ser que el objetivo del juego les pasa factura en la taquilla, se espera poca gente en las gradas.

Hace ya casi media hora que se abrieron las puertas para que entre la gente al estadio, como era de esperar, las primeras banderas que se vieron en las gradas del Levi's fueron blancas y celestes.

Ya se encuentran calentando los arqueros de Uruguay previo al duelo contra Jamaica. Los jamaiquinos también se encuentra ya en el césped del Levi's Stadium

Según la cédula del árbitro, Luis Suárez no tendrá ni un sólo minuto de juego, pues una vez más aparece como lesionado, por lo que no podrá ser usado esta noche en el terreno de juego en el último partido de su Selección.

Con este XI saldrá Jamaica: Blake, Hector, Morgan, Donaldson, Barnes, McAnuff, Watson, Williamson, Mariappa, Taylor, McCleary

Aunque se anunció un cambio de horario, con un retraso de media hora, los uruguayos ya se encuentra en el Levi's Stadium, aprovecharon para convivir con los aficionados celestes que fueron para apoyar a su Selección.

Ya los uruguayos están listos para disputar el encuentro contra Jamaica, donde saldrá con la indumentaria blanca para enfrentar al cuadro amarillo.

Así sale Uruguay: Muslera, Giménez, Godín, Sánchez, Hernández, Lodeiro, Pereira, Arévalo, Silva, González y Cavani.

El encuentro se llevará a cabo en el Levi's Stadium, no obstante, nos informan que el sistema de riego de las instalaciones presentan complicaciones, lo que podría hacer que la cancha no se encuentre en sus mejores condiciones, ante lo que improvisaron regando el césped de forma manual, esperemos a ver qué pasa ya durante el encuentro.

Este par de actuaciones deben de estar muy presentes en la mente de los uruguayos, que si bien ante Jamaica tienen la oportunidad de triunfar, también tiene el peligro de hacer más grande su derrota perdiendo contra un cuadro que en el papel y la tradición tiene una inferioridad histórica.

Pero quizá el juego donde más oportunidades tuvieron fue contra México. Los del caribe generaron muchas oportunidades, pero el delantero de la escuadra amarilla poco o nada hizo para anotar, logrando que su escuadra no prosperara en el marcador, ante la mala marca de Corona. Al igual que contra Venezuela, el destino le aplicó aquella de el que perdona pierde, dándoles la victoria a unos mexicanos que hicieron menos que los de Jamaica.

Contra los venezolanos, los jamaiquinos estuvieron rompiéndola, atacando constantemente, teniendo oportunidades claras de gol y generando muchas en contra de la 'vino tinto'. Pero el futbol no es justo y no es de merecer, los venezolanos tuvieron una y la metieron, acribillando a los jamaiquinos, que aunque desplegaron mejor futbol, no lograron sacar el triunfo.

Pues Jamaica no se encuentra disputando un lugar en la siguiente fase simplemente porque el balón no es justo, la escuadra amarilla impuso su ritmo ante México y Venezuela, mereciendo por lo menos sacarles un par de empates a ambos cuadros, que derrotaron por completo a los uruguayos.

Pero así como muchos daban a Uruguay como clasificado a fases de eliminación directa e incluso en la final, lo peor que podrían hacer los uruguayos es pensar que Jamaica estará ahí solo para ayudarlos a sacar un poco el orgullo.

Victoria debería ser muy enfocada por el grupo celeste, pues aunque puede ayudar en lo anímico, para intentar recuperar esa ‘garra charrúa’ que veían demostrando en la eliminatoria, no pueden tomarla como una victoria o consuelo de la Copa, pues para ejemplo tendríamos a Brasil que le propinó una goleada histórica a Haití en un torneo en el torneo que refleja la peor actuación, quizá, de la historia amazónica

Sin pensar que una goleada ante Jamaica podría ayudar a olvidar este paso amargo de la Copa. Los charrúas tienen la oportunidad de expiar un poco su pecado de la eliminación dando un recordatorio de autoridad ante los jamaiquinos, para ello tendrían no sólo que ganarles sino destrozarlos por completo

De momento, la Copa América Centenario será recordado por los uruguayos en un torneo en que Luis Suárez explotó en la banca ante la impotencia de no poder ayudar a su equipo, quizá como único logró tendrán el haber anotado un tanto en contra de México que mantenía su meta con un récord invicto de ceros.

Además, Uruguay se encuentra disputando la Copa en un grupo en el que los apostadores lo ponían como el mayor candidato a llevarse de largo el liderato del grupo, junto a equipos como Venezuela, que se encuentra en los últimos lugares de la eliminatoria de su distrito; Jamaica, equipo que hasta hace poco su mejor papel en los torneos que disputaba era evitar que lo golearan; y México, que si bien arrastra una racha importante de victorias, históricamente no era un rival que pudiera plantarle cara a Uruguay.

Como tal, en el papel debería de ser el máximo candidato para no sólo llevarse la Copa, pues además tiene, hasta cierto punto, la obligación de hacerse con el máximo galardón de su confederación que no es una Copa América más, pues es la edición número cien de un torneo que creció al lado del sol uruguayo y al celeste de su patria.

¿Por qué llamar fracaso a la eliminación de Uruguay? Si nos situamos en la historia reciente, Uruguay marcha primero de la eliminatoria de CONMEBOL rumbo a Rusia 2018, es decir que se le puede considerar el máximo exponente del fútbol sudamericano del momento.

Con el fracaso de Brasil en la Copa, este día se termina por consumar el segunda gran sorpresa desagradables para Selecciones con una tradición ganadora, hablamos de la eliminación de Uruguay, que si bien no es tanto una sorpresa en este día, sí se le puede llamar un frasco.

En unos momentos les compartiremos las alineaciones iniciales del Uruguay - Jamaica, además de la más reciente información que surja desde el Levi's Stadium. No pierdan detalle del partido con el minuto a minuto de VAVEL.

Por su parte, los jamaiquinos también llegaron con victoria previa a Copa América, ellos se impusieron 1-2 a Chile, con goles de Clayton Donaldson y Joel Grant, mientras que los chilenos apenas pudieron descontar por conducto de Nicolás Castillo ya sobre la hora.

La última victoria de Uruguay fue previo a la Copa, cuando se impuso 3-1 a Trinidad y Tobago, con goles de Cavani, que anotó por partida doble, y Vecino, mientras que por los trinitarios descontó Jomal Williams.

A pesar de ser dos selecciones con aspiraciones muy distintas, llegan con una racha muy similar de desfavorable, pues de sus dos últimos encuentros llevan dos encuentros sin ganar. La única diferencia es que en los últimos cinco encuentros, Uruguay acumula, dos derrotas, dos triunfos y un empate, mientras que Jamaica suma, tres derrotas, un empate y sólo una victoria.

En conferencia de prensa el uruguayo, Luis Suárez habló sobre su enojo en la banca contra Venezuela, lo cual dijo era sólo por la molestia y él sabía que no podía jugar. Sobre el duelo de hoy, declaró que ya sabe que será muy difícil que juegue pues se había quedado en que no se arriesgaría en caso de que no hubiera posibilidades de avanzar.

"Si teníamos posibilidades, iba arriesgar, pero hoy es difícil. Es un partido que sólo tiene sentido por el orgullo de vestir la camiseta, pero será difícil arriesgar. No me descarto, pero hay que esperar una tercera prueba médica"

El Levi's Stadium de Santa Clara, California, tiene una capacidad para 71, 139 espectadores, de los cuales no se espera muchos, la afición 'charrúa' y la jamaiquina probablemente no esten al cien por ciento con sus Selecciones ya eliminadas del torneo. No obstante, el juego tiene mucho que ofrecer con una Selección ya consolidada y otra que tiene un futuro prometedor.

Por su parte, los jamaiquinos saben que su Selección ya no es ese débil rival que apenas se presentaba a los juegos para no ser goleado, por eso, aunque no pudieran avanzar en la Copa, ven un futuro bueno para el conbinado amarillo.

Los principales títulos de la prensa en Uruguay hablan de la eliminación de su Selección como un total fracaso, sobre todo revisando la tabla de posiciones rumbo a Rusia 2018 donde lideran los 'Charrúas'. Hace casi veinte años que Uruguay sufría un desastre similar, pues desde 1997 los uruguayos habían avanzado de fase de grupos en todas las oportunidades que habían tenido.

Por Jamaica, hay que estar atentos al 'Capitá', Wes Morgan, quien ha comandado a los jamaiquinos con la misma fuerza que al Leicester City, con el que ya hizo historia. Ante México, el 'Capitán Morgan' hizo un gran trabajo que por desgracia para él sus ofensivos no pudieron concretar y darle el triunfo histórico para los del Caribe.

Atentos al uruguayo Luis Suárez. El 'Canibal' se encuentra con la presión al máximo, enojado y decepcionado por no poder ayudar a su selección a ganar el trofeo del Centenario, ahora contra Jamaica sin duda hará explotar ese estrés, si es que Tabárez y compañía lo dejan ingresar al campo, aunque sea para dejar su huella en la historia de la Copa.

"Me da igual que se enoje. Por más que el futbolista se enoje, nosotros no podemos poner a un jugador que no se recuperó y está con dolencias. Aunque a mí no me consta, porque no me dijo nada. Pero hoy hace 18 días que tuvo un desgarro importante y queremos a Suárez cuando esté bien. Para la eliminatoria"

Con ese único antecedente, jamaiquinos y uruguayos se midieron en la fase de grupos de Chile 2015. Los uruguayos llegaban como amplios favoritos ante una aparentemente débil jamaica, pero tuvieron que pasar 52' minutos para que Cristian Rodríguez hiciera el primero del encuentro y le diera el triunfo a Uruguay.

En el primero duelo de la historia, el amistoso del 2004, Jamaica fue el alfitrión de los uruguayos que apenas al minuto 10' ya lo iban perdiendo con anotación de Lowe. Los charrúas comenzaron la avanzada para reponerse del tanto en contra; pero no pudieron responder a los locales que por conducto de Johnson pusieron el 2-0 definitivo.

En la edición de Chile 2015 de la pasada Copa América, Uruguay y Jamaica se vieron las caras, siendo apenas la segunda ocasión en la historia de las selecciones en que se miden estos dos equipos. La primera fue hace doce años en un amistoso entre los caribeños y los celestes.

En su último encuentro los jamaiquinos se enfrentaron a la escuadra 'azteca', los cuales dejaron muchas dudas ante el buen funcionamiento de la escuadra del caribe, que no obstante no pudo imponerse y terminó por caer y ser eliminados de la Copa.

Por su parte Jamaica tampoco ha podido imponerse en la Copa, los jamaiquinos llegan con cero puntos y cero goles en dos partidos, sufriendo derrotas también contra México y Venezuela, por lo que aún con el buen juego desplegado por los 'Reggae Boyz', ya sus aspiraciones no dan para avanzar en el grupo.

En su último encuentro la 'garra charrúa' no pudo imponerse a Venezuela, quien al 36' se fue al frente por conducto de Salomón Rondón. Todo parecía indicar que los celestes mandarían a su mejor hombre al campo, pero justo cuando el 'Canibal' Suárez se paró a calentar, le indicaron que no estaba acreditado para entrar, desatando la ira del futbolista que sólo vio cómo perdían los suyos.

Uruguay se ha convertido en la decepción del torneo, con cero puntos en dos partidos ya se encuentra eliminado, aún con uno de los más grandes futbolistas a nivel mundial en sus filas, Luis Suarez, quien sólo ha podido mirar desde el banquillo como México y Venezuela eliminaban al combinado 'celeste'.

¡Buenas tardes a todos los lectores de VAVEL! Bienvenidos a la retransmisión del partido Uruguay vs Jamaica , correspondiente a la 3ª jornada de la Copa América Centenario 2016. El encuentro tendrá lugar en el Levis's Stadium a partir de las 21:00 horas.