Deportivo Lara trabaja a doble turno en pretemporada

La escuadra rojinegra que actualmente cuenta con 26 jugadores, a la espera de que se incorporen Edgar Pérez Greco y Yuber Mosquera, quienes tienen previsto iniciar la pretemporada a partir del día miércoles 26 de Junio, y el posible fichaje del franco-venezolano Brad De Blasi, quien se encuentra probando con el equipo hasta el 30 del presente mes, además de estos, en la práctica estuvieron presentes Marcelo Maidana, Vicente Suanno, John Chancellor y Mauricio Parra, los cuales se incorporaron el día de hoy.

El defensor, Brad De Blasi charló al final del entrenamiento sobre su llegada al equipo: “Un amigo me había hecho una entrevista por internet, habló con el presidente y me trajo aquí a ver al director, el presidente y cuerpo técnico”, Así mismo el franco-venezolano comentó sobre sus objetivos en el balompié criollo, del cual “no sabía nada de la primera división” y desea tener la experiencia de jugar y participar en él.

A su vez, De Blasi destacó la diferencia climática como el factor clave para pasar la prueba y quedarse en el Deportivo Lara: “Tengo que acostumbrarme al sol, eso es muy duro para mí, cuando estaba en Francia jugaba por cero, cinco o diez grados, lo máximo veinticinco, aquí son treintaicinco, cuarenta, y cuando corro eso me mata”. Soltó el jugador de 24 años, quien comentó que no está en su mejor estado físico: “No estoy al cien por ciento, estoy más o menos en un ochenta, ochenticinco porciento (…) es muy importante mejorar el físico, falta un poco pero va a venir con los días”, finalizó el zaguero de 1,86 metros.

Terminada la práctica el entrenador Lenín Bastidas declaró sobre la posible integración de Brad De Blasi a la plantilla: “Tiene que seguir mejorando, tiene que seguir tratando de hacer las cosas de la mejor manera y seguirá acá, está de prueba hasta el día 30, luego veremos si puede conformar el equipo o no”.

Del mismo modo, el profesor Bastidas habló sobre las salidas de jugadores que ha tenido el equipo y como reemplazarlas de cara a la próxima temporada.

“Sufrimos unas bajas que no las pensábamos, no pensábamos la de Valoyes, porque ya la directiva me dijo que le había dado la palabra de que venía para acá pero esto es fútbol, se va a un gran equipo y nosotros seguimos conformándonos que es lo que nos importa en estos momentos (…) ya está por venir un medio ofensivo, la directiva está hablando con un jugador que contactamos, ojalá que se pueda concretar y en la parte de arriba, con la ida de Zamir (Valoyes) yo creo que llegó la hora de que Johan (Arrieche) de ponerse el traje y decir aquí estoy yo, demostrando que es un gran delantero y ojalá pueda demostrar el gran delantero que es y el futuro que tiene Venezuela con ese atacante”, exclamó el entrenador que por primera vez iniciará una temporada como cabecilla del cuerpo técnico.

Seguidamente Lenín Bastidas destacó la repentina salida del juvenil Kenny Romero, quien tenía previsto ocupase uno de los puestos dejados libre por Marlon Fernández y Jesús Pulga Gómez: “Lo de Kenny fue algo de verdad sorprendente, el club hizo un esfuerzo en retenerlo, yo nunca supe nada hasta que él mismo me llamó y me dijo que se iba, nunca me pidió una ayuda para yo hablar con la directiva y poder ayudarlo”, el entrenador deploró la ida del volente barquisimetano y le desea éxito con el Aragua FC: “Ojalá que sea la mejor decisión que haya tomado, es lamentable que un jugador que acá se le dio la oportunidad este siendo mal asesorado y bueno ojalá que de verdad le vaya bien donde va a ir ahora y que sepa que acá tiene las puertas abiertas”, culminó Bastidas.