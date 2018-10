Resultado Cardenales - Tiburones 2013 (2-7)

Cardenales de Lara vs Tiburones de La Guaira, encuentro correspondiente a la 'Ronda Regular' de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional, disputado en el Estadio de la UCV, Caracas.

Tiburones : 1º. J. Romak, CF; 2º. C. Sánchez, 2B; 3º. Reyes, RF; 4º. Cabrera, BD; 5º. S. Pérez, 1B; 6º. H. Sánchez, C; 7º. C. Suárez, LF; 8º. Retherford, 3B; 9º. Rojas, SS; Picher: Brummet.

Cardenales : 1º. J. Thurston, RF; 2º G. Rodríguez, SS; 3º. L. Valbuena, 2B; 4º. P. Orlando, CF; 5º. M. Moustakas, 3B; 6º. R. Pérez, BD; 7º. A. Lambo, 1B; 8º J. Pérez, LF; 9º. De La Rosa, C; Picher: Rivero.

Final. Por mi parte, ha sido un placer llevarles este encuentro, correspondiente a la Liga Venezolana de Béisbol Profesional. Buenas noches y sean felices.

Final. Por su parte los Cardenales de Lara ven cortada su racha de victorias y con esta derrota quedan momentáneamente fuera de la clasificación. Pero todavía falta mucho campeonato y cualquier cosa puede pasar.

Final. Victoria importante de los Tiburones de La Guaira en el día de hoy. Los 'escualos' empatan el tercer puesto con los Tigres de Aragua y dan un paso importante rumbo a la clasificación.

EQUIPOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 C H E Cardenales 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 10 0 Tiburones 0 0 0 2 5 0 0 0 0 7 11 1

E. Escobar falla con roletazo por 3B. 3 out! SEÑORES GANÓ LA GUAIRAAA!!!

Al bate E. Escobar, BE. 2 out, bases limpias.

Cambio en los Cardenales: Sale J. Thurston y entra E. Escobar.

T. Pérez se poncha.

Al bate T. Pérez, BE (AVG. 157). 1 out, bases limpias.

Cambio en los Cardenales: Sale A. De La Rosa y entra T. Pérez.

J. Pérez falla con roletazo al pícher.

Al bate J. Pérez, LF (hoy: 3-1).

Cambios en los Tiburones: sale C. Suárez y entra 'Balita' Ortega CF, sale R. Reyes y entra J. Herrera RF.

Cambio de pícher en los Tiburones: Nuevo lanzador, Y. Landa.

9º Inning parte Alta

R. Reyes falla con roletazo por 1B. 3 out! Se viene la última oportunidad para Cardenales.

Al bate R. Reyes, CF (hoy: 3-0). 2 out, hombres en 1B y 2B.

C. Sánchez se poncha, pero llega a primera por wild-pich. J. Romak pasa a 2B.

Al bate C. Sánchez, 2B (hoy: 3-1). 2 out, hombre en 1B.

J. Romak conecta hit al LF.

Al bate J. Romak, CF (hoy: 3-1). 2 out, bases limpias.

M. Rojas falla con roletazo por el 3B.

Al bate M. Rojas, SS (hoy: 3-2). 1 out, bases limpias.

C.J. Retherford falla con roletazo por 2B.

Al bate C.J. Retherford, 3B (hoy: 3-1).

Cambio de pícher en los Cardenales: Nuevo lanzador, Carlos Vásquez.

8º Inning parte Baja

A. Lambo se poncha. 3 out! El octavo de los Cardenales se va por la vía rápida del 1-2-3!

Al bate A. Lambo, 1B (hoy: 3-1). 2 out, bases limpias.

R. Pérez falla con roletazo al SS.

Al bate R. Pérez, BD (hoy: 3-1). 1 out, bases limpias.

M. Moustakas falla con fly al LF.

Al bate M. Moustakas, 3B (hoy: 3-1).

Cambio de picher en los Tiburones: Nuevo lanzador, J. Ortíz.

8º Inning parte Alta

C. Suárez falla con roletazo a 3B. 3 out! Se va el séptimo de los Tiburones sin carreras y un hit.

Al bate C. Suárez, LF (hoy: 2-1). 2 out, hombre en 1B.

H. Sánchez batea hit al CF.

Al bate H. Sánchez, C (hoy: 2-2). 2 out, bases limpias.

S. Pérez falla con elevado al SS.

Al bate S. Pérez, 1B (hoy: 3-1). 1 out, bases limpias.

A. Cabrera batea hit al LF, pero en la jugada es sorprendido y lo ponen out.

Al bate A. Cabrera, BD (hoy: 2-1).

7º Inning parte Baja

P. Orlando falla con roletazo al SS. 3 out! Los Cardenales siguen sin dar el batazo oportuno y dejan dos hombres en base.

Al bate P. Orlando, (hoy: 3-2). 2 out, hombres en 1B y 3B.

L. Valbuena conecta hit al CF. J. Thurston pasa a 3B.

Al bate L. Valbuena, 2B (hoy: 3-1). 2 out, hombre en 1B.

G. Rodríguez falla con fly al RF.

Al bate G. Rodríguez, SS (hoy: 3-1). 1 out, hombre en 1B.

J. Thurston conecta hit al CF.

Al bate J. Thurston, RF (hoy: 3-0). 1 out, bases limpias.

A. De La Rosa falla con fly al RF.

Al bate A. De La Rosa, C (hoy: 2-0).

7º Inning parte Alta

EQUIPOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 C H E Cardenales 0 0 0 2 0 0 7 8 0 Tiburones 0 0 0 2 5 0 7 9 1

R. Reyes falla con fly al CF. 3 out! Se fue el sexto de los Tiburones y esto sigue 7-2.

C. Sánchez es out en intento de robo.

Al bate R. Reyes, RF (hoy: 3-0). 1 out, hombre en 1B.

C. Sánchez recibe base por bolas.

Al bate C. Sánchez, 2B (hoy: 3-1). 1 out, bases limpias.

J. Romak falla con fly al CF.

Al bate J. Romak, CF (hoy: 3-1).

6º Inning parte Baja

J. Pérez la ve pasar y se poncha. 3 out! Se quedan dos hombres en posición anotadora para Cardenales.

Al bate J. Pérez, LF (hoy: 2-1). 2 out, hombres en 2B y 3B.

A. Lambo conecta hit al RF. Por error del RF, R. Pérez avanza a 3B y A. Lambo a 2B.

Al bate A. Lambo, 1B (hoy: 2-0). 2 out, hombre en 1B.

R. Pérez falla con roletazo al SS. P. Orlando es out en 2B.

Al bate R. Pérez, BD (hoy: 2-1). 1 out, hombre en 1B.

M. Moustakas falla con fly al LF.

Al bate M. Moustakas, 3B (hoy: 2-1). 0 out, hombre en 1B.

P. Orlando conecta hit al LF.

Al bate P. Orlando, CF (hoy: 2-1).

Cambio de picher en los Tiburones: Nuevo lanzador, M. Hollands.

6º Inning parte Alta

M. Rojas falla con fly al CF. 3 out! Los Tiburones hacen 3 carreras más para ponerse por delante del marcador.

Al bate M. Rojas, SS (hoy: 2-1). 2 out, hombres en 1B y 2B.

Cambio de picher en los Cardenales: Nuevo lanzador, Lino Urdaneta (EFE. 4.15).

C.J. Retheford conecta hit al CF. S. Pérez y H. Sánchez anotan en carrera, C. Suárez pasa a 2B.

Al bate C.J. Retheford, 3B (hoy: 2-0). 2 out, bases llenas.

C. Suárez recibe base por bolas. A. Cabrera anota en carrera. S. Pérez pasa a 3B y H. Sánchez a 2B.

Al bate C. Suárez, LF (hoy: 2-1). 2 out, bases llenas.

H. Sánchez recibe base por bolas. Se llenan las bases de tiburones.

A. Cabrera pasa a 3B y S. Pérez a 2B por wild-pich.

Al bate H. Sánchez, C (hoy: 2-2). 2 out, hombres en 1B y 2B.

S. Pérez conecta hit al CF! C. Sánchez anota en carrera y A. Cabrera pasa a 2B.

Al bate S. Pérez, 1B (hoy: 2-0). 2 out, hombres en 1B y 3B.

A. Cabrera recibe boleto.

Al bate A. Cabrera, BD (hoy: 2-1). 2 out, hombre en 3B.

Cambio de picher en los Cardenales: Nuevo lanzador, Rómulo Sánchez (EFE. 4.95).

R. Reyes falla con roletazo a 1B. J. Romak anota en carrera y C. Sánchez pasa a 3B.

Al bate R. Reyes, RF (hoy: 2-0). 1 out, hombres en 2B y 3B.

C. Sánchez falla con roletazo al picher. M. Rojas es out en pisa y corre. J. Romak pasa a 3B y C. Sánchez pasa a 2B.

Al bate C. Sánchez, 2B (hoy: 2-1). 0 out, hombres en 1B y 3B.

J. Romak conecta hit al CF. M. Rojas pasa a 3B.

Al bate J. Romak, CF (hoy: 2-0). 0 out, hombre en 2B.

M. Rojas conecta doble al RF.

Al bate M. Rojas, SS (hoy: 1-0).

5º Inning parte Baja

Valbuena falla con roletazo al 2B. 3 out! Se va el quinto de Cardenales con una base por bolas y sin carreras.

Al bate Valbuena, 2B (hoy: 2-1). 2 out, hombre en 1B.

G. Rodríguez se embasa por base por bolas.

Al bate G. Rodríguez, SS (hoy: 2-1). 2 out, bases limpias.

Thurston falla con línea al 1B.

Al bate Thurston, C (hoy: 2-0). 1 out, bases limpias.

A. De La Rosa falla con roletazo al SS.

Al bate A. De La Rosa, C (hoy: 1-0).

5º Inning parte Alta

C.J. Retherford falla con fly al RF. 3 out! Los Tiburones reaccionan rápidamente y empatan las acciones.

Al bate C.J. Retherford, EB (hoy: 1-0). 2 out, hombres en 1B y 2B.

C. Suárez conecta hit al RF. H. Sánchez pasa a 2B.

Al bate C. Suárez, LF (hoy: 1-0). 2 out, hombre en 1B.

H. Sánchez conecta hit al LF. A. Cabrera anota en carrera.

Al bate H. Sánchez, C (hoy: 1-1). 2 out, hombre en 3B.

S. Pérez falla con roletazo al 2B. A. Cabrera pasa a 3B.

Al bate S. Pérez, 1B (hoy: 1-0). 1 out, hombre en 2B.

A. Cabrera conecta doble al RF! C. Sánchez anota en carrera.

Al bate A. Cabrera, BD (hoy: 1-0). 1 out, hombre en 1B.

R. Reyes falla con línea al 2B, gran jugada de Valbuena!

Al bate R. Reyes, RF (hoy: 1-0). 0 out, hombre en 1B.

C. Sánchez conecta hit al CF.

Al bate C. Sánchez, 2B (hoy: 1-0).

4 Inning parte Baja

J. Pérez falla con roletazo al Picher. 3 out! Cardenales fabrica 2 carreras para adelantarse en la pizarra!

Al bate J. Pérez, LF (hoy: 1-1). 2 out, hombre en 2B.

A. Lambo falla con roletazo por 1B. P. Orlando anota en carrera, R. Pérez pasa a 2B.

Al bate A. Lambo, 1B (hoy, 1-0). 1 out, hombres en 1B y 3B.

R. Pérez conecta hit al RF! Valbuena anota en carrera, P. Orlando pasa a 3B.

Al bate R. Pérez, BD (hoy: 1-0). 1 out, hombres en 1B y 3B.

Moustakas se poncha.

Al bate Moustakas, 3B (hoy: 1-1). 0 out, hombres en 1B y 3B.

P. Orlando da hit al CF. Valbuena pasa a 3B.

Al bate P. Orlando, CF (hoy: 1-0). 0 out, hombre en 2B.

Valbuena conecta doble por el LF.

Al bate Valbuena, 2B (hoy: 1-0).

4 Inning parte Alta

J. Romak se poncha. 3 out! Por la vía 1-2-3 se va el tercero de La Guaira!

Al bate J. Romak, CF (hoy: 1-0).

M. Rojas se poncha.

Al bate M. Rojas, SS (AVE. 245). 1 out, bases limpias.

C.J. Retherford falla con roletazo por 3B.

Al bate C.J. Retherford, 3B (AVE. 293).

3 Inning parte Baja

G. Rodríguez falla con fly al LF. 3 out!

Al bate G. Rodríguez, SS (hoy: 1-1). 2 out, hombre en 1B.

Thurston falla con fly al CF.

Al bate Thurston, RF (hoy: 1-0). 1 out, hombre en 1B.

De La Rosa falla con fly-foul al 2B.

Al bate De La Rosa, C (AVG. 192). 0 out, hombre en 1B.

J. Pérez conecta hit entre 3B y SS.

Al bate J. Pérez, LF (AVE. 314).

3º Inning parte Alta

C. Suárez da roletazo por el SS y H. Pérez es puesto out en 2B. 3 out! Dos innings completos en la UCV y esto sigue en blanco.

Al bate C. Suárez, C (AVE. 275). 2 out, hombre en 1B.

H. Sánchez da hit al CF.

Al bate H. Sánchez, C (AVE. 289).

S. Pérez falla con fly al SS.

Al bate S. Pérez, 1B (AVE. 314). 1 out, bases limpias.

A. Cabrera la deja pasar y se poncha.

Al bate A. Cabrera, BD (AVE. 412).

2º Inning parte Baja

A. Lambo falla con roletazo por 1B. 3 out! Se va el segundo de los Cardenales en blanco.

Al bate A. Lambo, 1B (AVE. 167). 2 out, bases limpias.

R. Pérez falla para Doble-Play!.

Al bate R. Pérez, BD (AVE. 221). 0 out, hombre en 1B.

Moustakas da hit al RF.

Al bate Moustakas, 3B (AVE. 235).

2º Inning parte Alta

R. Reyes falla con roletazo de SS a 1B. 3 out! El primero de los Tiburones se va por la vía 1-2-3!

Al bate R. Reyes, RF (AVE. 274). 2 out, bases limpias.

C. Sánchez se poncha.

Al bate C. Sánchez, 2B (AVE. 344). 1out, bases limpias.

Romak falla con fly al RF.

Al bate Romak, CF (AVE. 309).

1º Inning parte Baja

P. Orlando la ve pasar y se poncha. 3 out! Los Cardenales en su primera oportunidad al bate, dejan un hombre base.

Al bate P. Orlando, SS (AVE. 319). 2 out, hombre en 1B.

Valbuena falla con largo fly al LF.

Al bate Valbuena, 2B (AVE. 333). 1 out, hombre en 1B.

Rodríguez conecta hit por 1B.

Al bate Rodríguez, SS (AVE. 333). 1 out, bases limpias.

Thurston falla con línea al 1B.

Al bate Thurston, RF (AVE. 299).

1º Inning parte Alta

19:38. PLAYYY BAAAALL!!!

19:30. Suena el 'Gloria al Bravo Pueblo' en el parque de la UCV.

19:20. Line-Up de Tiburones de La Guaira: 1º. Romak, CF; 2º. C. Sánchez, 2B; 3º. Reyes, RF; 4º. Cabrera, BD; 5º. S. Pérez, 1B; 6º. H. Sánchez, C; 7º. C. Suárez, LF; 8º. Retherford, 3B; 9º. Rojas, SS; Picher: Brummet.

19:12. Line-UP de Cardenales de Lara: 1º. Thurston, RF; 2º Rodríguez, SS; 3º. Valbuena, 2B; 4º. Orlando, CF; 5º. Moustakas, 3B; 6º. R. Pérez, BD; 7º. Lambo, 1B; 8º J. Pérez, LF; 9º. De La Rosa, C; Picher: Rivero.

19:00. Recordamos que todos los encuentros de los Tiburones tienen una trascendencia adicional, debido a que ‘El Samurai’ Alex Cabrera está a solo 2 jonrones de igualar el histórico récord de Baudilio Díaz, de 20 cuadrangulares en una misma campaña.

19:10. Aquí les traemos los Line-Up de cada equipo!

18:50. Por su parte los ‘pájaros rojos’ le entregarán la bola a uno de sus mejores abridores de la temporada, Raúl Rivero. El de Cumaná tiene una efectividad de 3.10, con 29 ponches y sólo 10 boletos otorgados en 40.2 episodios. Rivero presenta un récord igualado ante los Tiburones de 1 victoria y 1 derrota en tres apariciones y en la campaña muestra foja de 3-2.

18:45. Para hoy los de casa saldrán con Tyson Brummet, en lo que será la última actuación del norteamericano en esta campaña, ya que regresará a los Estados Unidos por las fiestas navideñas y se ve poco probable su regreso en el caso que los Tiburones clasifiquen al ‘Round Robin’. Brummet tiene una efectividad de 3.99 con 24 ponches y 8 boletos en una labor de 29.1 entradas, dejando su récord en 2 victorias y 1 derrota.

18:40. Los ‘escualos’ llegan de barrer a los Tigres de Aragua en los dos últimos encuentros de la semana pasada, hoy se enfrentan a Cardenales, en un encuentro reprogramado, que también viene ‘cabalgando’ hacia la clasificación, tras conseguir tres victorias de manera consecutiva y perfilarse como serio candidato a la clasificación a la segunda ronda.

18:35. De esta manera iniciamos nuestras labores con este emocionante encuentro de la pelota local. Cardenales de Lara y Tiburones de La Guaira, dos equipos que buscan victorias que por un lado los meta en la clasificación, como es el caso de los larenses y por otro, los de Vargas buscarán una victoria que les dé una ventaja más abultada con sus rivales directos para la clasificación al ‘Round Robin’.

18:30. En el día de hoy VAVEL Venezuela recupera su actividad y vuelve más fuerte que nunca, con toda la información del béisbol y fútbol nacional, así como también las noticias más relevantes del deporte venezolano.

18:35. Bienvenidos a VAVEL para la retransmisión jugada a jugada del Cardenales vs Tiburones, 'Ronda Regular' de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional.